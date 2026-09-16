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మక్కాపై డ్రోన్‌ దాడికి యత్నం- రెడ్‌లైన్‌ దాటితే ఊరుకునేది లేదంటూ సౌదీ వార్నింగ్- ఖండించిన హూతీ

మక్కా నిషేధిత గగనతలంలోకి రాకముందే డ్రోన్‌ను కూల్చేసిన సౌదీ రక్షణ వ్యవస్థ- పవిత్ర మసీదులు, యాత్రికుల భద్రతే తమకు అత్యంత కీలకమన్న సౌదీ- యెమెన్‌లో 52 వైమానిక దాడులు జరిగాయన్న హూతీల ఆరోపణ

Mecca Drone Attack
మక్కా (AP File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 16, 2026 at 9:59 AM IST

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Mecca Drone Attack : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ సౌదీ అరేబియా కీలక హెచ్చరిక చేసింది. యెమెన్‌కు చెందిన హూతీలు ప్రయోగించిన డ్రోన్‌ మక్కా సమీపానికి దూసుకొచ్చినట్లు సౌదీ అరేబియా వెల్లడించింది. అయితే సౌదీ వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థ దాన్ని నిషేధిత గగనతలంలోకి ప్రవేశించకముందే అడ్డుకుని ధ్వంసం చేసినట్లు తెలిపింది. ఇది హూతీల పనేనని ఆరోపిస్తూ, మక్కాలోని రెండు పవిత్ర మసీదులు, అక్కడికి వచ్చే యాత్రికుల భద్రత విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండదని పేర్కొంది. అవసరమైతే ఎలాంటి చర్యలకు అయినా దిగేందుకు సిద్ధమేనని హెచ్చరించింది. అయితే ఈ వాదనను హూతీలు వర్గాలు తీవ్రంగా ఖండించాయి.

మక్కా గగనతలంలోకి రాకముందే
సౌదీ అరేబియాలోని పశ్చిమ తీరనగరాల్లో వైమానిక దాడుల దిగడంతో ఇస్లాం పవిత్ర నగరం మక్కాతోపాటు జెద్దా, తైఫ్ ప్రాంతాల్లో సౌదీ సివిల్ డిఫెన్స్ అలర్ట్ జారీచేసింది. మక్కాలో ఇలాంటి 'ఏరియల్ థ్రెట్ అలర్ట్' జారీచేయటం చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి అని తెలుస్తోంది. మంగళవారం సాయంత్రం డ్రోన్‌ను గుర్తించిన సౌదీ రాయల్‌ ఎయిర్‌ డిఫెన్స్‌ బలగాలు, దాన్ని అడ్డుకుని కూల్చివేసినట్లు సౌదీ కూటమి అధికార ప్రతినిధి మేజర్‌ జనరల్‌ తుర్కీ అల్‌-మాల్కీ తెలిపారు. డ్రోన్‌ మక్కా చుట్టూ ఉన్న నిషేధిత గగనతలంలోకి ప్రవేశించలేదని వెల్లడించారు. దీనిని శత్రు, ఉగ్రవాద చర్యగా అభివర్ణించారు. ఇలాంటి దాడులను ఉపేక్షించబోమని హెచ్చరించారు.

మక్కాలోని రెండు పవిత్ర మసీదులు, అక్కడికి వచ్చే యాత్రికుల భద్రత విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండదని అల్‌-మాల్కీ స్పష్టం చేశారు. అవసరమైతే హూతీలపై తగిన, నిరోధక చర్యలు తీసుకునేందుకు సంకీర్ణ సంయుక్త దళాల కమాండ్‌ వెనుకాడబోదని హెచ్చరించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ముస్లింలు సందర్శించే పవిత్ర నగరాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకోవడం యాత్రికులు, సౌదీ పౌరులు, నివాసితుల్లో భయాందోళనలు సృష్టించే ప్రయత్నమేనని ఆయన ఆరోపించారు. ఇదిలా ఉండగా, మక్కాపై హూతీలు లక్ష్యంగా చేసుకోవడంపై ఆర్గనైజేషన్​ ఆఫ్​ ఇస్లామిక్ కో ఆపరేషన్ (ఓఐలీ) తీవ్రంగా ఖండించింది. దీనిని హేయమైన చర్యలుగా అభివర్ణిస్తూ, సౌదీపై జరుపుతున్న దాడులను దురాక్రమణగా పేర్కొంది.

2017 తర్వాత మళ్లీ
మక్కాను లక్ష్యంగా చేసుకునే ప్రయత్నం ఇదే రెండోసారి అని సౌదీ నేతృత్వంలోని కూటమి తెలిపింది. 2017 జులై 27న మక్కా వైపు బాలిస్టిక్‌ క్షిపణిని ప్రయోగించిన ఘటనను గుర్తుచేసింది. తాజాగా డ్రోన్‌ ద్వారా దాడి యత్నం జరిగిందని పేర్కొంది. అయితే డ్రోన్‌ లక్ష్యం మక్కాలోని ఏ ప్రాంతమన్న దానిపై పూర్తి వివరాలు వెల్లడించలేదు.

సౌదీ ఆరోణలను ఖండించిన హూతీ
మరోవైపు సౌదీ ఆరోపణలను హూతీలు ఖండించారు. మక్కా డ్రోన్‌ ఘటనకు ముందు హూతీ సైనిక ప్రతినిధి బ్రిగేడియర్‌ జనరల్‌ యహ్యా సరీ టెలిగ్రామ్‌లో ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. గత 24 గంటల్లో సౌదీ యుద్ధ విమానాలు 52 వైమానిక దాడులు నిర్వహించాయని ఆయన ఆరోపించారు. ఎఫ్‌-15, టైఫూన్‌ విమానాలను ఉపయోగించి ఖమీస్‌ ముషైత్‌, తైఫ్‌ వైమానిక స్థావరాల నుంచి ఈ దాడులు జరిగాయని పేర్కొన్నారు. తైజ్‌ ప్రావిన్స్‌లో పాఠశాలలు, వంతెనలు, రహదారులు వంటి పౌర మౌలిక సదుపాయాలు దెబ్బతిన్నాయని, అల్‌-జౌఫ్‌, అల్‌-బైదా, సాదా, అమ్రాన్‌ ప్రాంతాల్లోనూ దాడులు జరిగాయని సరీ ఆరోపించారు.

హూతీ తిరుగుబాటుదారులు ఎర్ర సముద్రానికి దక్షిణాన ఉన్న మరికొన్ని కీలక ద్వీపాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పశ్చిమాసియాలో విస్తరిస్తున్న ఘర్షణల ప్రభావం యెమెన్‌, సౌదీ-హూతీ ప్రాంతానికి కూడా వ్యాపిస్తోంది. దీంతో వ్యూహాత్మకంగా కీలకమైన బాబ్‌ అల్‌-మందెబ్‌ జలసంధి వద్ద ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ పరిణామాల వేళ మదీనాలోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి రాకపోకలు నిలిపివేసినట్లు ఇజ్రాయెల్ మీడియా వెల్లడించింది.

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