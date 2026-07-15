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ఐరాస భద్రతా మండలిలో సంస్కరణలు అత్యవసరం- సమూల మార్పులు చేయాలి : భారత్

ఐక్యరాజ్యసమితిలో సమగ్ర సంస్కరణలు చేపట్టాలని భారత్ సూచన- బహుళపక్షవాదాన్ని భవిష్యత్తుకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఐరాసలో సమూల మార్పులకు పిలుపు- యూఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్‌లో వెల్లడి

india stand on un reforms
india stand on un reforms (X/IndiaUNNewyork)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 15, 2026 at 9:51 AM IST

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India on UN Security Council Reforms : బహుపక్షవాదాన్ని భవిష్యత్తుకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఐక్యరాజ్యసమితిలో సమగ్ర సంస్కరణలు అత్యవసరంగా చేపట్టాలని భారత్ అభిప్రాయపడింది. ఐరాస జనరల్ అసెంబ్లీని పునరుజ్జీవింపజేయాలని, ఆర్థిక, సామాజిక మండలి (ECOSOC) పాత్రను బలోపేతం చేయాలని పిలుపునిచ్చింది. ఐరాస జనరల్ అసెంబ్లీ అనధికారిక సమావేశంలో 'బహుళపక్షవాదాన్ని భవిష్యత్తుకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దడం' అనే అంశంపై జరిగిన రౌండ్‌టేబుల్‌ మీటింగ్ యూఎన్‌లో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి, రాయబారి పర్వతనేని హరీశ్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.

"భారత్ దృష్టిలో బహుళపక్షవాదాన్ని భవిష్యత్తుకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దడమనేది ప్రపంచ సంస్థలు సమకాలీన వాస్తవాలను ప్రతిబింబించేలా చూడటంతో మొదలవుతుంది. ఇది యూఎన్ భద్రతా మండలిలో సమగ్ర సంస్కరణలు, జనరల్ అసెంబ్లీ పునరుజ్జీవం, ఆర్థిక, సామాజిక, పర్యావరణం అనే మూడు కోణాలలో సుస్థిర అభివృద్ధిని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో ఈసీఓఎస్ఓసీకి బలమైన పాత్ర ఉండాల్సిన ఆవశ్యకతను తెలియజేస్తోంది. కొనసాగుతున్న సంఘర్షణలకు యూఎన్ భద్రతా మండలి సమర్థవంతంగా స్పందించలేకపోవడం వల్ల ఆ సంస్థపై ప్రజలకు విశ్వాసం సన్నగిల్లింది." అని పర్వతనేని హరీశ్ పేర్కొన్నారు.

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