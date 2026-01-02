సార్క్ కూటమి స్ఫూర్తి సజీవం- మా దుఃఖాన్ని దక్షిణాసియా దేశాలు పంచుకోవడమే సంకేతం: యూనస్
సార్క్ కూటమి స్ఫూర్తి సజీవంగానే ఉందని బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వ సారధి యూనస్
Published : January 2, 2026 at 8:58 AM IST
Yunus On SAARC : దక్షిణాసియా ప్రాంతీయ సహకార సంఘం (సార్క్) స్ఫూర్తి సజీవంగానే ఉందని బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వ సారధి, ప్రధాన సలహాదారు మహ్మద్ యూనస్ అన్నారు. మాజీ ప్రధానమంత్రి ఖలీదా జియా అంత్యక్రియల వేళ తమ దుఃఖాన్ని పంచుకోవడానికి దక్షిణాసియా దేశాలు కలిసి రావడమే అందుకు సంకేతమని ఆయన అన్నారు.
2025 సంవత్సరంలో న్యూయార్క్లో జరిగిన ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశాల సందర్భంగా సార్క్ దేశాల ప్రభుత్వాధినేతల అనధికారిక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి తాను చేసిన ప్రయత్నాన్ని యూనస్ గుర్తు చేసుకున్నారు. కనీసం 5 నిమిషాలైనా సార్క్ దేశాల నేతలను సమావేశపర్చేందుకు తాను ఆనాడు ప్రయత్నించానని ఆయన తెలిపారు. దక్షిణాసియాలోని దాదాపు 2 బిలియన్ల మంది ప్రజలకు అర్థవంతమైన వేదికగా సార్క్ పునరుజ్జీవనాన్ని పొందగలదనే ఆశాభావాన్ని యూనస్ వ్యక్తం చేశారు.
యూనస్ కార్యాలయం సోషల్ మీడియా పోస్ట్
మూడుసార్లు ప్రధానమంత్రి, ప్రపంచంలో రెండో మహిళా ముస్లిం ప్రభుత్వాధినేతగా పేరుగాంచిన ఖలీదా జియాకు సార్క్ దేశాలు చూపిన గౌరవాన్ని చూసి మహ్మద్ యూనస్ తీవ్రంగా చలించిపోయారంటూ ఆయన అధికారిక కార్యాలయం సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక పోస్ట్ చేసింది. జియా అంత్యక్రియల కోసం దక్షిణాసియా దేశాల నుంచి ఢాకాకు వచ్చిన నేతలతో జరిగిన సమావేశాల సందర్భంగా, సార్క్ను పునరుద్ధరించాల్సిన అవసరాన్ని పదే పదే యూనస్ నొక్కిచెప్పారని వెల్లడించింది. సార్క్ కూటమి పునరుద్ధరణ దిశగా ప్రయత్నాలను మొదలుపెట్టాలని సూచించారని తెలిపింది. భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ సహా దక్షిణాసియా వ్యాప్తంగా ఉన్న దేశాల అగ్ర నేతలు బుధవారం ఢాకాలో జరిగిన జియా అంత్యక్రియలకు హాజరైన విషయాన్ని యూనస్ కార్యాలయం గుర్తుచేసింది.
ఆ సమావేశాల్లో యూనస్ కీలక వ్యాఖ్యలు
"బుధవారం ఢాకాలో జరిగిన ఖలీదా జియా అంత్యక్రియల్లో మనం నిజమైన సార్క్ స్ఫూర్తిని చూశాం. సార్క్ స్ఫూర్తి ఇంకా సజీవంగానే ఉంది" అని మాల్దీవుల ఉన్నత విద్య, కార్మిక, నైపుణ్యాల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి అలీ హైదర్ అహ్మద్తో జరిగిన సమావేశంలో మహ్మద్ యూనస్ అన్నారు. "సార్క్ యాక్షన్లో ఉంది" అని శ్రీలంక విదేశాంగ మంత్రి విజిత హెరాత్తో జరిగిన సమావేశంలో ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. "మేం మా దుఃఖాన్ని మీతో కలిసి పంచుకున్నాం" అని హెరాత్తో యూనస్ చెప్పారు.
సార్క్ బలోపేతంలో ఖలీదా జియా ముఖ్య పాత్ర
బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధానమంత్రి ఖలీదా జియా వయసు 80 ఏళ్లు. ఆమె దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ మంగళవారం ఢాకాలో తుదిశ్వాస విడిచారు. 2005లో బంగ్లాదేశ్లోని ఢాకా వేదికగా సార్క్ సదస్సు జరిగింది. ఆ సమావేశానికి నాటి భారత ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ హాజరయ్యారు. ఆ సమయంలో బంగ్లాదేశ్ ప్రధానిగా ఉన్న ఖలీదా జియాతో మన్మోహన్ సింగ్ భేటీ అయ్యారు. 2002లో నేపాల్లోని ఖాట్మండులో జరిగిన సార్క్ సదస్సులోనూ ఖలీదా జియా పాల్గొన్నారు. సార్క్ కూటమి ఆవశ్యకతకు ఆమె ప్రభుత్వం ఎక్కువ ప్రాధాన్యతను ఇచ్చేది. ఈ కూటమి బలోపేతానికి జియా చాలా కృషి చేశారు. ఈనేపథ్యంలో బుధవారం ఢాకాలో నిర్వహించిన జియా అంత్యక్రియల్లో భారత విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్, మాల్దీవుల కేంద్ర మంత్రి అలీ హైదర్ అహ్మద్, శ్రీలంక విదేశాంగ మంత్రి విజిత హెరాత్, పాకిస్థాన్ జాతీయ అసెంబ్లీ స్పీకర్ సర్దార్ అయాజ్ సాదిఖ్, నేపాల్ విదేశాంగ మంత్రి బాల నంద శర్మ హాజరయ్యారు.
2016 నుంచి క్రియారహితంగా సార్క్
సార్క్ ప్రాంతీయ కూటమిలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, భూటాన్, భారతదేశం, మాల్దీవులు, నేపాల్, పాకిస్థాన్, శ్రీలంక ఉన్నాయి. రెండేళ్లకోసారి సార్క్ కూటమి శిఖరాగ్ర సమావేశం జరిగేది. చివరిసారిగా 2014లో నేపాల్లోని ఖాట్మండు వేదికగా సార్క్ దేశాల భేటీ జరిగింది. నాటి నుంచి సార్క్ సమావేశాలు నిలిచిపోయాయి. 2016 నుంచి సార్క్ క్రియారహితంగా ఉండిపోయింది. 2016లో సార్క్ సదస్సును పాకిస్థాన్లోని ఇస్లామాబాద్లో నిర్వహించాలని భావించారు. కానీ అదే సంవత్సరం సెప్టెంబరు 18న జమ్మూ కశ్మీర్లోని యురిలో భారత ఆర్మీ శిబిరంపై ఉగ్రవాద దాడి జరిగింది. దీంతో పాక్ వేదికగా జరిగే సార్క్ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో పాల్గొనలేమని భారత్ ప్రకటించింది. భారత్కు మద్దతుగా బంగ్లాదేశ్, భూటాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కూడా సార్క్ సదస్సులో పాల్గొనడానికి నిరాకరించాయి. దీంతో 2016లో జరగాల్సిన శిఖరాగ్ర సమావేశం రద్దయింది.