సౌదీలో బస్సు ప్రమాదం- 42 మంది భారతీయులు దుర్మరణం- మృతుల్లో హైదరాబాదీలు
సౌదీలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- 42 మంది భారతీయలు మృతి
Published : November 17, 2025 at 9:15 AM IST|
Updated : November 17, 2025 at 9:39 AM IST
Saudi Arabia Bus Accident : సౌదీ అరేబియాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. భారతీయ యాత్రికులతో ఉన్న బస్సును డీజిల్ ట్యాంకర్ ఢీకొనడంతో 42 మంది సజీవ దహనమైనట్లు తెలుస్తోంది. మృతుల్లో ఎక్కువ మంది హైదరాబాద్ వాసులు ఉన్నట్లు సమాచారం. మక్కా నుంచి మదీనా వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు ఆంగ్ల మీడియా పేర్కొంది. మృతుల్లో 20 మంది మహిళలు, 11 మంది చిన్నారులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
భారత కాలమాన ప్రకారం సోమవారం తెల్లవారుజామున 1:30 గంటల సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. మక్కా నుంచి మదీనాకు వెళ్తుండగా ముఫరహత్ ప్రాంతంలో డీజిల్ ట్యాంకర్ను యాత్రికుల బస్సు ఢీకొట్టింది. దీంతో పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. ప్రమాదం జరిగినపుడు ఎక్కువ మంది గాఢనిద్రలో ఉన్నారు. సమాచారం అందిన వెంటనే సౌదీ అధికారులు, రక్షణ బృందాలను ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. గాయపడినవారిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని, వారిని సమీప ఆసుపత్రుల్లో చేర్చామని అధికారులు వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. మృతుల సంఖ్యను ధృవీకరించే పనిలో అధికారులు నిమగ్మమై ఉన్నారని సౌదీ వర్గాలు తెలిపాయి. అయితే, ఈ ప్రమాదం నుంచి ఓ వ్యక్తి బయటపడినట్లుగా తెలుస్తోంది.
భారత ప్రభుత్వం, ముఖ్యంగా విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ, సౌదీలోని భారత రాయబార కార్యాలయం ఈ ఘటనపై పూర్తి వివరాలను తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. మృతులు, గాయపడిన వారి వివరాలను సేకరించి వారి కుటుంబాలకు సమాచారం అందించేందుకు సౌదీ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటోంది. మరోవైపు పోలీసులు ప్రమాదానికి గల కారణాలు ఏంటనే దానిపై విచారణ జరుపుతున్నారు. మరోవైపు మృతుల్లో తెలంగాణ, హైదరాబాద్ వాసులు ఉండటంతో వారు ఏ ఏజెన్సీ ద్వారా యాత్రకు వెళ్లారు తెలుసుకునే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని అధికారులు తెలిపారు.
ఈ ప్రమాదం డ్రైవర్ అశ్రద్ధ వల్ల జరిగిందా ? రోడ్డు పరిస్థితులు కారణమా ? అన్నకోణంలో అధికారులు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ ఘటనలో ప్రమాదానికి గురైన బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమైందని, బాధితులను గుర్తించడం చాలా సవాలుగా మారిందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. అయితే ప్రమాదానికి గల కారణాలపై ఇంకా ఎలాంటి అధికార ప్రకటన వెలువడలేదు.
ఇదిలా ఉండగా ఈ ప్రమాదం ఉమ్రా యాత్రలో భద్రతా ప్రమాణాలపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నాయి. 'సౌదీ అరేబియా ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది మంది యాత్రికులు వస్తుంటారు. కానీ రోడ్డు ప్రమాదాలు తరచూ జరుగుతున్నాయి. 2023లో కూడా ఇలాంటి ఒక ప్రమాదంలో 20 మంది యాత్రికులు మరణించారు. రోడ్డు భద్రతా మార్గదర్శకాలు జారీ చేస్తూ, ట్రావెల్ ఏజెంట్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. కాగా ఈ దుర్ఘటన యాత్రికుల భద్రతను మరింత పెంచాలి' అని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.