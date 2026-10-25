సౌదీ మక్కాలో క్షిపణి ముప్పు- అధికారుల అత్యవసర హెచ్చరిక- భారతీయులకు ఎంబసీ కీలక సూచనలు
సౌదీ అరేబియాలో మక్కా, జెడ్డా, తాయిఫ్ ప్రాంతాల్లో వైమానిక దాడులు జరిగే అవకాశం ఉందంటూ అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. తర్వాత ప్రమాదం తొలగిపోయిందని ప్రకటించారు.
Published : October 25, 2026 at 6:57 PM IST
Saudi Arabia Missile Threat Alert : పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో యెమెన్కు చెందిన హూతీ తిరుగుబాటుదారుల దాడులు తీవ్రరూపం దాల్చడంతో సౌదీ అరేబియాలో తీవ్ర భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. శనివారం సౌదీ పవిత్ర నగరమైన మక్కాలో వైమానిక దాడులు జరిగే అవకాశం ఉందంటూ అధికారులు అత్యవసర హెచ్చరికలను జారీ చేశారు. ఆ తర్వాత వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు తిప్పికొట్టడంతో ప్రమాదం తొలగిపోయినట్లు ప్రకటించారు. దీంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. జెడ్డా, యన్బు, రియాద్, తాయిఫ్ ప్రాంతాల్లోనూ ఇలాంటి హెచ్చరికలు జారీ చేసి, తర్వాత పరిస్థితులు సద్దుమణిగినట్లు సౌదీ పౌర రక్షణ విభాగం తెలిపింది. నేషనల్ ఎర్లీ వార్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా మక్కా ప్రావిన్స్ ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేసినట్లు ఎక్స్లో వెల్లడించింది. ప్రజలు భద్రతా సూచనలు పాటించాలని, గుమిగూడొద్దని, ప్రమాదాలకు సంబంధించిన దృశ్యాలను చిత్రీకరించవద్దని సూచించింది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో 911 కు ఫోన్ చేయాలని స్పష్టం చేసింది.
3 నగరాల వైపు క్షిపణులు- అడ్డుకున్నట్లు ప్రకటన
యెమెన్లోని హూతీ మిలీషియా తాయిఫ్, యన్బు నగరాలవైపు ప్రయోగించిన రెండు బాలిస్టిక్ క్షిపణులను సౌదీ వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు అడ్డుకొని ధ్వంసం చేశాయి. ఈ మేరకు సౌదీ అరేబియా నేతృత్వంలోని సంకీర్ణ దళాల అధికార ప్రతినిధి మేజర్ జనరల్ తుర్కీ అల్ మాల్కీ వెల్లడించారు. అంతకుముందు రియాద్వైపు ప్రయోగించిన మరో బాలిస్టిక్ క్షిపణిని కూడా అడ్డుకున్నట్లు సంకీర్ణ దళాలు ప్రకటించాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో సౌదీ పౌర, కీలక మౌలిక సదుపాయాల భద్రతపై ఆందోళనలు పెరిగాయి. అక్టోబర్ 21న కింగ్ ఫహాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్, సౌదీ ఆరాంకోకు చెందిన షైబా చమురు క్షేత్రంపై దాడులు జరిగాయి. ఈ ఘటనల్లో ఒక భారతీయుడు మరణించగా, మరో ముగ్గురు గాయపడ్డారు. ఈ దాడుల్ని ఇదివరకే భారత్ ఖండించింది.
تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في منطقة مكة المكرمة للتحذير من خطر، اتبع الآتي: A warning has been issued by the National Early Warning Platform in Mecca Province to alert of a potential danger. Please follow the instructions below: https://t.co/9Nxlk5ICPB— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) October 24, 2026
అల్ జజీరా రిపోర్ట్ ప్రకారం- యెమెన్లోని తాయిఫ్ ప్రాంతంలో సౌదీ మద్దతు ఉన్న ప్రభుత్వ దళాలు, హూతీ తిరుగుబాటుదారుల మధ్య తీవ్ర ఘర్షణలు మళ్లీ ప్రారంభమయ్యాయి. ఇక్కడ ఫిరంగి దాడులు, వైమానిక దాడులు జరిగినట్లు నివేదికలు పేర్కొన్నాయి. సౌత్ యెమెన్లోని అల్- మకాత్రా కోటపై హూతీలు దాడి చేసినట్లు పేర్కొంది. ఇదే సమయంలో యెమెన్లోని సాదా ప్రావిన్స్లో అల్- సలేం, కితాఫ్, అల్ బఖా ప్రాంతాలపై మళ్లీ వైమానిక దాడులు జరిగినట్లు హూతీ మీడియా వెల్లడించింది.
