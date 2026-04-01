క్రిమియాలో కూలిన రష్యా సైనిక విమానం- 29 మంది మృతి!
సాంకేతిక లోపమే కారణమని అనుమానం - కొండ అంచును ఢీకొట్టి కూలిందని అంచనా - రష్యా దర్యాప్తు కమిటీ కొనసాగిస్తున్న విచారణ
Published : April 1, 2026 at 5:12 PM IST
Russian Military Plane Crashes : రష్యాకు చెందిన సైనిక రవాణా విమానం క్రిమియాలో కూలింది. ఈ ప్రమాదంలో మొత్తం 29 మంది తమ ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు రష్యా అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. మృతుల్లో ఆరుగురు సిబ్బంది, 23 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ ఘటన బుధవారం తెల్లవారుజామున సంభవించిందని రష్యా రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. ఏఎన్-26 రవాణా విమానం క్రిమియా ద్వీపకల్పంపై షెడ్యూల్ ప్రకారం ప్రయాణం నిర్వహిస్తోంది. 2014లో ఉక్రెయిన్ నుంచి రష్యా అక్రమంగా ఆక్రమించిన ఈ ప్రాంతంలో (31-3-26) మంగళవారం సాయంత్రం సుమారు 6 గంటలకు ఈ విమానం మిలిటరీతో సంబంధాలు కోల్పోయింది. అనంతరం విమానం కూలినట్లు అధికారులు నిర్ధరించారు.
దాడి చేసిన ఆనవాలు లేవు
రష్యా ప్రధాన దర్యాప్తు సంస్థ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, విమానంలో మొత్తం ఆరుగురు సిబ్బంది, 23 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. అయితే ఈ ప్రమాదంలో ఎవరైనా ప్రాణాలతో బయటపడ్డారా? లేదా? అనే విషయాన్ని అధికారులు ప్రకటించలేదు. రష్యా వార్తా సంస్థలు పేర్కొన్న ప్రకారం, ఈ ప్రమాదానికి ప్రధాన కారణంగా సాంకేతిక లోపమే అయ్యుండవచ్చని భావిస్తున్నారు. కాగా, విమానంలో ఎలాంటి అంతరాయం కలిగించే విషయాలు లేదా దాడి జరిగినట్లు ఆధారాలు లేవని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
విచారణ జరుగుతోంది
కాగా, ఈ విమానం ఒక కొండ అంచును ఢీకొట్టి కూలిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. రక్షణ బృందాలు, అత్యవసర సిబ్బంది ఘటన స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటనపై రష్యా దర్యాప్తు కమిటీ కేసు నమోదు చేసి విచారణ ప్రారంభించింది. విమాన ప్రయాణ నిబంధనలు ఉల్లంఘించారనే ఆరోపణలపై కూడా విచారణ కొనసాగుతోంది. ప్రమాదానికి దారితీసిన అసలు కారణాలను గుర్తించేందుకు ప్రత్యేక బృందాలు పనిచేస్తున్నాయి.
ఏఎన్-26 విమానం విశేషాలు
ఏఎన్-26 ఒక సోవియట్ రూపొందించిన సైనిక రవాణా టర్బోప్రాప్ విమానం. దీనిని ప్రధానంగా సరకు రవాణా, పారాట్రూపర్ల తరలింపు, వైద్య సహాయానికి ఉపయోగిస్తారు. 1960 నుంచి ఈ విమానాలు సేవలందిస్తున్నాయి. క్రిమియాలో జరిగిన ఈ ఘటన రష్యాలో తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చింది. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం సంతాపం ప్రకటించింది. ప్రమాదానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు దర్యాప్తు అనంతరం వెల్లడయ్యే అవకాశముంది.
గతంలోనూ ప్రమాదాలు
ఈ ఏఎన్-26 విమానాలు గత దశాబ్ద కాలంలో అనేక ఘోర ప్రమాదాలకు గురయ్యాయి. 2022లో ఉక్రెయిన్లోని జపోరిజ్రియాలో ఏఎన్-26 విమానం కూలిపోగా, అందులోని ఒక వ్యక్తి మరణించారు. 2020లో ఉక్రెయిన్ ఈశాన్య ప్రాంతంలోనూ మరొక విమానం కూలిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో విమానంలో ప్రయాణిస్తున్న 27 మందిలో ఒకరు మినహా, మిగిలిన వారందరూ చనిపోయారు.
2020లో దక్షిణ సూడాన్లో ఒక ఏఎన్-26 విమానం కూలినప్పుడు, ఐదుగురు రష్యన్లతో సహా మొత్తం ఎనిమిది మంది మరణించారు. 2017లో పశ్చిమ ఆఫ్రికాలోని ఐవరీ కోస్ట్లో ఒక ఏఎన్-26 విమానం ల్యాండింగ్ అవుతుండగా కూలిపోవడంతో, అందులో ప్రయాణిస్తున్న 10 మందిలో నలుగురు మరణించారు.