సౌదీపై ఆగని హూతీ దాడులు- దమ్మామ్లోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై క్షిపణులతో ఎటాక్
Houthi Attack On Saudi Dammam Airport : సౌదీ అరేబియాపై హూతీ రెబల్స్ వరుస దాడులు చేస్తున్నారు. ఆదివారం అర్ధరాత్రి దమ్మామ్లోని అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్టుపై క్షిపణులతో దాడి విరుచుకుపడ్డారు.
Published : October 12, 2026 at 9:44 AM IST
Houthi Attack On Saudi Dammam Airport : సౌదీ అరేబియాపై హూతీ రెబల్స్ దాడులు ఆగడం లేదు. సౌదీలోని ప్రధాన విమానాశ్రయాలపై వరుస దాడులు చేస్తోన్న హూతీలు, తాజాగా దమ్మామ్లోని కింగ్ ఫహాద్ అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్టుపై క్షిపణులతో విరుచుకుపడ్డారు. కీలక ఏవియేషన్ హబ్గా ఉన్న ఈ విమానాశ్రయంపై అర్ధరాత్రి హూతీ రెబల్స్ దాడులు జరిపారు. అయితే ఈ దాడికి సంబంధించిన నష్టం వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. అటు రియాద్లోని కింగ్ ఖలీద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై మరోసారి దాడి చేశారు. తాజా దాడిలో ఒక పాకిస్థాన్ జాతీయుడు మరణించగా,మరో 11 మంది గాయపడినట్లు సౌదీ ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. గుర్తుతెలియని ప్రక్షేపకం విమానాశ్రయంలోని ప్యాసింజర్ టెర్మినల్ను ఢీకొట్టిందని, దాడి వల్ల చెలరేగిన మంటలను అదుపు చేసినట్లు పేర్కొంది. సౌదీ ఇంధన దిగ్గజం అరామ్కోకు చెందిన రెండు కేంద్రాలపై కూడా దాడులు చేసినట్లు హూతీలు ప్రకటించుకున్నారు.
King Fahd Airport, Dammam #Dammam #KFIA #SaudiArabia https://t.co/5hIFwtNKom— Summitsoldier (@Summitsoldier) October 11, 2026