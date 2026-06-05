భారత్-చైనా సరిహద్దు వివాదం శాంతియుతంగానే పరిష్కారం- జోక్యం చేసుకోం: పుతిన్
భారత్, చైనా సంబంధాలు అత్యంత సున్నితమైనవని వ్యాఖ్య- మోదీ, షీ జిన్పింగ్ సరిహద్దు సమస్య పరిష్కారానికి కట్టుబడి ఉన్నారని వెల్లడి- రష్యా-భారత్ రక్షణ సహకారం మరింత బలోపేతం అవుతుందని సంకేతాలు
Published : June 5, 2026 at 8:44 AM IST
Putin On India China Issue : భారత్-చైనా మధ్య కొనసాగుతున్న సరిహద్దు వివాదం అత్యంత సున్నితమైన అంశమని, ఆ సంబంధాల్లో రష్యా జోక్యం చేసుకోవడం సరైనది కాదని రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ స్పష్టం చేశారు. అయితే ఇరు దేశాల నాయకులు సమస్యలను శాంతియుతంగా పరిష్కరించే దిశగా కృషి చేస్తున్నారని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్లో అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థల అధిపతులతో జరిగిన సమావేశంలో పుతిన్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్, చైనా రెండూ రష్యాకు సన్నిహిత మిత్రదేశాలని పేర్కొన్న ఆయన, ఇరు దేశాలతో తమకు బలమైన సంబంధాలు ఉన్నప్పటికీ వాటి అంతర్గత లేదా ద్వైపాక్షిక అంశాల్లో జోక్యం చేసుకునే ఉద్దేశం లేదన్నారు. "భారత్-చైనా సంబంధాలు చాలా సున్నితమైనవి, అనేక కోణాలు కలిగి ఉన్నాయి. అలాంటి విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవడం మంచిది కాదు. అయితే మేము మా మిత్రదేశాలైన భారత్, చైనాలతో నిరంతరం సంప్రదింపులు కొనసాగిస్తున్నాం" అని పుతిన్ పేర్కొన్నారు.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ ఇద్దరూ సరిహద్దు సమస్యతో పాటు పరస్పర ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు. ఇరు దేశాల నాయకత్వం సమస్యలను శాంతియుత మార్గంలో పరిష్కరించాలనే దృఢసంకల్పంతో ఉందని చెప్పారు.