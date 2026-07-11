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వియత్నాంలో మునిగిన భారత పర్యాటకుల బోటు- గల్లంతైనవారిలో ఏపీ, తెలంగాణ టూరిస్టులు- 15 మంది మృతి

వియత్నాంలో భారీ విషాదం - పర్యటకులతో వెళ్తున్న బోటు మునక- పలువురు గల్లంతు

Vietnam Boat Accident
Vietnam Boat Accident (Representational image. (ANI))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 11, 2026 at 3:28 PM IST

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Vietnam Boat Accident : వియత్నాంలో భారీ విషాదం జరిగింది. భారత టూరిస్టులు ప్రయాణిస్తున్న బోటు ఒకటి నీట మునిగింది. ఈ ప్రమాదంలో పర్యాటకులు గల్లంతయ్యారు. వియత్నాంలోని ఫు క్యూక్‌ ద్వీపం సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఇందులో తెలుగువారు కూడా ఉన్నారు. ఈ మేరకు వియత్నాం హనోయిలోని భారత రాయబార కార్యాలయం తెలిపింది. ప్రమాదం గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉందని ఎక్స్​లో పోస్టు షేర్ చేసింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటి వరకు 15 మంది చనిపోయినట్లు తెలుస్తోంది.

ప్రమాదంలో తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన టూరిస్టులు!
ఇటీవల ఓ మొబైల్ కంపెనీ 250 మందితో కూడిన ఒక బృందాన్ని భారత్‌ నుంచి వియత్నాం పర్యటనకు తీసుకెళ్లింది. వీళ్లంతా మొబైల్ కంపెనీకి చెందిన డిస్ట్రిబ్యూటర్లుగా తెలుస్తోంది. అయితే ఇందులో 40 మంది తెలంగాణ, 35 మంది ఆంధ్రప్రదేశ్​కు చెందిన మొబైల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఉన్నారు.

"వియత్నాంలోని ఫు క్వాక్ ద్వీపం సమీపంలో భారత పర్యాటకులతో వెళ్తున్న ఒక పడవ బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదం అత్యంత విచారకరం. స్థానిక అధికారులు ముమ్మరంగా సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నారు. ప్రమాదానికి గల కచ్చితమైన కారణాలు, ఎంతమంది పర్యాటకులు ఉన్నారు అనే పూర్తి వివరాలను సేకరిస్తున్నాం"

- వియత్నాంలోని భారత రాయబార కార్యాలయం

కంట్రోల్ రూమ్‌ల ఏర్పాటు!
ఈ ప్రమాదంపై సమాచారం, సహాయం అందించేందుకు అధికారులు కంట్రోల్ రూమ్​ల ఏర్పాటు చేశారు. హనోయిలోని భారత రాయబార కార్యాలయంతోపాటు హో చి మిన్ సిటీలోని భారత కాన్సులేట్ జనరల్ ఆఫీస్​లోనూు కంట్రోల్ రూమ్​లు ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నా లేదా సహాయం అవసరమైనా తమను సంప్రదించవచ్చని భారత దౌత్య కార్యాలయం హెల్ప్​లైన్ నెంబర్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.

సహాయం కోసం డయల్ చేయాల్సిన హెల్ప్​లైన్ నెంబర్లు

  • +84 36 281 7930
  • +84 91 552 37 14
  • +84 33 452 0414
  • +84 91 308 9165

ముమ్మరంగా సహాయక చర్యలు
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానిక కోస్ట్ గార్డు, విపత్తు నిర్వహణ బృందాలు సహాయక చర్యలను చేపట్టాయి. ప్రమాద తీవ్రతను గమనించిన సమీపంలోని ఇతర పర్యాటక బోట్ల నిర్వాహకులు సైతం రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌లో పాల్గొన్నారు. బోటు పూర్తిగా తలక్రిందులుగా బోల్తా పడటంతో చాలా మంది పర్యాటకులు లోపలి భాగంలోనే చిక్కుకుపోయినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే కొందరిని రెస్క్యూ సిబ్బంది బయటకి తీశారు. ఇదిలా ఉండగా, సహాయక చర్యలకు వాతావరణ పరిస్థితులు కూడా ఒక ప్రధాన అడ్డంకిగా మారిన పరిస్థితి నెలకొంది. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ఆన్ తోయ్ తీర ప్రాంతంలో అలల ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాంటి ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లోనూ బోటును నడపడం వల్లే ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.

గతేడాది హాలాంగ్ బేలో ప్రమాదం
వియత్నాంలో సరిగ్గా ఏడాది క్రితం ఇలాంటి పడవ ప్రమాదమే ఒకటి జరిగింది. 2025 జులైలో వియత్నాంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రాంతమైన హాలాంగ్ బేలో భారీ ప్రమాదం సంభవించింది. 48 మంది పర్యాటకులతో ప్రయాణిస్తున్న ఒక బోటు తుపాను వల్ల వచ్చిన బలమైన గాలులతో సముద్రంలో మునిగిపోయింది. ఆ ప్రమాదంలో 20 మంది పిల్లలతో సహా మొత్తం 35 మంది పర్యాటకులు ప్రాణాలు చనిపోయారు. ఈ ఘటన గతేడాది ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది. హాలాంగ్ బే ప్రమాదం వియత్నాం దేశంలో పర్యాటక బోట్ల భద్రతా ప్రమాణాలపై అంతర్జాతీయంగా తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. ఆ ఘటన జరిగి ఏడాది గడవక ముందే, ఇప్పుడు మళ్లీ ఫు క్వాక్ ద్వీపం వద్ద భారత పర్యాటకులతో వెళ్తున్న బోటు ప్రమాదానికి గురికావడం వల్ల పర్యాటకులు మళ్లీ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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