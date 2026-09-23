హూతీల దూకుడు- సౌదీకి షాకిచ్చిన అమెరికా- అరబ్ దేశం ఒంటరి అయ్యిందా?
హూతీల దెబ్బకు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న సౌదీ అరేబియా- ఈ విపత్కర సమయంలో ముఖం చాటేసిన అమెరికా- మక్కా ఒప్పందాన్ని నట్టేట ముంచిన పాకిస్థాన్- హుతీలతో సౌదీ ఒంటరి పోరు
Published : September 23, 2026 at 9:10 AM IST
Houthi Threat Saudi Arabia : పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు సౌదీ అరేబియాను తీవ్ర సంక్షోభంలోకి నెట్టాయి. యెమెన్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ఇరాన్ మద్దతు గల హూతీ షియా మిలిటెంట్ గ్రూప్ దాడులను ఉద్ధృతం చేయడంతో సౌదీ ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతోంది. యెమెన్లోని ఎర్ర సముద్రం తీర ప్రాంతాలను హూతీలు హస్తగతం చేసుకోవడం ద్వారా చమురు, గ్యాస్ రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన బాబ్-అల్-మండబ్ జలసంధిపై హుతీలు పట్టు సాధించారు. ఈ పరిణామాలు సౌదీ సార్వభౌమత్వానికే కాకుండా, ప్రపంచ ఇంధన భద్రతకూ పెను ముప్పుగా మారాయి. హూతీలతో పోరులో అమెరికాతో పాటు యూరప్, పాకిస్థాన్ వంటి మిత్రదేశాలు సైతం సైనిక మద్దతు అందించేందుకు వెనకడుగు వేస్తుండటంతో ఇప్పుడు ఒంటరి పోరాటం చేస్తోంది. దీంతో ఇప్పుడు తమకు అండగా నిలిచే మంచి మిత్రుడి కోసం సౌదీ చూస్తోంది.
అమెరికా బంధం ఉత్తుత్తిదేనా?
పశ్చిమాసియాలో సంక్షోభం వేళ దశాబ్దాలుగా వాషింగ్టన్తో ఉన్న బలమైన రక్షణ మైత్రిపై సౌదీ అరేబియా భారీ ఆశలు పెట్టుకుంది. కానీ ప్రస్తుత సంక్షోభంలో ఆ బంధానికి ఉన్న పరిమితులు బట్టబయలు అయ్యాయి. సౌదీ క్రౌన్ ప్రిన్స్ మహ్మద్ బిన్ సల్మాన్ ఎంతగా విజ్ఞప్తి చేసినప్పటికీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాత్రం ప్రత్యక్ష సైనిక జోక్యానికి ముందుకురాకపోవడంతో గమనార్హం. దీంతో ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్నది వ్యాపార బంధమే అని స్పష్టమైంది. నిజానికి ఇరు దేశాల నేతల మధ్య వ్యక్తిగతంగా మంచి సంబంధాలు ఉన్నప్పటికీ, ట్రంప్ అనుసరిస్తున్న వ్యాపార దౌత్యం సౌదీకి తీవ్ర నిరాశకు గురి చేస్తోంది.
ఒమన్ మధ్యవర్తిత్వంతో ట్రంప్ హూతీలతో రహస్యంగా చర్చలు జరిపినట్లు సమాచారం. ఎర్ర సముద్రంలో అమెరికా నౌకలపై దాడులు చేయబోమని హూతీల నుంచి ఆయన హామీని తెచ్చుకున్నారన్న వార్తలు వచ్చాయి. హుతీల దాడులతో సౌదీ అల్లాడుతున్న వేళ అమెరికా రహస్య చర్చలు సంచలనంగా మారాయి. ఈ పరిణామంతో అమెరికాపై సౌదీకి ఉన్న నమ్మకం సన్నగిల్లినా ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
అమెరికా మెలిక పెట్టిందా?
