కుప్పకూలిన మిలిటరీ రవాణా విమానం- 19 మంది మృతి
Russian Military Aircraft Crash : పశ్చిమ సైబీరియాలో రష్యాకు చెందిన మిలిటరీ విమానం కూలిపడింది. ఈ ప్రమాదంలో విమాన సిబ్బంది సహా 19 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
Published : November 18, 2026 at 6:52 AM IST
పశ్చిమ సైబీరియాలో మంగళవారం రష్యాకు చెందిన ఓ మిలిటరీ రవాణా విమానం కుప్పకూలింది. ఈ ఘటనలో విమానంలో ఉన్న మొత్తం 19 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మాస్కోకు తూర్పున సుమారు 3 వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న యగునోవో గ్రామ సమీపంలోని జనావాసాలు లేని ప్రాంతంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. సాంకేతిక లోపం కారణంగానే విమానం కూలిపోయి ఉండవచ్చని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలినట్లు రష్యా రక్షణ శాఖ వెల్లడించింది.
ఏఎన్-12 అనే సైనిక రవాణా విమానం ఈ ప్రమాదానికి గురైనది. ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను సేకరించేందుకు రష్యా ఏరోస్పేస్ దళాలకు చెందిన కమిషన్ను ప్రమాద స్థలానికి పంపినట్లు రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. ప్రమాదానికి దారితీసిన పరిస్థితులను నిర్ధారించేందుకు కమిషన్ అక్కడ విచారణ చేపట్టిందని పేర్కొంది. వైమానిక దళ నిపుణులు కూడా ప్రమాదానికి గల కారణాలను పరిశీలిస్తున్నారు.
మంటలను అదుపు చేసిన సహాయక బృందాలు
ప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతాన్ని సందర్శించిన ప్రాంతీయ గవర్నర్ ఇల్యా సెరెడ్యూక్ స్పందించారు. విమానం కూలిన తర్వాత చెలరేగిన మంటలను అత్యవసర సహాయక బృందాలు అదుపులోకి తీసుకొచ్చాయని తెలిపారు. దర్యాప్తు బృందాలకు అత్యవసర సిబ్బంది సహకరిస్తున్నారని వెల్లడించారు. యగునోవో గ్రామ సమీపంలోని ప్రమాద స్థలానికి సంబంధించిన వీడియోను టెలిగ్రామ్లో పోస్టు చేస్తూ ఆయన ఈ వివరాలు వెల్లడించినట్లు అల్ జజీరా నివేదించింది. మరోవైపు, రష్యా అత్యున్నత నేర పరిశోధన సంస్థ అయిన దర్యాప్తు కమిటీ కూడా ఈ ఘటనపై విచారణ ప్రారంభించింది. విమాన భద్రతా నిబంధనల ఉల్లంఘన జరిగిందా? అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తోంది. దేశంలో విమాన ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు ఇలాంటి విచారణ చేపట్టడం సాధారణ ప్రక్రియగా ఉంటుంది.
1950ల నుంచి సేవల్లో ఏఎన్-12
ప్రమాదానికి గురైన ఏఎన్-12 విమానం సోవియట్ యూనియన్ కాలంలో తయారైన సైనిక రవాణా విమానం. నాలుగు ఇంజిన్లు కలిగిన ఈ టర్బోప్రాప్ విమానం 1950ల చివరి నుంచి సేవల్లో ఉంది. ఈ తరహా విమానాలు వెయ్యికి పైగా తయారయ్యాయి. వాటిలో కొన్ని ఇప్పటికీ రష్యాతో పాటు ఇతర దేశాల్లో వినియోగంలో ఉన్నాయి. సాధారణంగా ఏఎన్-12 విమానంలో ఆరుగురు సిబ్బంది ఉంటారు. అయితే ప్రమాదానికి గురైన విమానంలో 19 మంది ఉన్నట్లు రష్యా రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ధ్రువీకరించింది. వారంతా ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు వెల్లడించింది.
ఇటీవల మరో సైనిక విమాన ప్రమాదం
రష్యాలో ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్లోనూ మరో సైనిక విమాన ప్రమాదం జరిగింది. తూర్పు అముర్ ప్రాంతంలో టుపోలెవ్ టీయూ-95 (Tu-95) సైనిక విమానం కూలిపోయింది. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు సిబ్బంది మరణించగా, మరొకరు గాయపడ్డారు. ఈ ఘటన జరిగిన కొద్ది కాలానికే తాజాగా పశ్చిమ సైబీరియాలో ఏఎన్-12 విమానం కూలిపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. తాజా ప్రమాదానికి కచ్చితమైన కారణం ఇంకా నిర్ధారణ కాలేదు. సాంకేతిక లోపం ఉందన్న ప్రాథమిక అంచనాతో పాటు ఇతర అంశాలనూ అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. దర్యాప్తు పూర్తయిన తర్వాత ప్రమాదానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.