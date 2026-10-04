ఉక్రెయిన్లోని భారతీయ ఫార్మా కంపెనీపై రష్యా దాడి- ప్రమాదంలో ఒకరు మృతి
కంపెనీకి రూ. 400 కోట్ల ఆస్తి నష్టం వాటిల్లినట్లు అంచనా- 2009లో ఉక్రెయిన్లో ప్లాంట్లను ప్రారంభించిన రాజీవ్ గుప్తా- ఫార్మా కంపెనీ ధ్వంసంపై ఉక్రెయిన్ అధికారులు ఆందోళన
Published : October 4, 2026 at 3:22 PM IST
Russia Ukraine War : ఉక్రెయిన్లో భారతీయుడికి చెందిన భారీ ఫార్మా కంపెనీపై రష్యా డ్రోన్లు భీకర దాడి చేశాయి. సుమీ ప్రాంతంలోని 'కుసుమ్ గ్రూప్' ఫార్మా ప్లాంట్ను రష్యా డ్రోన్లు నేలమట్టం చేశాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోగా, పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. భారతీయుడైన రాజీవ్ గుప్తా నిర్వహిస్తున్న ఈ ప్లాంట్పై జరిగిన దాడి కారణంగా సుమారు 400 కోట్ల రూపాయల ఆస్తి నష్టం వాటిల్లినట్లు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ కుసుమ్ గ్రూప్ 1994లో భారతీయ మందులను ఉక్రెయిన్కు ఎగుమతి చేసే డిస్ట్రిబ్యూటర్గా ప్రారంభమైంది. ఆ తర్వాత తయారీ రంగంలోకి ప్రవేశించి, 2009లో ఉక్రెయిన్లోని సుమీలో ప్లాంట్లను ప్రారంభించింది. తదనంతరం మరో రెండు భారతీయ కేంద్రాలను కూడా ఏర్పాటు చేసింది. ఈ గ్రూప్ ప్రధానంగా 50కి పైగా జెనెరిక్ ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తూ ఉక్రెయిన్, ఉజ్బెకిస్తాన్, కజకిస్తాన్, ఫిలిప్పీన్స్తో సహా తొమ్మిది దేశాలకు పైగా విక్రయిస్తోంది. యుద్ధ సమయంలో ఇప్పటివరకు కొనసాగుతూ వచ్చిన ఈ ఫ్యాక్టరీ, తాజాగా జరిగిన డ్రోన్ దాడితో పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. ఈ ఘటనపై ఉక్రెయిన్ అధికారులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.