హూతీలతో సౌదీకి ముప్పు- రంగంలోకి పాక్, తుర్కియే- మక్కా రక్షణ కూటమి కీలక నిర్ణయం
హూతీల దాడులతో సౌదీలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు- సైనిక బలగాలు, రక్షణ సామర్థ్యాలను వేగంగా మోహరించేందుకు అంగీకారం- ఏ దేశంపై దాడి జరిగినా అందరిపై దాడిగానే పరిగణించే ఒప్పందం
Published : October 6, 2026 at 8:44 AM IST
Pak Saudi Turkey Defence Pact : యెమెన్లోని హూతీల దాడులతో సౌదీ అరేబియాలో ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో సౌదీకి మద్దతుగా పాకిస్థాన్, తుర్కియే నేరుగా రంగంలోకి దిగేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. మూడు దేశాలు కలిసి ఏర్పాటు చేసిన మక్కా రక్షణ కూటమి కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సౌదీ అరేబియాకు అవసరమైన సైనిక బలగాలు, రక్షణ సామర్థ్యాలను వేగంగా మోహరించాలని నిర్ణయించింది. దీంతో ఇప్పటివరకు ఒప్పందం స్థాయిలో ఉన్న కూటమి, ఇప్పుడు ఆచరణలోకి వెళ్లే దిశగా అడుగులు వేసింది.
అత్యవసర సమావేశం
సౌదీ అరేబియా రాజధాని రియాద్లో సోమవారం మక్కా రక్షణ కూటమికి చెందిన వ్యూహాత్మక రాజకీయ, రక్షణ కమిటీ అత్యవసరంగా సమావేశమైంది. సౌదీ ఎదుర్కొంటున్న భద్రతా ముప్పులు, ఇటీవలి దాడులపై ఇందులో చర్చించారు. పాకిస్థాన్ తరఫున ఉప ప్రధాని ఇషాక్ దార్, రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్, ఆర్మీ చీఫ్ ఫీల్డ్ మార్షల్ అసిమ్ మునీర్ సమావేశానికి హాజరయ్యారు. సమావేశం అనంతరం విడుదల చేసిన సంయుక్త ప్రకటనలో కీలక నిర్ణయాలను వెల్లడించారు.
కూటమి కింద చేసుకున్న సామూహిక రక్షణ హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు. ఇప్పటికే అంగీకరించిన సైనిక బలగాలు, ఇతర రక్షణ సామర్థ్యాలను సౌదీ అరేబియాకు వేగంగా తరలించేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించారు. అయితే ఎంతమంది సైనికులను పంపుతారు, ఎప్పటి నుంచి మోహరింపు మొదలవుతుంది అనే వివరాలను మాత్రం వెల్లడించలేదు. ఆయా దేశాల చట్టాలు, ఇప్పటికే ఆమోదించిన ఏర్పాట్ల ప్రకారం బలగాల మోహరింపు జరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు.
ఏ దేశంపై దాడైనా అందరిపైనే!
పాకిస్థాన్, సౌదీ అరేబియా, తుర్కియే మధ్య ఆగస్టులో కుదిరిన రక్షణ ఒప్పందమే ఈ కూటమికి ఆధారం. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం మూడు దేశాల్లో ఏ ఒక్క దేశంపై సాయుధ దాడి జరిగినా అది మిగిలిన దేశాలపై జరిగిన దాడిగానే పరిగణిస్తారు. అందుకు అనుగుణంగా సామూహికంగా స్పందించే విధంగా రక్షణ వ్యవస్థను సిద్ధం చేయాలని నిర్ణయించారు. తాజా సమావేశంతో ఈ ఒప్పందం కేవలం ప్రకటనకే పరిమితం కాకుండా ఆచరణలోకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నాలు మొదలయ్యాయి. మూడు దేశాల మధ్య సైనిక సమన్వయం, సన్నద్ధతను మరింత పెంచడం కూడా దీని లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది.
హూతీల దాడులతోనే ఉద్రిక్తత
తాజా పరిణామాలకు ప్రధాన కారణం యెమెన్లోని హూతీలతో సౌదీకి కొనసాగుతున్న ఘర్షణ. ఇటీవల హూతీలు సౌదీ అరేబియాలోని పలు ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడులు చేసినట్లు ప్రకటించారు. రియాద్లోని కింగ్ ఖాలిద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, రబీఘ్లోని అరామ్కో రిఫైనరీతో పాటు అబ్హా విమానాశ్రయం, ఖమీస్ ముషైత్ వైమానిక స్థావరం, అసీర్ ప్రాంతంలోని పలు కీలక ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు హూతీ సైనిక ప్రతినిధి యాహ్యా సరీ తెలిపారు. ఈ దాడుల్లో కొన్ని లక్ష్యాలను నేరుగా తాకినట్లు, రబీఘ్లోని రిఫైనరీ వద్ద మంటలు చెలరేగినట్లు హూతీలు పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ వాదనలపై స్వతంత్ర ధ్రువీకరణ లేదు. హూతీల దాడులను సౌదీ అరేబియా తీవ్రంగా ఖండించింది. పౌరులు, ఆర్థిక సంస్థలు, నగరాలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడాన్ని తప్పుబట్టింది. మక్కా, మదీనా వంటి పవిత్ర ప్రాంతాల భద్రతకు ముప్పు కలిగించే ప్రయత్నాలను కూడా తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది.
పాక్, తుర్కియే పాత్రపై క్లారిటీ
సౌదీకి మద్దతుగా పాకిస్థాన్, తుర్కియే ఇప్పటికే తమ సహకారాన్ని అందిస్తున్నాయని పాక్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ తెలిపారు. పాకిస్థాన్, తుర్కియే బలగాలు ప్రస్తుతం అక్కడ సహాయక పాత్రలో ఉన్నాయని చెప్పారు. సౌదీ బలగాలే ప్రత్యక్ష పోరాట చర్యల్లో పాల్గొంటున్నాయని, పాకిస్థాన్ తరఫున నిఘా, సమాచార సేకరణ వంటి సహకారం అందుతోందని వివరించారు. తాజా నిర్ణయంతో ఈ సహకారం మరింత వ్యవస్థీకృతం కానుంది. సౌదీ భద్రతను మూడు దేశాల ఉమ్మడి బాధ్యతగా చూస్తున్నట్లు కూటమి స్పష్టం చేసింది.
కొత్త సెక్రటరీ జనరల్
మక్కా రక్షణ కూటమి వ్యవస్థను బలోపేతం చేసే మరో నిర్ణయం కూడా సమావేశంలో తీసుకున్నారు. పాకిస్థాన్ ఆర్మీ రిటైర్డ్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ నుమాన్ మహ్మూద్ను కూటమి తొలి సెక్రటరీ జనరల్గా నియమించారు. ఆయన మూడేళ్ల పాటు ఈ బాధ్యతల్లో కొనసాగనున్నారు. మరోవైపు యెమెన్లో హూతీల ఆధీనంలో ఉన్న ప్రాంతాలను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకునేందుకు సౌదీ నేతృత్వంలోని సంకీర్ణ ప్రభుత్వ బలగాలు ఆదివారం నుంచి పెద్ద ఎత్తున సైనిక చర్య చేపట్టినట్లు సమాచారం. దీంతో సౌదీ-హూతీ ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది.