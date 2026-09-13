జావా సముద్రంలో బోల్తాపడిన నౌక- ఒకరు మృతి, 140 మంది గల్లంతు- కొనసాగుతున్న సెర్చ్ ఆపరేషన్
ప్రతీకూల వాతావరణం వల్ల జావా సముద్రంలో పడవ బోల్తా - అందులో 241 మంది ప్రయాణికులు- ఇప్పటికే 103 మందిని రక్షించిన రెస్క్యూ సిబ్బంది
Published : September 13, 2026 at 1:14 PM IST
Indonesia Ship Missing : 241 మంది ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఓ నౌక ఇండోనేసియాలోని జావా సముద్రంలో బోల్తాపడింది. దీనితో ఒకరు మృతిచెందగా, 140 మంది గల్లంతు అయ్యారు. సహాయక సిబ్బంది ఇప్పటి వరకు 103 మందిని రక్షించారు.
పడవ బోల్తా పడడంతో మొదట పూర్తిగా నౌకతో కమ్యూనికేషన్లు తెగిపోయాయి. దీనితో ఇండోనేసియా సహాయక బృందాలు గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి. బంజార్మసన్లోని సెర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ కార్యాలయం ప్రకారం, ఆదివారం తెల్లవారుజామున సుమారు 2 గంటలకు 'వర్గో ట్రాన్స్పోర్ట్ 8' నౌకతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి. దీని గురించి రెండు గంటల తర్వాత మాకు సమాచారం అందింది. ఈ నౌక తూర్పు జావా నుంచి దక్షిణ కాలిమంతన్ ప్రావిన్స్కు వెళ్తున్న క్రమంలో ప్రమాదానికి గురైంది.
'షిప్ ప్రతికూల వాతావరణంలో చిక్కుకుంది'
"నౌక ప్రతికూల వాతావరణంలో చిక్కుకుందని సమాచారం అందింది. వెంటనే నౌక నిర్వాహకులు ఈ ఘటన గురించి అధికారులకు తెలియజేశారు. నౌకలో అధిక సంఖ్యలో ప్రయాణికులు, సిబ్బంది ఉన్నారు. అధికారులు నౌక గల్లంతైన ప్రాంతంలోని వాతావరణ పరిస్థితులను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. తమ ఏజెన్సీ సముద్రయాన అధికారులు, ఇతర సంబంధిత ఏజెన్సీలతో సమన్వయం చేసుకుంటోంది" అని సెర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ కార్యాలయం చీఫ్ సుదయానా స్పష్టం చేశారు.
'వర్గో ట్రాన్స్పోర్ట్ 8' నౌక చివరిసారిగా బంజర్మాసిన్లోని ఒక రేవు నుంచి సుమారు 148 కిలోమీటర్ల దూరంలో జావా సముద్రంలో ఉన్నట్లు తెలిసింది. నౌక ప్రయాణికుల జాబితా ప్రకారం, అందులో 241 మంది ఉన్నారు. మరోవైపు, 'వర్గో ట్రాన్స్పోర్ట్ 8' నడుపుతున్న పీటీ వర్గో యోయెల్ రిహి సంస్థ సైతం ఈ ఘటనపై స్పందించింది. నౌకతో సంబంధాలు తెగిపోయినట్లు స్పష్టం చేసింది. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం శనివారం ఉదయం 10.13గంటలకు నౌక సురబయ నుంచి బయలుదేరిందని తెలిపింది. వర్గో ట్రాన్స్పోర్ట్ 8 నౌక చివరిసారిగా ఉన్నట్లు అంచనా వేసిన ప్రదేశానికి ఒక సహాయక నౌకను పంపామని పేర్కొంది.