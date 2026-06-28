సౌదీలో ఘోర హెలికాప్టర్ ప్రమాదం- 14 మంది మృతి
సౌదీ అరేబియాలో ఘోర ప్రమాదం- హెలికాప్టర్ కూలిపోవడంతో కనీసం 14 మంది మృతి
Helicopter Crash (ETV Bharat)
Published : June 28, 2026 at 6:15 PM IST
Helicopter Crash In Saudi Arabia : సౌదీ అరేబియాలో ఆదివారం ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. హెలికాప్టర్ కూలిపోవడంతో 14 మంది మరణించారు. ఈ మేరకు సౌదీ ఇంధన శాఖ వెల్లడించింది. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం, ఉదయం 6 గంటల ప్రాంతంలో ప్రమాదం జరిగిందని, మరణించిన వారందరూ సౌదీ పౌరులేనని ఆ ప్రకటన పేర్కొంది. ప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది. ఈ హెలికాప్టర్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చమురు సంస్థ అయిన 'అరామ్కో'కు చెందినదని, ఈ సంస్థలో సౌదీ అరేబియాకు అత్యధిక వాటా ఉందని సమాచారం.