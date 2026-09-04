శాంతిపై భారత్-రష్యాది ఒకటే మాట- ఇప్పుడు బాల్ ఉక్రెయిన్ కోర్టులో ఉంది : మాస్కో రాయబారి
భారత్కు అవసరమైనంత చమురును సరఫరా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని వెల్లడి- నల్ల సముద్రం ప్రాంతంలో దాడులు తీవ్రంగా పెరగడంపైనా ఆందోళన
Published : September 4, 2026 at 11:34 AM IST
India Russia Relations : ఉక్రెయిన్ వివాదాన్ని పరిష్కరించడానికి శాంతి, చర్చల ఆవశ్యకతపై రష్యా, భారత్ ఒకే అభిప్రాయంతో ఉన్నాయని భారత్లోని రష్యా రాయబారి డెనిస్ అలిపోవ్ అన్నారు. రష్యా శాంతికి సిద్ధంగా ఉందని, ఇక నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉక్రెయిన్పై ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. చర్చలు, దౌత్యం కోసం భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నిరంతరం చేస్తున్న పిలుపు రష్యా వైఖరికి అనుగుణంగానే ఉందన్నారు. ఈ వివాదానికి ముగింపు పలకడానికి భారత్ చేస్తున్న కృషిని స్వాగతిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. "శాంతి కోసం భారత వైఖరి అందరికీ తెలిసిందే. అది స్థిరమైనది. ఆ విషయంలో మేం భారత్తో ఏకీభవిస్తున్నాం. దశాబ్దాలుగా రష్యా శాంతి, చర్చలకే కట్టుబడి ఉంది." అని అలిపోవ్ అన్నారు.
రష్యా ఇప్పటికే తన శాంతి ప్రతిపాదనలను ముందుకు తెచ్చిందని, రాజీ దిశగా చర్యలు తీసుకుందని అలిపోవ్ వివరించారు. అయితే, ఉక్రెయిన్ సహా దాని యూరోపియన్ మద్దతుదారులు పోరాటాన్ని కొనసాగించాలని చూస్తున్నారని ఆరోపించారు. "మేము ఎల్లప్పుడూ శాంతికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. అందుకోసం మేము ప్రతిపాదనలు పంపించాం. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ప్రత్యర్థులు ముఖ్యంగా కీవ్, యూరప్లోని దాని మద్దతుదారులు పోరాటాన్ని కొనసాగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఇప్పుడు దీనిపై నిర్ణయం ఉక్రెయిన్ పరిధిలో ఉంది (బంతి ఉక్రెయిన్ కోర్టులో ఉంది)" అని ఆయన అన్నారు.
#WATCH | On the Northern Sea route, Russian Ambassador to India, Denis Alipov, says, "The Northern Sea route is a very promising avenue. A trade avenue, an industrial avenue, a developmental avenue, not only for Russia but for the whole of the world. It provides an alternative… pic.twitter.com/wKz3EDbBJR— ANI (@ANI) September 4, 2026
నల్ల సముద్రం ప్రాంతంలో దాడులు తీవ్రంగా పెరగడంపైనా అలిపోవ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి ఘటనల వల్ల భారతీయ నావికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారని తెలిపారు. ఈ దాడులు సముద్ర భద్రతకు తీవ్ర ముప్పుగా పరిణమించాయని పేర్కొన్నారు. చర్చల ప్రక్రియకు తిరిగి రావాలని ఉక్రెయిన్పై ఒత్తిడి తీసుకురావాలని పిలుపునిచ్చారు. "ఈ ఏడాది నల్ల సముద్రంలో జరిగిన దాడుల సంఖ్య గతంతో పోలిస్తే పది రెట్లు ఎక్కువగా ఉంది. ఉక్రెయిన్ వైపు నుంచే ఈ దాడులు పది రెట్లు పెరిగాయి." అని అలిపోవ్ చెప్పారు.
