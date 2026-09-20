ETV Bharat / international

నాలుగు వారాలు దాటినా దొరకని 6వేల మంది ఆచూకీ- శిథిలాల తొలగింపునకు 4నెలల సమయం

అప్పర్ త్రిశూలి-1 ప్రాజెక్టు సొరంగం నుంచి 17 మృతదేహాల వెలికితీత- శిథిలాల తొలగింపునకు మూడు, నాలుగు నెలలు పట్టొచ్చన్న నేపాల్ ఆర్మీ- 12 వంతెనల మరమ్మతులు- మరో 33 వంతెనల పునర్నిర్మాణానికి టెండర్లు

NEPAL FLOODS 2026 UPDATE
నేపాల్​ వరదలు (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 20, 2026 at 7:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Nepal Floods 2026 Update : ఆకస్మిక వరదలతో అతలాకుతలమైన నేపాల్‌లో పరిస్థితులు ఇంకా పూర్తిగా చక్కబడలేదు. వరదలు సంభవించి నాలుగు వారాలు దాటినా సుమారు 6 వేల మంది ఆచూకీ ఇంకా తెలియలేదు. దీంతో గల్లంతైన వారి కోసం నేపాల్‌లో ఆదివారం కూడా గాలింపు చర్యలు కొనసాగాయి. నదీ తీర ప్రాంతాలు, శిథిలాల క్షేత్రాలు, దెబ్బతిన్న జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టుల వద్ద సహాయక బృందాలు గాలిస్తున్నాయి. ఆగస్టు 26న నేపాల్-టిబెట్ సరిహద్దు సమీపంలో ప్రారంభమైన ఆకస్మిక వరదలు ఉత్తర, మధ్య నేపాల్‌లోని పట్టణాలు, గ్రామాలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేశాయి. హిమాలయ ప్రాంతం నుంచి దక్షిణంగా ప్రవహించే భోటేకోశి నది వరద నీటితో ఉప్పొంగడంతో ఇళ్లు, వాహనాలు, రోడ్లు, వంతెనలు కొట్టుకుపోయాయి. పలు జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టులు కూడా దెబ్బతిన్నాయి.

సొరంగం నుంచి 17 మృతదేహాలు
వరదలతో దెబ్బతిన్న జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టుల వద్ద నేపాల్ ఆర్మీ సహాయక చర్యలను కొనసాగిస్తోంది. రసువాలోని అప్పర్ త్రిశూలి-1 జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టు వద్ద ఓ సొరంగంలో సహాయక సిబ్బంది 17 మృతదేహాలను వెలికితీశారు. రీన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ మెష్‌లో చిక్కుకుని, బురదలో కూరుకుపోయిన మృతదేహాలను గుర్తించారు. మృతదేహాలను బయటకు తీసేందుకు సహాయక సిబ్బంది గ్రైండర్లు, గ్యాస్ కట్టర్లు, రోటరీ పరికరాలను ఉపయోగించినట్లు నేపాల్ సైన్యం తెలిపింది. సొరంగాల్లో భారీగా పేరుకుపోయిన శిథిలాలు సహాయక చర్యలకు అడ్డంకిగా మారాయి. ప్రభావితమైన కొన్ని సొరంగాల నుంచి శిథిలాలను పూర్తిగా తొలగించడానికి మూడు నుంచి నాలుగు నెలల సమయం పట్టవచ్చని ఈ నెల ప్రారంభంలో నేపాల్ ఆర్మీకి చెందిన ఓ ఫీల్డ్ కమాండర్ తెలిపారు.

రోడ్లు, వంతెనలు ధ్వంసం
వరదల ప్రభావంతో పలు ప్రాంతాల్లో రోడ్లు, వంతెనలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. ముఖ్యంగా నువాకోట్, ధాడింగ్ జిల్లాల్లోని కమ్యూనిటీలను కలిపే వంతెనలు ధ్వంసమయ్యాయి. దీంతో స్థానికుల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని నేపాల్ ప్రభుత్వం త్రిశూలి కారిడార్ వెంబడి ఉన్న సస్పెన్షన్ వంతెనల మరమ్మతులను ప్రారంభించింది. మొత్తం 12 సస్పెన్షన్ వంతెనలపై ప్రస్తుతం మరమ్మతు పనులు జరుగుతున్నాయి. వీటిని అక్టోబర్ 6 నాటికి తిరిగి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

మరో 33 వంతెనలు మరమ్మతు చేయలేనంతగా దెబ్బతిన్నాయి. వాటిని పూర్తిగా పునర్నిర్మించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ వంతెనల పునర్నిర్మాణం కోసం ప్రభుత్వం టెండర్లను ఆహ్వానించింది. వంతెనలు దెబ్బతినడంతో మార్కెట్లు, పాఠశాలలు, ఆరోగ్య కేంద్రాలు, ఇతర నిత్యావసర సేవలకు రాకపోకలు కష్టంగా మారాయి. కొన్ని ప్రాంతాల ప్రజలు నదిని దాటేందుకు సుదీర్ఘ మార్గాలను ఎంచుకోవాల్సి వస్తోంది. మరికొందరు తాత్కాలిక ఏర్పాట్లపై ఆధారపడుతున్నారు.

