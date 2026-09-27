రెండు నగరాల్లో విచక్షణారహిత కాల్పులు- 27 మంది మృతి
ఏకే-47 రైఫిళ్లు, పిస్టళ్లతో విచక్షణారహితంగా కాల్పులకు తెగబడ్డ దుండగులు- 26 మందికి గాయాలు
Published : September 27, 2026 at 3:37 PM IST
Mass Shootings South Africa : దక్షిణాఫ్రికాలో సాయుధ దుండగులు మారణహోమం సృష్టించారు. రెండు ప్రధాన నగరాల్లో కాల్పులు జరిపి 27 మందిని బలిగొన్నారు. జొహన్నెస్బర్గ్ శివారులోని ఉన్న బార్లోకి చొరబడిన ఎనిమిది మంది దుండగులు ఏకే-47 రైఫిళ్లు, పిస్టళ్లతో విచక్షణారహితంగా కాల్పులకు తెగబడ్డారు. ఈ ఘటనలో 17 మంది మృతి చెందగా సుమారు 15 మంది గాయపడ్డారు.
కేప్టౌన్ సమీపంలోని ల్వాండ్లేలో ఉన్న ఓ దుకాణంపై దుండగులు జరిపిన కాల్పుల్లో 10 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా 11 మంది గాయపడ్డారు. దుండగుల కోసం పోలీసులు విస్తృతంగా గాలిస్తున్నారు. ఎక్కడికక్కడ చెక్పోస్టులు ఏర్పాటు చేసి ప్రతి వాహనాన్ని తనిఖీ చేస్తున్నారు. ఈనెల 23న డర్బన్ శివారులో ఓ ఇంట్లో పార్టీ జరుగుతుండగా దుండగులు కాల్పులకు తెగబడ్డారు. ఇందులో ఓ గర్భిణి సహా 11 మంది మృతిచెందారు. నాలుగు రోజుల వ్యవధిలో మరోసారి సాయుధ దుండగులు కాల్పులకు తెగబడటం కలకలం రేపుతోంది.