تنبيه زال الخطر عن منطقة مكة المكرمة، لسلامتك الاستمرار في اتباع تعليمات #الدفاع_المدني وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم (911). Alert: The danger has passed in Mecca Province. For your safety, continue following #CivilDefense instructions and avoid gathering and filming. In case of emergency, call (911).— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) October 24, 2026
సౌదీలో భారతీయులకు రాయబార కార్యాలయం సూచనలు
హూతీ తిరుగుబాటుదారులు, సౌదీ ప్రభుత్వ దళాల మధ్య దాడుల నేపథ్యంలో సౌదీ అరేబియాలోని భారతీయులకు అక్కడి ఇండియన్ ఎంబసీ (రాయబార కార్యాలయం) కీలక సూచనలు చేసింది. భారతీయులు స్థానిక చట్టాలు, నిబంధనలు పాటించాలని సూచించింది. క్షిపణులు, డ్రోన్లను అడ్డుకునే చర్యలు, అవి పడిన ప్రాంతాలకు సంబంధించిన దృశ్యాల్ని చిత్రీకరించడం, సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం, ఇతరులకు షేర్ చేయడం వంటివి చేయొద్దని స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలోనే సౌదీ పౌర రక్షణ విభాగం జారీ చేసిన నోటీసుల్ని ఇండియన్ ఎంబసీ ఎక్స్లో పంచుకుంది. జెడ్డాలోని భారత కాన్సులేట్ కూడా ఇదే తరహా సూచనలు జారీ చేసింది.
التحالف: الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. https://t.co/KKTkdEWLYZ— المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 24, 2026
విమాన సర్వీసుల నిలిపివేత
భద్రతా పరిస్థితులు, విమాన రాకపోకల్లో అంతరాయాల కారణంగా ఎయిర్ ఇండియా, ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ విమాన సర్వీసులపై ప్రభావం పడింది. రియాద్, దమ్మామ్కు వెళ్లే, ఇంకా అక్కడి నుంచి వచ్చే విమానాలను 2026, నవంబర్ 7 వరకు నిలిపివేసినట్లు భారత రాయబార కార్యాలయం వెల్లడించింది. ఇంకా జెడ్డాకు వెళ్లే, అక్కడి నుంచే సర్వీసులను కూడా అక్టోబర్ 31 వరకు నిలిపివేయనున్నట్లు శనివారం ప్రకటించింది. జెడ్డా, మక్కాలోని భారత కాన్సులేట్ 24 గంటల కంట్రోల్ రూమ్ల ద్వారా భారతీయులకు సహాయం అందిస్తోంది. అవసరమైన చోట ఆహారం, అత్యవసర మందులు, ఇతర ప్రాథమిక అవసరాలు సమకూర్చేందుకు పౌర సమాజ సంఘాలు, స్వచ్ఛంద కార్యకర్తలతో కలిసి పనిచేస్తున్నట్లు తెలిపింది. వీసాల గడువు, విమానాల ఆలస్యం, స్వదేశానికి తిరుగుపయనం వంటి సమస్యల పరిష్కారానికి సౌదీ హజ్, ఉమ్రా మంత్రిత్వ శాఖతో సహా విదేశాంగ శాఖ అధికారులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు పేర్కొంది. ఇదే సమయంలో సౌదీ పౌర మౌలిక సదుపాయాలపై జరుగుతున్న దాడుల్ని భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. దాడుల్ని తక్షణమే నిలిపివేయాలని, ప్రాంతంలో శాంతియుత పరిస్థితులు నెలకొనాలని ఆశిస్తున్నట్లు విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది.