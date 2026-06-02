అమెరికాలో మళ్లీ కాల్పుల కలకలం- ఆరుగురిని కాల్చిచంపిన వ్యక్తి

రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు- బలవన్మరణానికి పాల్పడిన కాల్పులు చేసిన వ్యక్తి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 2, 2026 at 8:38 AM IST

Shooting At US : అమెరికాలోని అయోవాలో కాల్పులు కలకలం రేపాయి. మస్కటీన్‌లో ఓ వ్యక్తి మూడు చోట్ల ఆరుగురిని కాల్చి చంపాడు. దీంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగడంతో అతడు తనను తానే కాల్చుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. అయితే నిందితుడిని ర్యాన్ విల్లిస్ మెక్‌ఫార్లాండ్‌గా అధికారులు గుర్తించారు. కుటుంబ వివాదాలే ఆ కాల్పులకు కారణమని భావిస్తున్నారు.

