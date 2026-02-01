కార్మికుల బస్సుపై రష్యా డ్రోన్ ఎటాక్- 15 మంది మృతి

ETV Bharat / international

Published : February 1, 2026 at 10:52 PM IST

Russia Ukraine War : ఉక్రెయిన్​పై రష్యా మరోసారి డ్రోన్​ దాడులు చేసింది. ఆదివారం ఉక్రెయిన్​లోని ద్నిప్రో నగరంలో కార్మికులతో వెళ్తున్న బస్సుపై దాడి జరిగింది. ఈ దాడిలో 15 మంది మృతి చెందగా, మరో ఏడుగురు గాయపడ్డారు. ఓవైపు రష్యాతో శాంతి చర్చలు జరగబోతున్నాయని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ ఆదివారం అధికారికంగా ప్రకటించిన తర్వాత కూడా ఈ దాడులు జరగడం స్థానికంగా ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది.

రష్యా ప్రయోగించిన డ్రోన్లు ఉక్రెయిన్‌లోని అతిపెద్ద ప్రైవేట్ ఇంధన సంస్థ DTEK కంపెనీ బస్సును ద్నిప్రో నగరం వద్ద ఢీ కొట్టడంతో మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది రంగంలోకి దిగి పరిస్థితిని అదుపుచేశాయి. కానీ అప్పటికే అందులో ప్రయాణిస్తున్న 15మంది గని కార్మికులు మృత్యువాత పడ్డారు. మృతులంతా గని కార్మికులే. విధులు ముగించుకొని తిరిగి వెళ్తుండగా తమ ఉద్యోగులపై ఎటాక్ జరిగిందని సదరు కంపెనీ DTEK టెలిగ్రామ్ వేదికగా రష్యాపై విరుచుకుపడింది. ఇది అతిపెద్ద టెర్రరిస్ట్ అటాక్ అంటూ ఆరోపణలు చేసింది.

అంతకుముందు ఆసుపత్రిపై దాడి
కార్మికులు ప్రయాణిస్తున్న బస్సుపై కంటే ముందు ఉక్రెయిన్​లోని ఓ ప్రసూతి ఆసుపత్రిపై కూడా దాడి జరిగింది. జపోరిజియాలో ఉన్న ఒక ప్రసూతి ఆసుపత్రిపై రష్యా డ్రోన్లతో విరుచుకుపడింది. ఆదివారం ఉదయం దక్షిణ ఉక్రెయిన్‌లోని జపోరిజియాలో రష్యా ప్రయోగించిన డ్రోన్లు నేరుగా ప్రసూతి ఆసుపత్రిని ఢీకొట్టాయి. గైనకాలజీ రిసెప్షన్ ఏరియాలో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ దాడిలో ఆసుపత్రిలో ఉన్న ముగ్గురు మహిళలు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అత్యవసర సిబ్బంది వెంటనే మంటలను ఆర్పేసింది. యుద్ధంలో ఆసుపత్రులపై దాడులు చేయడం యుద్ధ నేరమని ఉక్రెయిన్ మండిపడింది.