సౌదీ విషయంలో అమెరికా ప్రస్తుతం వ్యవహరిస్తున్న వైఖరిని చూస్తుంటే అగ్రరాజ్యం రియాద్ను వదిలేసిందా? అన్న అనుమానం వ్యక్తమవుతోంది. కానీ, ఇందులో వాస్తవం లేదని తాజా పరిణామాలు చెబుతున్నాయి. నిఘా సమాచారాన్ని పంచుకోవడంతో పాటు, సుమారు 24.3 బిలియన్ డాలర్ల వ్యయంతో అత్యాధునిక ఎఫ్-35 స్టెల్త్ యుద్ధ విమానాల విక్రయానికి అమెరికాతో సౌదీ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. అయితే ఈ విమానాలు చేతికి అందడానికి సంవత్సరాల సమయం పడుతుంది. కాబట్టి ప్రస్తుత తరుణంలో హూతీల నుంచి వస్తున్న డ్రోన్, క్షిపణి ముప్పును ఇది తక్షణమే నివారించలేకపోతోంది.
అయితే, హుతీలతో పోరులో సౌదీకి మద్దతుగా పోరాడేందుకు అమెరికా ఒక మెలిక పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ‘ఇజ్రాయెల్’ అంశం వ్యవహారంలో కీలకంగా మారినట్లు సమాచారం. పశ్చిమాసియాలో శాంతి స్థాపన కోసం సౌదీ అరేబియా ఇజ్రాయెల్ను అధికారికంగా గుర్తించాలని, ఆ దేశంతో దౌత్య సంబంధాలను కొనసాగించాలని అమెరికా షరతుగా పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే సమయంలో పాలస్తీనా దేశం ఏర్పడే వరకు ఈ డిమాండ్కు అంగీకరించబోమని సౌదీ తేల్చిచెప్పింది. ఈ కారణం వల్లే సౌదీకి అమెరికా పూర్తి స్థాయిలో అండగా నిలడవంలేదన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
మిత్రదేశాల మౌనం
బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, ఈజిప్ట్ వంటి మిత్రదేశాలు సైతం హుతీ- సౌదీ వివాదంలో తలదూర్చడానికి నిరాకరించాయి. సౌదీ అరేబియా ప్రత్యేక అభ్యర్థన మేరకు డ్రాగన్ చైనా రంగంలోకి దిగి హూతీలను కట్టడి చేయాలని టెహ్రాన్ను కోరినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. కానీ, తర్వాత పురోగతి ఏంటనేది ఎవరీ తెలియలేదు. సౌదీ అరేబియాను ఆర్థికంగా, సైనికపరంగా నష్టపర్చడమే లక్ష్యంగా ఇరాన్ తన వ్యూహాత్మక పావులను కదుపుతోందని, అందులో భాగంగానే హుతీలను ప్రోత్సహిస్తోందని నిపుణులు అంటున్నారు. కానీ టెహ్రాన్ మాత్రం హుతీలతో తమకు సంబంధం లేదని చెబుతోంది.
మూలన పడ్డ మక్కా ఒప్పందం
ఈ ఏడాది ఆగస్టులో సౌదీ అరేబియా, తుర్కియే, పాకిస్థాన్ల మధ్య అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా 'మక్కా సంయుక్త రక్షణ ఒప్పందం' కుదిరింది. సరిగ్గా ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లోనే ఈ ఒప్పందం అమలు కావాల్సి ఉంది. హూతీలు సౌదీ పశ్చిమ ప్రాంతాలపై ఉన్న పౌర మౌలిక సదుపాయాలు, నగరాలపై నిరంతరం డ్రోన్, క్షిపణి దాడులకు తెగబడుతున్నప్పటికీ, పాకిస్థాన్ నుంచి క్షేత్రస్థాయిలో ఆశించిన సైనిక సహాయం కరువైంది. హూతీలతో యుద్ధం సౌదీ భూభాగంపై జరిగితేనే తాము జోక్యం చేసుకోవాల్సి వస్తుందని పాకిస్థాన్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ ఇటీవల చెప్పారు. సౌదీ ప్రభుత్వానికి, ప్రజలకు తమ పూర్తి మద్దతు ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ ఉంటుందని ప్రకటించారు. అయితే, ఈ విషయంలో పాకిస్థాన్ ప్రకటనలకే పరిమితం అయ్యింది కానీ, సౌదీకి అండగా యుద్ధ రంగంలోకి దికేందుకు ముఖం చాటేసింది.
