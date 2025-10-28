ETV Bharat / international

'నీతులు చెబుతారు- ఆచరణలో మాత్రం నో'- అమెరికా ద్వంద్వ వైఖరిని ఎండగట్టిన జైశంకర్‌

రష్యా చమురు విషయంలో భారత్‌పై సెలక్టివ్‌ ఒత్తిడి సరైంది కాదని వ్యాఖ్య

Jaishankar on US
Jaishankar on US (AP)
Jaishankar on US : రష్యా చమురు కొనుగోళ్ల విషయంలో అమెరికా అనుసరిస్తున్న ద్వంద్వ వైఖరిపై భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్‌.జైశంకర్‌ తీవ్రంగా స్పందించారు. ఇంధన కొనుగోళ్ల అంశంలో ఒక్కో దేశానికి ఒక్కో విధంగా నిబంధనలు పెట్టడం సరైంది కాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. నీతులు చెప్పేవారు ఆచరణలో మాత్రం వాటిని పాటించడం లేదని చురకలంటించారు. ఆసియాన్‌ సదస్సు సందర్భంగా అమెరికా విదేశాంగ శాఖ మంత్రి మార్కో రుబియోతో భేటీ అనంతరం ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"ఇప్పటి ప్రపంచం ఓ క్లిష్ట దశలో ఉంది. ఒక వైపు సరఫరా గొలుసులు బలహీనపడుతున్నాయి. మరోవైపు ఇంధన మార్కెట్లు కుదుస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో కొందరికి మాత్రమే నియమాలు వర్తింపజేసి, ఇతరులకు వేరే ప్రమాణాలు పెట్టడం సరైన పద్ధతి కాదు" అని జైశంకర్ పేర్కొన్నారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న భారత్‌పై అమెరికా 25 శాతం సుంకం విధించడం గమనార్హమని చెప్పారు.

అమెరికా వైఖరి పట్ల సందేహాలు!
అదే సమయంలో చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న చైనా, యూరప్‌ దేశాలపై ఎలాంటి ఆంక్షలు లేదా చర్యలు తీసుకోకపోవడం అమెరికా వైఖరి పట్ల సందేహాలు కలిగిస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు. "ఇది పూర్తిగా సెలక్టివ్‌ అప్రోచ్‌. ఒకే అంశంపై దేశానికి దేశానికి వేర్వేరు ప్రమాణాలు అమలు చేయడం అంతర్జాతీయ వాణిజ్య సూత్రాలకు విరుద్ధం" అని జైశంకర్‌ వ్యాఖ్యానించారు. ఇంధన రంగం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముకలా ఉందని, దానిపై రాజకీయ నిర్ణయాలు ప్రభావం చూపడం ప్రమాదకరమని ఆయన హెచ్చరించారు. "మార్కెట్‌లో ఇప్పటికే అసాధారణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. సరఫరా తగ్గిపోతోంది. వాణిజ్యం తగ్గుతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చమురు కొనుగోళ్లను రాజకీయ కోణంలో చూడడం వల్ల మరింత అనిశ్చితి ఏర్పడుతుంది" అని చెప్పారు.

చర్యల్లో మాత్రం పూర్తిగా భిన్నంగా
టెక్నాలజీ, సహజ వనరుల కోసం ప్రపంచ దేశాల మధ్య తీవ్రమైన పోటీ జరుగుతోందని జైశంకర్‌ పేర్కొన్నారు. ఈ పోటీని సమన్వయంతో ఎదుర్కోవాల్సిన సమయంలో కొందరు దేశాలు తమ ప్రయోజనాలకే కట్టుబడి వ్యవహరిస్తున్నారని విమర్శించారు. "ఇతర దేశాలకు నీతులు చెప్పేవారు, తమ చర్యల్లో మాత్రం పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటున్నారు. ఇది అంతర్జాతీయ న్యాయ సూత్రాలకు విరుద్ధం" అని అన్నారు.

భారత్‌ ఎప్పుడూ తన జాతీయ ప్రయోజనాలను కాపాడుకునే విధానాన్నే అనుసరిస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. "మేము ఏ దేశానికీ వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించం. కానీ, ఎవరి ఒత్తిడికీ లోనుకాకుండా, మా అవసరాలకు అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటాము. ఇంధన భద్రత మా దేశానికి అత్యంత ప్రాధాన్యం కలిగిన అంశం" అని జైశంకర్‌ అన్నారు. ఆసియాన్‌ సదస్సు సందర్భంలో మార్కో రుబియోతో జరిగిన భేటీలో ఇరు దేశాల ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు, వాణిజ్య సహకారం, రక్షణ రంగం, ఇండో-పసిఫిక్‌ ప్రాంతంలో స్థిరత్వం వంటి అంశాలపై చర్చించినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

ప్రస్తుతం ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న ఇంధన సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోవాలంటే దేశాలు పరస్పర సహకారంతో ముందుకు రావాల్సిన అవసరం ఉందని జైశంకర్‌ సూచించారు. "ఎవరికి నచ్చిన విధంగా నిబంధనలు అమలు చేయడం కాదు, అన్ని దేశాలకు సమానంగా నియమాలు వర్తించాలి. అప్పుడు మాత్రమే న్యాయమైన ప్రపంచ వాణిజ్య వ్యవస్థను నిర్మించగలం’’ అని చెప్పారు. ఈ వ్యాఖ్యలతో అమెరికా ద్వంద్వ విధానంపై భారత్‌ మరోసారి తన అసహనాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేసినట్లయింది. రష్యా చమురు కొనుగోళ్ల విషయంలో పశ్చిమ దేశాలు ఒత్తిడి తెస్తున్నప్పటికీ, భారత్‌ తన స్థానం నుంచి వెనక్కి తగ్గే అవకాశం లేదని జైశంకర్‌ ఉద్ఘాటించారు.

