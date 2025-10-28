పుతిన్ అణ్వస్త్ర మిస్సైల్ టెస్ట్ సరికాదు- మా న్యూక్లియర్ సబ్మెరైన్ రష్యా తీరంలోనే: ట్రంప్
రష్యా అణ్వస్త్ర మిస్సైల్ టెస్ట్పై స్పందించిన ట్రంప్
Published : October 28, 2025 at 9:43 AM IST
Trump On Russia Nuclear Missile Test : అణ్వస్త్ర సామర్థ్యం కలిగిన బ్యూర్వెస్ట్నిక్ క్రూయిజ్ మిస్సైల్ను రష్యా పరీక్షించడాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తప్పుపట్టారు. ఇప్పుడు ఆ టెస్ట్ను నిర్వహించడం సరికాదన్నారు. ఇలాంటి పనులకు బదులుగా, ఉక్రెయిన్తో యుద్ధాన్ని ఆపడంపై ధ్యాస పెట్టాలని రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్కు ట్రంప్ సూచించారు. అమెరికా దగ్గర అణ్వస్త్ర సామర్థ్యం కలిగిన సబ్మెరైన్ ఉందనే విషయాన్ని పుతిన్ గుర్తుంచుకోవాలన్నారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన ఆ జలాంతర్గామి రష్యా సముద్ర తీరంలోనే కాచుకు కూర్చుందని ఆయన తెలిపారు. తమ అణ్వస్త్ర సబ్మెరైన్కు 8వేల మైళ్లు ప్రయాణించాల్సి అవసరం లేదని ట్రంప్ చెప్పారు. అమెరికాతో రష్యా కానీ, రష్యాతో అమెరికా కానీ ఆటలేం ఆడటం లేదన్నారు. తాము నిత్యం మిస్సైళ్లను టెస్ట్ చేస్తూనే ఉంటామన్నారు. జపాన్ పర్యటనలో ఉన్న డొనాల్డ్ ట్రంప్, తన అధికారిక విమానం ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్లో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఆ టెస్టులను పక్కన పెట్టి, యుద్ధాన్ని ఆపండి : ట్రంప్
'ఉక్రెయిన్తో యుద్ధాన్ని తప్పక ఆపుతానని చెప్పిన పుతిన్, ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ మిస్సైల్ టెస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇలా చేయడం సరికాదు. ఉక్రెయిన్ - రష్యా యుద్ధం వారంలో ముగియాల్సింది. కానీ అది నాలుగేళ్లుగా కొనసాగుతోంది. మిస్సైళ్లను టెస్ట్ చేయించడాన్ని ఆపి, ఈ యుద్ధాన్ని ఆపడంపై పుతిన్ ధ్యాస పెట్టాలి' అని ట్రంప్ కామెంట్స్ చేశారు.
రష్యా పార్లమెంటులో పుతిన్ సంచలన ప్రకటన
తాజాగా రష్యా పార్లమెంటులో ఆ దేశ ప్రెసిడెంట్ పుతిన్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. చిన్న సైజు న్యూక్లియర్ పవర్ యూనిట్ను తయారు చేశామని, దాన్ని బ్యూర్వెస్ట్నిక్ క్రూయిజ్ మిస్సైళ్లలో అమర్చి వాడొచ్చని ఆయన వెల్లడించారు. అన్ లిమిటెడ్ రేంజ్ కలిగిన ఆ మిస్సైల్ ఎంతదూరమైనా వెళ్లగలదన్నారు. ప్రస్తుతానికి ఇలాంటి క్షిపణి ప్రపంచంలో రష్యా దగ్గర మాత్రమే ఉందని పుతిన్ చెప్పారు. ఈ క్షిపణి తక్కువ ఎత్తులో, ఎవరికీ అంతుచిక్కని దిశలో ప్రయాణించగలదన్నారు. ఇప్పటికే బ్యూర్వెస్ట్నిక్ మిస్సైల్ పరీక్ష విజయవంతమైందని, దాని మోహరింపును మొదలుపెడతామని ఆయన తెలిపారు. బ్యూర్వెస్ట్నిక్ క్రూయిజ్ మిస్సైల్ గాల్లోనే 15 గంటల పాటు ఉండగలదని రష్యా అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. 8,700 మైళ్ల (14వేల కిలోమీటర్ల) దూరంలోని శత్రు లక్ష్యాలను అది ఛేదించగలదని చెప్పాయి. ఈ ప్రకటనకు స్పందనగానే ట్రంప్పై వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఇక అన్ లిమిటెడ్గా అణ్వస్త్రాల తయారీ
2000 సంవత్సరం సెప్టెంబరులో అమెరికా- రష్యా మధ్య ప్లుటోనియం డిస్పోజల్ అగ్రిమెంట్ కుదిరింది. ఇరుదేశాలు తమ వద్దనున్న 34 టన్నుల న్యూక్లియర్ వెపన్ గ్రేడ్ ప్లుటోనియంను నిర్వీర్యం చేసి, పారవేయాలని ఆనాడు నిర్ణయించాయి. అయితే ఈ ఒప్పందం ప్రస్తుతం అమల్లో లేదు. దీన్ని అధికారికంగా రద్దు చేసే ఒక చట్టాన్ని పుతిన్ తీసుకొచ్చారు. దీనివల్ల ఇకపై ఎలాంటి అడ్డూఅదుపు లేకుండా అణ్వస్త్రాలను అమెరికా, రష్యా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ చట్టానికి సంబంధించిన బిల్లుకు ఈ నెల ఆరంభంలోనే రష్యా పార్లమెంటులోని దిగువ సభ ఆమోదం తెలిపింది. తాజాగా అక్టోబరు 22న పార్లమెంటులోని ఎగువ సభ కూడా దీనిపై ఆమోద ముద్ర వేసింది. ప్రెసిడెంట్ పుతిన్ కూడా ఆమోదించడంతో, ఈ చట్టం అక్టోబరు 27 (సోమవారం) నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది.