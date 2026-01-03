ETV Bharat / international

ఖర్కివ్‌పై దాడి చేయలేదు- ఉక్రెయిన్​వి అన్నీ దృష్టి మళ్లించే ఆరోపణలే: రష్యా

ఉక్రెయిన్ ఆరోపణలపై స్పందించిన రష్యా- ఖర్కివ్​పై దాడి చేయలేదని వెల్లడి- ఖర్కివ్‌పై రష్యా రెండు క్షిపణులతో దాడి చేసిందని జెలెన్​స్కీ పోస్ట్

Russia On Ukraine Strike
Damage buildings from the site (X@ZelenskyyUa)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 3, 2026 at 7:28 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Russia On Ukraine Strike : ఉక్రెయిన్​లోని ఖర్కివ్​ నగరంపై దాడి చేసినట్లు వస్తున్న వార్తలను రష్యా ఖండించింది. ఆ ఆరోపణలు పూర్తిగా అసత్యమని రష్యా రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది. దృష్టి మళ్లించేందుకే ఉక్రెయిన్​ ఆరోపణలు చేసినట్లు పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఒక ప్రకటనను విడుదల చేసినట్లు స్థానిక వార్తా సంస్థ వెల్లడించింది.

'జనవరి 2న ఖర్కివ్‌పై రష్యా దాడి చేసిందన్న సమాచారం అవాస్తవం. జనవరి 2న ఖర్కివ్ నగరంపై రష్యా సాయుధ దళాలు క్షిపణి లేదా వైమానిక దాడులు చేయలేదు. అసలు దాడుల కోసం ప్రణాళిక కూడా చేయలేదు. జనవరి 1 అర్ధరాత్రి ఖెర్సన్ ప్రాంతంలో ఉక్రెయిన్ సైన్యం చేసిన దాడుల నుంచి అంతర్జాతీయ దృష్టిని మళ్లించడానికే ఖర్కివ్​పై దాడి జరిందని ఆరోపణలు చేసింది. ఆ దాడిలో ఉక్రెయిన్ డ్రోన్ దాడుల్లో చిన్నారి సహా 24 మంది మృతి చెందారు' అని రష్యా మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటననలో పేర్కొంది.

మరోవైపు, కొత్త సంవత్సరం వేళ ఖేర్సన్‌ ప్రాంతంలోని ఖోర్లీ గ్రామంలో ఉన్న హోటల్‌, కేఫ్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఉక్రెయిన్ డ్రోన్లు దాడి చేశాయని రష్యా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఆరోపించింది. ఈ ఘటనలో 50 మందికి పైగా గాయపడినట్లు తెలిపింది. దీనిని పౌరులపై జరిగిన మరో ఉగ్రదాడిగా రష్యా అభివర్ణించింది.

రష్యా దాడి చేసిందన్న జెలెన్​స్కీ
ఇదిలా ఉండగా, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ జెలెన్‌స్కీ మాత్రం ఖర్కివ్‌పై రష్యా రెండు క్షిపణులతో దాడి చేసిందని ఆరోపించారు. ఈ దాడిలో నివాస ప్రాంతం లక్ష్యంగా మారిందని, ఒక భవనం తీవ్రంగా దెబ్బతిందని ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. ఖర్కివ్‌పై రష్యా అమానుష దాడి జరిగిందని, సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని తెలిపారు. దాడిలో ఎంతమంది మృతి చెందారన్న వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉందని జెలెన్‌స్కీ వెల్లడించారు.

'రష్యా ఉద్దేశపూర్వకంగా వివాదాన్ని పొడిగిస్తోంది. దురదృష్టవశాత్తు, రష్యా జీవితాన్ని ప్రజలను ఇలాగే చూస్తారు - ప్రపంచ దేశాలు, ముఖ్యంగా అమెరికా దౌత్య ప్రక్రియలో అన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ, వారు చంపుతూనే ఉన్నారు. ఈ యుద్ధం ముగియాలని కోరుకోనిది రష్యా మాత్రమే. యుద్ధం కొనసాగుతుందని నిర్ధారించడానికి రోజూ ఏదొకటి చేస్తోంది. నాలుగు సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతున్న యుద్ధాన్ని ముగించడానికి శాంతి చర్చలు కొనసాగుతున్నందున, ముఖ్యంగా వాయు రక్షణను బలోపేతం చేయడానికి, పౌరులను రక్షించడానికి, ఉక్రెయిన్‌కు అంతర్జాతీయ మద్దతు ఉండాలి. అదీ నిరంతరం కొనసాగాలి. ఉక్రెయిన్‌కు మద్దతుగా నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు' అని జెలెన్​స్కీ రాసుకొచ్చారు.

పుతిన్ ఇల్లే లక్ష్యంగా డ్రోన్ దాడి
రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌ ఇల్లే లక్ష్యంగా ఉక్రెయిన్​ డ్రోన్‌ దాడి నిజమేనని మాస్కో నిరూపించుకునే పనిలో పడింది. ఇందులో భాగంగా దాడికి సంబంధించి లభ్యమైన కొన్ని ఆధారాలను అమెరికాకు అందజేసింది. ఈ మేరకు ఆ దేశ రక్షణ మంత్రిత్వశాఖ ఓ వీడియో విడుదల చేసింది. దాడికి ఉపయోగించిన మానవరహిత విమానం శకలాలను తాము కనుగొన్నట్లు రష్యా సైనిక నిఘా సంస్థ అధిపతి అడ్మిరల్ ఇగోర్ కోస్ట్యుకోవ్ తెలిపారు. తమ దళాలు కూల్చివేసిన అనేక డ్రోన్లలోని నేవిగేషన్‌ వ్యవస్థలు చెక్కుచెదరకుండా ఉన్నాయన్నారు. వీటిని తమ ప్రత్యేక నిపుణులతో పరిక్షించగా, డ్రోన్ల దాడి లక్ష్యం నోవ్‌గొరొడ్‌ ప్రాంతంలోని పుతిన్‌ నివాసమేనని నిర్ధరణ అయ్యిందన్నారు. ఆ వివరాలన్నింటినీ కోస్ట్యుకోవ్ అమెరికాకు అప్పగించారు. ఈ ఆరోపణలను ఉక్రెయిన్ ఖండించింది. అటు నాటో దేశాలు కూడా రష్యాకు మద్దతివ్వలేదు. మరోవైపు కీవ్‌ దాడికి యత్నించినట్లు ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని యూఎస్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ ఏజెన్సీ కూడా వెల్లడించినట్లు కథనాలు వెలువడ్డాయి.

TAGGED:

RUSSIA UKRAINE WAR
RUSSIA ATTACK ON UKRAINE
DRONE ATTACK ON PUTIN RESIDENCE
RUSSIA ON UKRAINE STRIKE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.