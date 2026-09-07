రన్వేపై వాహనాలను ఢీకొన్న అమెజాన్ కార్గో విమానం- ఐదుగురు మృతి
అమెరికాలోని మియామీలో విమాన ప్రమాదం- రన్వేపై అదుపుతప్పి పలు వాహనాలను ఢీకొన్న కార్గో విమానం- విమానంలో భారీగా మంటలు చెలరేగి ఐదుగురు మృతి
Published : September 7, 2026 at 7:20 AM IST
Cargo Plane Crash In US : అమెరికాలో విమాన ప్రమాదం జరిగింది. మియామీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో కార్గో విమానం రన్వేపై అదుపుతప్పి పలు వాహనాలను ఢీకొట్టింది. దీంతో భారీగా మంటలు చెలరేగి ఐదుగురు దుర్మరణం చెందగా, మరో ఐదుగురు గాయపడ్డారు.
ప్యూర్టోరికోలోని శాన్ జువాన్ నుంచి ఫ్లోరిడాకు బయలుదేరిన అమెజాన్ 'ప్రైమ్ ఎయిర్' కార్గో విమానం ఆదివారం మధ్యాహ్నం 2 గంటల ప్రాంతంలో మియామీ ఎయిర్పోర్ట్కు చేరుకుంది. ల్యాండింగ్ సమయంలో అదుపుతప్పి రన్వేను దాటి వేగంగా ముందుకు దూసుకెళ్లింది. రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉన్న రెండు సెమీ ట్రక్కులతోపాటు మరికొన్ని వాహనాలను ఢీకొట్టి ఆగిపోయింది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే విమానం మంటల్లో చిక్కుకుంది. ఈ ఘటనతో మియామీ విమానాశ్రయంలో అన్ని రన్వేలు, టాక్సీవేలను మూసివేశారు. 'గ్రౌండ్ స్టాప్' విధించడంతో ఎయిర్పోర్ట్ దాదాపుగా మూతపడింది. అన్ని విమానాలను ఎక్కడికక్కడ నిలిపివేశారు.