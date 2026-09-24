మక్కాలో మరోసారి డేంజర్ అలర్ట్- పది రోజుల్లోనే ఇది రెండోసారి! 6 బాలిస్టిక్ క్షిపణులను అడ్డుకున్న సౌదీ
సౌదీ అరేబియాపై హూతీల క్షిపణి దాడులు- మక్కాకు పొంచివున్న ముప్పు- పది రోజుల వ్యవధిలోనే మక్కాలో 'డేంజర్ అలెర్ట్' రావడం ఇది రెండోసారి
Published : September 24, 2026 at 8:14 PM IST
Mecca Red Alert : సౌదీ అరేబియాలో ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పవిత్ర నగరం మక్కాతో పాటు సౌదీ పశ్చిమ తీరంలోని పలు నగరాలకు క్షిపణుల ముప్పు పొంచి ఉందంటూ 'నేషనల్ ఎర్లీ వార్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్' అత్యవసర అలెర్ట్ జారీ చేసింది. మక్కాతో పాటు ఎర్ర సముద్ర తీరంలోని యన్బు, తాయిఫ్, జెడ్డా, తాబుక్ ప్రాంతాల పౌరులను అప్రమత్తం చేసింది. ఇలాంటి వార్నింగ్ రావడం పది రోజుల వ్యవధిలో ఇది రెండోసారి. అయితే, అలెర్ట్ జారీ చేసిన కొద్ది నిమిషాలకే దాన్ని ఉపసంహరించుకున్నారు.
యెమెన్లోని హూతీ రెబల్స్ ప్రయోగించిన ఆరు బాలిస్టిక్ క్షిపణులను తాము విజయవంతంగా అడ్డుకున్నట్లు 57 దేశాలతో కూడిన 'సౌదీ కూటమి' ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా తాయిఫ్, యన్బు నగరాలపై హూతీలు చేయాలనుకున్న దాడులను వైమానిక రక్షణ దళాలు తిప్పికొట్టాయని కూటమి ప్రతినిధి తెలిపారు. హూతీ రెబెల్స్ దాడులను అత్యంత కఠినంగా ఎదుర్కొంటామని ఆయన హెచ్చరించారు. గత కొద్దివారాలుగా ఇరాన్ మద్దతు ఉన్న హూతీ సాయుధ బలగాలు, సౌదీ అరేబియా లక్ష్యంగా వరుస దాడులకు దిగుతున్నాయి. సెప్టెంబర్ 15న మక్కా నగరానికి దక్షిణాన నిషేధిత గగనతలంలోకి ప్రవేశించేందుకు ప్రయత్నించిన హూతీల డ్రోన్ను సౌదీ బలగాలు నేలకూల్చాయి. 2017 తర్వాత మక్కాను లక్ష్యంగా చేసుకుని డ్రోన్ దాడి జరగడం ఇదే తొలిసారి అని సౌదీ ప్రభుత్వం ఆరోపించగా హూతీలు దాన్ని ఖండించారు. కొద్దిరోజుల క్రితమే సౌదీ రాజధాని రియాద్పైనా హూతీలు దాడులకు తెగబడ్డారు.
సౌదీ మద్దతు ఉన్న యెమెన్ ప్రభుత్వానికి, హూతీలకు మధ్య తీవ్రస్థాయిలో ఆధిపత్య పోరు నడుస్తోంది. దీనికి తోడు సౌదీ చమురు ఎగుమతులకు అత్యంత కీలకమైన 'బాబ్ అల్-మాండెబ్' జలసంధి పరిసర ప్రాంతాలను ఇటీవల హూతీలు తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. ఎర్ర సముద్రంలో సౌదీ నౌకల దిగ్బంధనానికి దిగుతున్నారు. 2015 నుంచి యెమెన్లో అంతర్గతంగా రగులుతున్న ఈ వివాదం ఇప్పుడు మిడిల్ఈస్ట్లో మరో భారీ యుద్ధానికి దారితీసే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి.
అంతకుముందు కొద్దిరోజుల క్రితం సౌదీ అరేబియాలోని పశ్చిమ తీరనగరాల్లో వైమానిక దాడుల దిగడంతో ఇస్లాం పవిత్ర నగరం మక్కాతోపాటు జెద్దా, తైఫ్ ప్రాంతాల్లో సౌదీ సివిల్ డిఫెన్స్ అలర్ట్ జారీచేసింది. మక్కాలో ఇలాంటి 'ఏరియల్ థ్రెట్ అలర్ట్' జారీచేయటం చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి అని తెలుస్తోంది. యెమెన్కు చెందిన హూతీలు ప్రయోగించిన డ్రోన్ మక్కా సమీపానికి దూసుకురావడంతో ఈ మేరకు అలర్ట్ జారీ చేసింది. అయితే సౌదీ వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థ దాన్ని నిషేధిత గగనతలంలోకి ప్రవేశించకముందే అడ్డుకుని ధ్వంసం చేసినట్లు తెలిపింది. ఇది హూతీల పనేనని ఆరోపిస్తూ, మక్కాలోని రెండు పవిత్ర మసీదులు, అక్కడికి వచ్చే యాత్రికుల భద్రత విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండదని పేర్కొంది. అవసరమైతే ఎలాంటి చర్యలకు అయినా దిగేందుకు సిద్ధమేనని హెచ్చరించింది. అయితే ఈ వాదనను హూతీలు వర్గాలు తీవ్రంగా ఖండించాయి.
మూలన పడ్డ మక్కా ఒప్పందం
ఈ ఏడాది ఆగస్టులో సౌదీ అరేబియా, పాకిస్థాన్, తుర్కియేల మధ్య అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా 'మక్కా సంయుక్త రక్షణ ఒప్పందం' కుదిరింది. దీని ప్రకారం ఏ దేశంపై దాడి జరిగినా అది ఉమ్మడి దాడిగా పరిగణించాల్సి ఉంటుంది. సరిగ్గా ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లోనే ఈ ఒప్పందం అమలు కావాల్సి ఉంది. హూతీలు సౌదీ పశ్చిమ ప్రాంతాలపై ఉన్న పౌర మౌలిక సదుపాయాలు, నగరాలపై నిరంతరం డ్రోన్, క్షిపణి దాడులకు తెగబడుతున్నప్పటికీ, పాకిస్థాన్ నుంచి క్షేత్రస్థాయిలో ఆశించిన సైనిక సహాయం కరువైంది. హూతీలతో యుద్ధం సౌదీ భూభాగంపై జరిగితేనే తాము జోక్యం చేసుకోవాల్సి వస్తుందని పాకిస్థాన్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ ఇటీవల తెలిపారు. సౌదీ ప్రభుత్వానికి, ప్రజలకు తమ పూర్తి మద్దతు ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ ఉంటుందని ప్రకటించారు. అయితే, ఈ విషయంలో పాకిస్థాన్ ప్రకటనలకే పరిమితం అయ్యింది కానీ, సౌదీకి అండగా యుద్ధ రంగంలోకి దిగేందుకు ముఖం చాటేసింది.
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