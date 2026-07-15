భారత్పై 100శాతం సుంకాలు- రష్యా ఆంక్షల బిల్లుకు అమెరికా సవరణ
గతంలో ప్రతిపాదించిన 500 శాతం భారీసుంకాల స్థానంలో గరిష్ట సుంకాన్ని 100శాతానికి తగ్గిస్తూ సవరణ
Published : July 15, 2026 at 8:43 AM IST
US Tariffs on India : రష్యా నుంచి చమురు, సహజ వాయువును భారీగా కొనుగోలు చేస్తున్న భారత్, చైనాలకు అమెరికా ఊరటనిచ్చింది. రష్యాపై మరిన్ని కఠిన ఆర్థిక ఆంక్షలు విధించేందుకు అమెరికా సిద్ధం చేసిన ఒక సంచలన బిల్లును సవరించారు. గతంలో ప్రతిపాదించిన 500 శాతం భారీసుంకాల స్థానంలో గరిష్ట సుంకాన్ని 100శాతానికి తగ్గిస్తూ సవరించిన బిల్లును రిపబ్లికన్, డెమొక్రాట్ సెనేటర్లు ప్రవేశపెట్టారు. రష్యాపై ఆర్థికంగా ఒత్తిడి పెంచడం, అదే సమయంలో ప్రపంచ ఇంధన విపణి కుప్పకూలకుండా సమతుల్యం చేయడం కోసం ట్రంప్ యంత్రాంగంతో జరిపిన చర్చల తర్వాత సెనేటర్లు ఈ మార్పులు చేశారు. ఈ బిల్లు రూపకల్పనలో కీలక పాత్ర పోషించిన రిపబ్లికన్ సెనేటర్ లిండ్సే గ్రాహం శనివారం అకస్మాత్తుగా మృతిచెందారు. ఆయన మరణానికి కొద్ది గంటల ముందే ఈ బిల్లును ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ట్రంప్ అంగీకరించారని గ్రాహం ప్రకటించడం గమనార్హం.