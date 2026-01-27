ETV Bharat / international

అమెరికాను వణికిస్తున్న మంచు తుపాను- 25 మంది మృతి- చీకట్లో ప్రజలు

అమెరికాలోని ఈశాన్య రాష్ట్రాలపై భీకర మంచు తుపాను- న్యూయార్క్‌, పెన్సిల్వేనియా సహా పలు రాష్ట్రాల్లో కురుస్తోన్న మంచు- విద్యుత్ తీగలు తెగి 7.5 లక్షలకుపైగా నివాసాలకు కరెంట్‌ నిలిపివేత

US Winter Storm Death Toll
US Winter Storm Death Toll (AP)
US Winter Storm Death Toll : అమెరికాలోని దక్షిణాది రాష్ట్రాలను వణికించిన భీకర మంచు తుపాను ప్రస్తుతం ఈశాన్య రాష్ట్రాలపై పంజా విసురుతోంది. ఫలితంగా ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. విద్యుత్ తీగలు సుమారు 7.5 లక్షలకు పైగా నివాసాలకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. ఇప్పటి వరకు వివిధ కారణాల 25 మంది మృతి చెందినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఒక్క నూయార్క్​ నగరంలోనే 8 మంది మరణించినట్లు తెలిపారు.

అమెరికా కాలమానం ప్రకారం సోమవారం ఆర్కాన్సాస్​ నుంచి న్యూ ఇంగ్లాండ్​ వరకు 2,100 కిలోమీటర్ల విస్తీరణంలో ఒక అడుగుకు మించి మంచు పేరుకుపోయింది. న్యూయార్క్‌, పెన్సిల్వేనియా సహా పలు రాష్ట్రాల్లో భారీగా మంచు కురుస్తోంది. పెన్సిల్వేనియాలోని పిట్స్‌బర్గ్‌లో ఉష్ణోగ్రత మైనస్ 31 డిగ్రీల సెల్సియస్‌కు పడిపోయింది. పిట్స్‌బర్గ్‌కు ఉత్తరంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో 20 అంగుళాల మేర మంచు పడింది. న్యూయార్క్ నగరంలోని సెంట్రల్ పార్క్ వద్ద 11 అంగుళాల మేర మంచు కురిసింది. ఇళ్లు, రహదారులపై పేరుకుపోయిన మంచును భారీ యంత్రాలతో తొలగిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ ఫుట్​పాత్​లపై మంచు పేరుకోపవడంతో పాదచారులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అతిశీతల గాలుల కారణంగా ప్రజలంతా ఇళ్లలోనే ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. వచ్చే వారం మరో మంచు తుపాను అమెరికాలోని తూర్పు రాష్ట్రాలను తాకే అవకాశముందని వాతావరణశాఖ అంచనా వేసింది.

వేలాది విమాన సర్వీసులు రద్దు- పాఠశాలు మూసివేత
సోమవారం మధ్యాహ్నం నాటికి దేశవ్యాప్తంగా 7.5 లక్షలకు పైగా నివాసాలకు విద్యుత్ అంతరాయం ఏర్పడింది. మంచు కారణంగా చెట్లు, విద్యుత్​ తీగలు తెగిపోయాయి. దేశవ్యాప్తంగా రవాణా స్తంభించిపోయింది. వేలాది విమానాల సర్వీసులను రద్దు చేశారు. అనేక ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలు మూసివేశారు. సోమవారం రోజున దేశవ్యాప్తంగా 8,000కుపైగా విమానాలు ఆలస్యం లేదా రద్దు జరిగాయి. ఆదివారం 45 శాతం విమానాలు రద్దయ్యాయి. ఇది కొవిడ్ తర్వాత అత్యధిక రద్దు రోజుగా విమాన విశ్లేషణ సంస్థ వెల్లడించింది.

ముఖ్యంగా మిస్సిస్సిప్పిలోని కొన్ని ప్రంతాలు అతలాకుతలమయ్యాయని అధికారులు తెలిపారు. 1994 తర్వాత రాష్ట్రం సంభవించిన అత్యంత భీకరమైన మంచు తుపానుగా అధికారులు పేర్కొన్నారు. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని వార్మింగ్ సెంటర్లకు కాట్స్, దుప్పట్లు, వాటర్ బాటిళ్లు, పంపీణీ చేశారు. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మిసిసిప్పీ ఈ వారం మొత్తం తరగతులను రద్దు చేసింది.

స్పందించిన వైట్​హౌస్
ఈ మంచు తుపాన్​పై వైట్​హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లీవిట్ స్పందించారు. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పరిస్థితిని నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఆయన ఫెడరల్ ఎమర్జెన్సీ మేనేజ్‌మెంట్ ఏజెన్సీ, అత్యవసర ప్రతిస్పందన టీమ్​తో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతన్నట్లు పేర్కొన్నారు. అర్కాన్సాస్, జార్జియా, ఇండియానా, కెంటుకీ, లూసియానా, మేరీల్యాండ్, మిస్సిస్సిప్పి, నార్త్, సౌత్ కరోలినా, టేనస్సీ, వర్జీనియా, వెస్ట్ వర్జీనియా రాష్ట్రాలకు 24 గంటల 12 ఫెడరల్ ఎమర్జెన్సీ విపత్తు అవసరమని ప్రకటించగా, వెంటనే ఆమోదించినట్లు చెప్పారు. రాబోయే రోజుల్లో, ముఖ్యంగా ఈ తుఫాను వల్ల తీవ్రంగా ప్రభావితమైన రాష్ట్రాల్లో గవర్నర్లు, స్థానిక అధికారులతో వైట్​హౌస్ నేరుగా సంప్రదింపులు కొనసాగిస్తుందని తెలిపారు.

విమాన ప్రమాదంలో ఏడుగురు మృతి
ఇదిలా ఉండగా, అమెరికాలోని మెయిన్ రాష్ట్రంలో ఓ ప్రైవేటు బిజినెస్‌ జెట్ విమానం కుప్పకూలింది. ఈ ప్రమాదంలో ఏడుగురు మృతిచెందగా, క్రూ సిబ్బందిలో ఒకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. బంబార్డియర్ ఛాలెంజర్‌-600 విమానం టేకాఫ్ సమయంలో కూలిపోయిందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రమాదం సమయంలో మంచు భారీగా కురిసిందని చెప్పారు. ప్రమాదానికి అదే కారణం అయ్యి ఉండొచ్చని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. అటు విమాన ప్రమాదం నేపథ్యంలో బంగోర్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని మూసివేశారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