సౌదీ గడ్డపై ఇప్పటికే సుమారు 8,000 మంది పాకిస్థానీ సైనికులు వివిధ రూపాల్లో సేవలందిస్తున్నప్పటికీ, హూతీలపై ప్రత్యక్షంగా యుద్ధానికి దిగే విషయంలో ఇస్లామాబాద్ వెనుకడుగు వేస్తోంది. ఒకవైపు అమెరికాకు, ఇరాన్కు మధ్య దౌత్యపరమైన మధ్యవర్తిత్వం నడుపుతున్న పాకిస్థాన్ ఇప్పుడు సౌదీ వైపు నిలబడి హూతీలపై ప్రత్యక్ష దాడులకు దిగితే, తనకున్న మధ్యవర్తిత్వ అవకాశాలను కోల్పోవలసి వస్తుందనే ఆలోచనలో పడినట్లు తెలుస్తోంది.
సౌదీకి అదొక్కటే ఊరట
ఈ సంక్షోభ సమయంలో సౌదీకి లభించిన ఏకైక ఊరట ఏంటంటే ఐక్యరాజ్య సమితి ఖండన. సౌదీ పౌర లక్ష్యాలపై హూతీలు జరుపుతున్న దాడులను ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి తీవ్రంగా ఖండించింది. అత్యంత పవిత్రమైన ఇస్లామిక్ పుణ్యక్షేత్రమైన మక్కాను లక్ష్యంగా చేసుకుని హూతీలు డ్రోన్ను ప్రయోగించారనే ఆరోపణలతో అంతర్జాతీయంగా తీవ్రమైన విమర్శలు వచ్చాయి. అయితే ఈ ఆరోపణలను హూతీ వర్గాలు తీవ్రంగా ఖండించాయి. తాము పవిత్ర స్థలాలపై దాడులు చేయలేదని ప్రకటించింది.
'విజన్ 2030' బ్రాండింగ్పై తీవ్ర ప్రభావం
క్రౌన్ ప్రిన్స్ మహ్మద్ బిన్ సల్మాన్ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన 'సౌదీ విజన్ 2030'పై ఈ ఉద్రిక్తతలు తీవ్రమైన ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. దశాబ్దాలుగా దేశాన్ని పట్టిపీడిస్తున్న ఛాందసవాదాన్ని వదిలించుకుని, సౌదీని ఒక ఆధునిక పర్యాటక, సాంస్కృతిక, ఆర్థిక కేంద్రంగా మార్చాలని ఆయన లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. దుబాయ్కి గట్టి పోటీగా రియాద్ను అంతర్జాతీయ ఆర్థిక, వినోద రంగానికి హబ్గా తీర్చిదిద్దాలని ప్రణాళికలు రచించారు. అయితే, నిత్యం జరిగే ఈ యుద్ధాలు, ఇరాన్ దాడులు సౌదీ ఆర్థిక వ్యవస్థను, కోట్లాది రూపాయల విలువైన చమురు మౌలిక సదుపాయాలను దెబ్బతీస్తున్నాయి. యెమెన్లో హూతీలు తిరుగులేని శక్తిగా అవతరిస్తే, అది భవిష్యత్తులో సౌదీ అరేబియా అంతర్గత భద్రతకు శాశ్వత తలనొప్పిగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
సౌదీ అరేబియా, ఇతర గల్ఫ్ దేశాలు అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ కలిసి ఇరాన్పై దాడి చేయడాన్ని మొదట్లోనే వ్యతిరేకించాయి. ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతంలో ఉద్రికత్తలు చెలరేగితే తమపై తీవ్రమైన ప్రభావం ఉంటుందని ఆ దేశాలు నాడు భయపడ్డాయి. ఇప్పుడు ఆ భయాలు నిజమవుతున్నాయి. నేడు ఆ యుద్ధపు మంటలు తమ ఆర్థిక వ్యవస్థలనే దహించివేస్తుండటంతో ఆ దేశాలు భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తోంది. ప్రాంతీయ ఆధిపత్య పోరులో తాము ఒంటరి అయ్యామనే భావన ప్రస్తుతం సౌదీ పాలకులను కలచివేస్తోంది. యెమెన్లో రాజకీయ స్థిరత్వం ఏర్పడితేనే తమ దేశ భద్రతకు, 'విజన్ 2030' సాధనకు మార్గం సుగమం అవుతుందని సౌదీ నమ్ముతోంది.
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