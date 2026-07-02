ఉక్రెయిన్ రాజధాని కీవ్పై రష్యా భీకర దాడులు- 8మంది మృతి- అనేక మందికి గాయాలు
క్షిపణులు, డ్రోన్లతో విరుచుకుపడ్డ రష్యా బలగాలు- గంటల తరబడి దద్దరిల్లిన కీవ్ నగరం- శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న పలువురు స్థానికులు- మెట్రో స్టేషన్లలో తలదాచుకున్న ప్రజలు
Published : July 2, 2026 at 9:57 AM IST
Russia Ukraine War : ఉక్రెయిన్ రాజధాని కీవ్పై బాలిస్టిక్, క్రూయిజ్ క్షిపణులు, డ్రోన్లతో రష్యా భీకర దాడులకు పాల్పడింది. రష్యా దాడులతో కీవ్ నగరం గంటల తరబడి బాంబుల మోతలతో దద్దరిల్లింది. పలు నివాస భవనాలు ధ్వంసం కాగా 8 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పదుల సంఖ్యలో ప్రజలు గాయపడ్డారు. భయాందోళనలకు గురైన ప్రజలు బంకర్లు, మెట్రో స్టేషన్లలో తలదాచుకున్నారు.
రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు మళ్లీ తారస్థాయికి చేరాయి. ఉక్రెయిన్ రాజధాని కీవ్ లక్ష్యంగా రష్యా విరుచుకుపడింది. ద్నీపర్ నదికి ఇరువైపులా ఉన్న కీవ్లోని మొత్తం 10 జిల్లాలపై రష్యా దాడుల ప్రభావం పడింది. అనేక బహుళ అంతస్తుల భవనాలు దెబ్బతిన్నాయి. రష్యా దాడుల్లో 8 మంది మరణించారని, అనేక మంది గాయపడినట్లు కీవ్ మేయర్ విటాలీ క్లిట్ష్కో వెల్లడించారు. ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ, ఇతర ఉన్నతాధికారుల హెచ్చరికలతో అప్రమత్తమైన కీవ్ నగరవాసులు ప్రాణభయంతో ముందుగానే మెట్రో స్టేషన్లలోకి పరుగులు తీశారు. ఈ దాడులు కీవ్ నగరవ్యాప్తంగా విధ్వంసం సృష్టించాయి. డెస్నియాన్స్కీ జిల్లాలో ఓ 9 అంతస్తుల భవనం పాక్షికంగా ధ్వంసం కాగా, అందులో పలువురు చిక్కుకున్నారు. వారిని రక్షించేందుకు సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. హోలోసివ్స్కీ జిల్లాలోని ఓ బహుళ అంతస్తుల భవనంపై మంటలు చెలరేగాయి. కొన్ని చోట్ల శిథిలాల కింద పలువురు ఇరుక్కుపోయారు. అనేక జిల్లాల్లో భారీ ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
ఇటీవల కాలంలో ఉక్రెయిన్ సైన్యం కూడా రష్యాలోని సైనిక స్థావరాలు, ఇంధన కేంద్రాలపై డ్రోన్లతో సుదూర దాడులు చేస్తోంది. దీనివల్ల రష్యాలో ఇంధన కొరత ఏర్పడి సరఫరాకు అంతరాయం కలుగుతోంది. ఈ దాడులకు ప్రతీకారంగానే రష్యా ఇప్పుడు కీవ్పై పగబట్టి దాడులను ఉద్ధృతం చేసింది. ఇది శత్రువులు చేస్తున్న అత్యంత క్రూరమైన దాడి అని కీవ్ మేయర్ అభివర్ణించారు. ప్రజలు ఎవరూ కూడా షెల్టర్ల నుంచి బయటకు రావొద్దని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.