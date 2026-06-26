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'కలిసికట్టుగా AI పునాదులను పటిష్టం చేద్దాం!'- భారత్-యూఎస్ రౌండ్‌టేబుల్ సమావేశంలో నిర్ణయం

ఏఐ, చిప్స్, కీలక ఖనిజాల సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు ఇండియా, యూఎస్ రౌండ్‌టేబుల్ సమావేశం-కలిసికట్టుగా ఏఐ పునాదులను పటిష్టం చేద్దామని ఇరుదేశాలు నిర్ణయం

India Us Round Table Meeting
India US Round Table Meeting (X/https://x.com/IndianEmbassyUS/status/2070245326502436880))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 26, 2026 at 9:42 AM IST

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India US Round Table Meeting : భారత్, అమెరికా సంబంధాలలో కీలక పరిణామం జరిగింది. ఇరు దేశాల వ్యూహాత్మక సాంకేతిక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగా భారత్, అమెరికాలు ఒక రహస్య రౌండ్‌టేబుల్ సమావేశాన్ని నిర్వహించాయి. ఈ మీటింగ్‌లో ఇరు దేశాల సీనియర్ ప్రభుత్వ అధికారులు, పారిశ్రామిక నాయకులు పాల్గొని ఏఐ, సెమీకండక్టర్ సరఫరా గొలుసులు, కీలక ఖనిజాల రంగాలలో సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడంపై చర్చించారు. ఈ సమావేశంలో కలిసికట్టుగా ఏఐ పునాదులను పటిష్టం చేద్దామని ఇరు దేశాలు నిర్ణయించాయి. ఈ మీటింగ్ ప్రాధాన్యాన్ని తెలియజేస్తూ అమెరికాలోని భారత రాయబార కార్యాలయం శుక్రవారం ఎక్స్‌‌లో పోస్ట్ పెట్టింది.

TAGGED:

INDIA US RELATIONS
AI SECTOR INDIA US SECURING
PM MODI VISIT TO SEYCHELLES
VINAY KWATRA ON AMERICA
INDIA US ROUND TABLE MEETING

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