మృతదేహాల గుర్తింపు సవాల్
ఈ విపత్తులో మృతిచెందిన వారిని గుర్తించడం అధికారులకు మరో పెద్ద సవాల్‌గా మారింది. మెరుపు వరదల్లో 1,450 మందికిపైగా మృతిచెందినట్లు సమాచారం. అయితే ఇప్పటివరకు కేవలం 110 మృతదేహాలను మాత్రమే గుర్తించి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. వరద ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయిన మృతదేహాలు తీవ్రంగా దెబ్బతినడం, ఎక్కువ కాలం నీటిలో ఉండటంతో కుళ్లిపోవడం, కొన్ని సందర్భాల్లో శరీర భాగాలు మాత్రమే లభించడం వంటి కారణాలతో గుర్తింపు ప్రక్రియ క్లిష్టంగా మారింది. ముఖం, దుస్తులు లేదా వ్యక్తిగత వస్తువుల ఆధారంగా మృతులను గుర్తించడం అనేక సందర్భాల్లో సాధ్యం కావడం లేదు. చాలాసేపు నీటిలో మునిగి ఉండటం, బురద, శిథిలాలకు గురికావడం వల్ల గుర్తించే శారీరక లక్షణాలు నశించిపోతున్నాయి. కొన్ని అవశేషాలు ముక్కలైపోవడం లేదా ఇతర అవశేషాలతో కలిసిపోవడం కూడా గుర్తింపు ప్రక్రియను మరింత కష్టతరం చేస్తోంది.

డీఎన్ఏ పరీక్షలపై ఆధారం
ఈ పరిస్థితుల్లో మృతులను గుర్తించేందుకు డీఎన్ఏ పరీక్షలు కీలకంగా మారాయి. అయితే ఇది సమయం తీసుకునే ప్రక్రియ. మృతదేహాల అవశేషాలతో పాటు, వాటిని సరిపోల్చేందుకు జీవించి ఉన్న కుటుంబ సభ్యుల నుంచి కూడా నమూనాలు అవసరమవుతాయి. ఇప్పటివరకు దాదాపు 1,300 మృతదేహాల డీఎన్ఏ నమూనాలను సేకరించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. నమూనాలు సేకరించిన అనంతరం మృతదేహాలను తాత్కాలికంగా ఖననం చేశారు. డీఎన్ఏ పరీక్షల ద్వారా మృతులను గుర్తించి వారి కుటుంబాలకు సమాచారం అందించే ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది.

ఇదిలా ఉండగా, నేపాల్‌తో పాటు చైనా వైపున కూడా ఈ ఆకస్మిక వరదల ప్రభావం కనిపించింది. చైనా మీడియా ప్రకారం, అక్కడ 43 మంది మృతిచెందగా, 500 మందికిపైగా ఆచూకీ తెలియకుండా పోయింది. నేపాల్‌లో మాత్రం రసువా, పొరుగు జిల్లాల్లోని నదీ తీర ప్రాంతాలు, శిథిలాల క్షేత్రాలు, దెబ్బతిన్న జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టుల వద్ద గాలింపు చర్యలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి.

రష్యాపై విరుచుకుపడ్డ ఉక్రెయిన్‌- మాస్కో చరిత్రలోనే అతిపెద్ద డ్రోన్‌ దాడి- పార్లమెంట్‌ ఎన్నికల పోలింగ్ వేళ అటాక్​

చైనాపై ట్రంప్‌ వైఖరిలో ఇంత మార్పు ఎందుకు? జిన్‌పింగ్‌కు రెడ్ కార్పెట్ వెనుక కారణమేంటి?

TAGGED:

NEPAL FLOODS DEATH TOLL
PEOPLE MISSING IN NEPAL FLOODS
SEARCH AFTER NEPAL FLOODS
RESCUE AT NEPAL FLOODS
NEPAL FLOODS 2026 UPDATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.