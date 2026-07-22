దిగజారుతున్న పాకిస్థాన్ ఆర్థిక పరిస్థితి- అప్పు కోసం అమెరికాను వేడుకోలు
అమెరికాను 10బిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక సాయం కోరిన పాక్- ఎక్స్ఛేంజ్ స్టెబిలైజేషన్ సపోర్ట్ ఫెసిలిటీ కింద నిధులు అందించాలని అభ్యర్థన- సౌదీ అరేబియా, చైనా నుంచి 9బిలియన్ డాలర్ల రుణాల చెల్లింపు గడువు పెంపు
Published : July 22, 2026 at 10:28 PM IST
Pakistan Loan From Other Countries : పాకిస్థాన్ ఆర్థిక పరిస్థితి నానాటికీ దిగజారుతోంది. పీకల్లోతు అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన దాయాది దేశం ఇప్పుడు ఆదుకోవాలంటూ ప్రపంచ దేశాలను వేడుకుంటోంది. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టేందుకు అమెరికా నుంచి సుమారు 96 వేల కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక సాయం పాకిస్థాన్ కోరినట్లు తెలుస్తోంది. అమెరికా- ఇరాన్ యుద్ధంలో మధ్యవర్తిగా వ్యవహరిస్తున్న పాక్ అదే అదనుగా వాషింగ్టన్ నుంచి భారీ స్థాయిలో ఆర్థిక ప్రయోజనాలను ఆశిస్తోంది. సౌదీ అరేబియా, చైనా నుంచి కూడా పాక్ భారీ మొత్తంలో రుణాలు అందుకున్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా వర్గాలు తెలిపాయి.
స్కాట్ బెస్సెంట్తో సమావేశమైన పాక్ ఆర్థిక మంత్రి
తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న పాకిస్థాన్ ప్రపంచ దేశాల ముందు చేయి చాస్తోంది. ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు పాక్ అమెరికాను 10 బిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక సాయం కోరినట్లు సమాచారం. ఎక్స్ఛేంజ్ స్టెబిలైజేషన్ సపోర్ట్ ఫెసిలిటీ కింద 5 ఏళ్ల కాలపరిమితితో ఈ నిధులను సమకూర్చాలని కోరుతూ అమెరికా ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెస్సెంట్ను పాక్ ఆర్థిక మంత్రి ముహమ్మద్ ఔరంగజేబ్ విజ్ఞప్తి చేసినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా వర్గాలు తెలిపాయి. ఒకవేళ అమెరికా ఈ సాయానికి ఆమోదం తెలిపితే పాకిస్థాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఇది సంజీవనిలా మారుతుంది. పాక్ విదేశీ మారక నిల్వలు బలపడతాయి.
'రోడ్-టు-మార్కెట్' వ్యూహంలో భాగంగా పాక్ అమెరికా మద్దతు కోరినట్లు తెలుస్తోంది. ద్రవ్య లోటు, ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపులో ఉంచడం, బహుపాక్షిక ఫైనాన్సింగ్ సంస్థలపై ఆధారపడటం, అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి కార్యక్రమానికి అనుగుణంగా నిబంధనలను పాటించడం ఈ వ్యూహంలో భాగం. పాక్ అభ్యర్థనకు ఆమోదం లభించే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయని వాషింగ్టన్లోని దౌత్య వర్గాలు చెబుతున్నాయి. పాకిస్థాన్తో సత్సంబంధాలు కొనసాగించేందుకు ట్రంప్ యంత్రాంగం ఆసక్తి చూపుతోందని, ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు గతంలో పలుమార్లు హామీ కూడా ఇచ్చిందని దౌత్య వర్గాలు గుర్తుచేస్తున్నాయి.
ఐఎంఎఫ్ ప్రోగ్రామ్ కింద పాక్ వద్ద అందుబాటులో ఉన్న 7 బిలియన్ డాలర్లు
పాకిస్థాన్ ప్రస్తుతం 7 బిలియన్ డాలర్ల IMF ప్రోగ్రామ్ కింద ఉంది. దీనిలో భాగంగా పన్నుల పెంపు, వ్యయ నియంత్రణ, నిర్మాణాత్మక మార్పుల వంటి కఠినమైన ఆర్థిక సంస్కరణలను అమలు చేయాల్సి ఉంది. 2023లో 3 బిలియన్ డాలర్ల IMF స్టాండ్బై ఒప్పందంతో పాక్ త్రుటిలో సావరిన్ డిఫాల్ట్ కాకుండా బయటపడింది. ఆ తర్వాత మరో 7 బిలియన్ డాలర్ల ఎక్స్టెండెడ్ ఫండ్ ఫెసిలిటీతో పాటు, వాతావరణ మార్పులను ఎదుర్కోవడానికి అదనంగా 1.3 బిలియన్ డాలర్ల రుణాన్ని పొందింది.
సౌదీ అరేబియా, చైనా నుంచి 9 బిలియన్ డాలర్ల రుణాల చెల్లింపు గడువు పెంపు
మిత్ర దేశాలైన సౌదీ అరేబియా, చైనా నుంచి 9 బిలియన్ డాలర్ల రుణాల చెల్లింపు గడువును పాక్ పొడిగించుకుంది. అదనంగా సౌదీ అరేబియా నుంచి మరో 3 బిలియన్ డాలర్ల కొత్త డిపాజిట్ రుణాన్ని పాక్ పొందింది. ఏప్రిల్లో UAE కి 3.45 బిలియన్ డాలర్ల డిపాజిట్లను తిరిగి చెల్లించడంతో పాక్ విదేశీ మారక నిల్వలు ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో దారుణంగా పడిపోయాయి. జూన్ నెలాఖారు నాటికి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ పాకిస్థాన్ వద్ద 18.5 బిలియన్ డాలర్ల విదేశీ మారక నిల్వలు మాత్రమే మిగిలాయి. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో పాకిస్థాన్ ఎగుమతులు కూడా అంతకుముందు ఏడాదితో పోలిస్తే 6 శాతం మేర పడిపోయాయని పాకిస్థాన్ బ్యూరో ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ వెల్లడించింది. ఈ సంక్షోభాల నడుమ పాక్ ఇప్పుడు అమెరికా సాయం కోసం ఆశగా ఎదురుచూస్తోంది.
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