'అందుకు మోదీ- పుతిన్ మధ్య ఉన్న వ్యక్తిగత సాన్నిహిత్యమే కారణం'
భారత్- రష్యా సంబంధాల అభివృద్ధిలో మోదీ- పుతిన్ మధ్య ఉన్న వ్యక్తిగత సాన్నిహిత్యం కూడా ఒక ముఖ్యమైన అంశంగా నిలిచిందని అలిపోవ్ అభిప్రాయపడ్డారు. "వారు తమ వ్యక్తిగత సంబంధాలను చాలా విజయవంతంగా కొనసాగిస్తున్నారు. ఇంకా వారు దీర్ఘకాలిక మిత్రులు. ముఖ్యంగా వారిద్దరు ఒకరినొకరు బాగా అర్థం చేసుకుంటారు. ఒకరి మాటలను మరొకరు శ్రద్ధగా వింటారు." అని అలిపోవ్ అన్నారు. భారత్- రష్యా సంబంధాలకు దిశానిర్దేశం చేయడంలో ఇద్దరు నాయకుల మధ్య క్రమం తప్పకుండా జరిగే సంప్రదింపులు కీలకమని పేర్కొన్నారు. రక్షణ, ఇంధనం, వాణిజ్యం, అంతరిక్ష రంగాలకు సంబంధించిన అనేక ద్వైపాక్షిక ప్రాజెక్టులపై దేశాధినేతలు చర్చించారని ఆయన తెలిపారు.
#WATCH | Delhi: On being asked how confident Moscow is about the India-Russia energy cooperation, Russian Ambassador to India, Denis Alipov, says, " the question is - how confident is india? india has shown that it's able to stand its ground and defend its national interests. and… pic.twitter.com/gOZ3HFA4TR— ANI (@ANI) September 4, 2026
అంతకుముందు బిష్కెక్లో జరిగిన SCO శిఖరాగ్ర సమావేశం సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో సమావేశమయ్యారు. ఈ సమావేశంలో ఇద్దరు నేతలు రష్యా- ఉక్రెయిన్ వివాదంతో పాటు పశ్చిమాసియా, నల్ల సముద్రంలోని పరిస్థితులపై చర్చించారు. ఉక్రెయిన్లో శాంతి కోసం జరుగుతున్న అన్ని ప్రయత్నాలకు భారతదేశం మద్దతు ఇస్తుందని, కొనసాగుతున్న ఘర్షణకు ముగింపు పలకాలని రష్యా అధ్యక్షుడిని ప్రధాని మోదీ కోరారు. సంఘర్షణలో గడిపే ప్రతి రోజూ మానవాళిని వెనక్కి నెడుతుందని ఆయన అన్నారు.
'భారత్కు అవసరమైనంత చమురును సరఫరా చేయడానికి రెడీ'
భారత ఇంధన అవసరాలను తీర్చడానికి మాస్కో కట్టుబడి ఉందని భారత్లోని రష్యా రాయబారి డెనిస్ అలిపోవ్ వెల్లడించారు. రష్యా చమురు వాణిజ్యాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్న పాశ్చాత్య దేశాల ఆంక్షలు, సుంకాలను ఆయన విమర్శించారు. ఇలాంటి చర్యలు నిర్మాణాత్మక ప్రపంచ భాగస్వామ్యాన్ని కాకుండా, శిక్షాత్మక "ఒత్తిడి వ్యూహాలను" సూచిస్తున్నాయని అభిప్రాయపడ్డారు. "భారతదేశానికి అవసరమైనంత చమురును సరఫరా చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉంటాం. దురదృష్టవశాత్తు ఆంక్షలు, సుంకాలు విధించేవారు సహకారానికి బదులుగా ఒత్తిడి వ్యూహాల మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. ఫలితంగా భారతదేశానికి చమురు విషయంలో మెరుగైన ఒప్పందాన్ని అందించకుండా నిరోధిస్తుంది." అని అన్నారు.
రష్యా ఇంధన ఎగుమతులను ఏకాకిని చేయడానికి జరుగుతున్న అంతర్జాతీయ ప్రయత్నాలపై హెచ్చరిస్తూ, రష్యా ముడి చమురు లేకుండా ప్రపంచ సరఫరా గొలుసులు సమర్థవంతంగా పనిచేయలేవన్నారు. "రష్యా చమురును మినహాయిస్తే ప్రపంచం తట్టుకోలేదు. ఇంధన మార్కెట్లు దానిని భరించలేవు. రష్యా చమురు భారత్తో పాటు ఇతర దేశాల కోసం అందుబాటులో ఉంటుంది. భారతదేశానికి చమురు సరఫరా చేయడంలో మాకు ఆసక్తి ఉంది. ఆ చమురును కొనడంలో భారతదేశానికి ఆసక్తి ఉంది." అని అలీపోవ్ అన్నారు.
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