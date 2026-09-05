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ఉక్రెయిన్​పై 3రోజుల పాటు దాడులను నిలిపివేసిన పుతిన్- యుద్ధానికి తెర పడనుందా?

రష్యా-ఉక్రెయిన్ వార్​- తాత్కాలికంగా దాడులు ఆపేసిన ఇరుదేశాలు

Russia Ukraine War Pause
రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 5, 2026 at 6:17 PM IST

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Russia Ukraine War Pause : రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. శాంతి చర్చలకు అమెరికా ప్రతినిధులు మాస్కో చేరుకున్న వేళ రష్యా-ఉక్రెయిన్ తాత్కాలికంగా దాడులను నిలిపివేశాయి. జెలెన్‌స్కీ, పుతిన్ ప్రకటించిన 3 రోజుల విరామం శాశ్వత శాంతి ఒప్పందానికి బాటలు వేస్తుందా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య శాంతి చర్చలను పునరుద్ధరించేందుకు అమెరికా చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా అమెరికా ప్రతినిధులు స్టీవ్ విట్‌కాఫ్, ట్రంప్ అల్లుడు జారెడ్ కుష్నర్‌ మాస్కో చేరుకున్నారు. రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య దాడులు కొనసాగుతున్న వేళ, వారిద్దరూ మాస్కో పర్యటనకు రావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. గత ఆరు నెలలుగా అమెరికా ఇరాన్‌పై దృష్టి సారించడం వల్ల రష్యా, ఉక్రెయిన్ మధ్య శాంతి చర్చలు నిలిచిపోయాయి. విట్‌కాఫ్, కుష్నర్‌లు ఈ ఏడాది జనవరిలో మాస్కోలో రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌తో సమావేశమయ్యారు.అటు అమెరికా ప్రతినిధుల పర్యటన సందర్భంగా ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ పర్యటన పూర్తయ్యే వరకు తాము వైమానిక దాడులు నిలిపివేస్తామని ప్రకటించారు.

మరోవైపు ఉక్రెయిన్ రాజధాని కీవ్‌ లక్ష్యంగా సాగుతున్న క్షిపణి, డ్రోన్ దాడులను మూడు రోజుల పాటు పూర్తిగా నిలిపివేయాలని అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ రష్యా దళాలను ఆదేశించారు. ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ దాడులు హోరెత్తిస్తున్న వేళ, పుతిన్ తీసుకున్న ఈ తాత్కాలిక విరామ నిర్ణయం ప్రపంచ దేశాల దృష్టిని ఆకర్షించింది. అమెరికా ప్రతినిధులు మాస్కో పర్యటనతో ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో తుది అంకానికి తెరలేచిందా అనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. పుతిన్ ప్రకటించిన ఈ 3 రోజుల విరామం శాశ్వత శాంతి ఒప్పందానికి బాటలు వేస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాబోయే రెండు రోజుల్లో ఏం జరగబోతోందనేది ఆసక్తిగా మారింది.

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RUSSIA UKRAINE WAR PAUSE
PUTIN ON RUSSIA UKRAINE WAR
RUSSIA UKRAINE WAR PAUSE

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