అమెరికాలో కాల్పుల కలకలం- గర్భిణి సహా 9 మంది మృతి
అమెరికాలోని పెన్సిల్వేనియాలో తొమ్మిది మందిని పొట్టపెట్టుకున్నాడు ఓ దుండగుడు.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
Published : October 10, 2026 at 10:29 PM IST
US Shooting Incident Today : అమెరికాలో కాల్పులు కలకలం రేపాయి. పెన్సిల్వేనియా రాష్ట్రంలోని ఈరీ నగరంలో ఓ ఇంటి వద్ద దుండగుడు జరిపిన కాల్పుల్లో తొమ్మిది మంది చనిపోయారు. మృతుల్లో ఇద్దరు పిల్లలు, గర్భిణి ఉన్నారు. అయితే ఘటన అనంతరం నిందితుడు తనను తాను కాల్చుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని పరిశీలించారు. దుండగుడు ఇంటి బయట ఇద్దరు మహిళలను కాల్చి చంపి, తర్వాత లోనికి వెళ్లి పలువురిపై కాల్పులు జరిపినట్లు తెలుస్తోంది.