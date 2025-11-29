క్షిపణులు, డ్రోన్లతో ఉక్రెయిన్పై రష్యా భీకర దాడులు- ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలే టార్గెట్!
Published : November 29, 2025 at 5:16 PM IST
Russia Drone Attacks On Ukraine : ఉక్రెయిన్పై భారీ సంఖ్యలో డ్రోన్లు, క్షిపణులతో రష్యా దాడులు చేసింది. 36 క్షిపణులు, 600 డ్రోన్లతో రాజధాని కీవ్ సహా ఉక్రెయిన్ అంతటా రష్యన్ బలగాలు విరుచుకుపడ్డాయి. పౌర నివాసాలు, ఇంధన మౌలిక సదుపాయలే లక్ష్యంగా మాస్కో దాడులు చేసినట్లు ఉక్రెయిన్ సైన్యం ఆరోపించింది. వీటిల్లో 558 డ్రోన్లు, 19 మిస్సైళ్లను కూల్చివేసినట్లు తెలిపింది. ఈ దాడులు కారణంగా ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోగా, డజన్ల మంది పౌరులు గాయపడినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. పలు భవనాలు ధ్వంసమైనట్లు పేర్కొన్నారు. పలుచోట్ల మంటలు చెలరేగినట్లు తెలిపారు. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన రెస్క్యూ బృందాలు సహాయక చర్యలు చేపట్టినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. దాడులు కారణంగా కీవ్ సహా పలుప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయినట్లు తెలిపారు. దాదాపు 6 లక్షల మంది అంధకారంలో ఉన్నట్లు అధికారులు వివరించారు. ఈ దాడులను రష్యా రక్షణ శాఖ కూడా ధ్రువీకరించింది. ఉక్రెయిన్ సైనిక, పారిశ్రామిక సదుపాయలపై దాడులు చేసినట్లు ప్రకటించింది. యుద్ధం ముగింపుపై రెండో విడత శాంతి చర్చలు ప్రారంభంకానున్న తరుణంలో రష్యా ఈ దాడులు చేయడం గమనార్హం.
వాట్సప్పై నిషేధం విధించేందుకు చర్యలు
ఇదిలా ఉండగా, పుతిన్ ప్రభుత్వం ప్రముఖ మెసేజింగ్ యాప్ వాట్సప్పై నిషేధం విధించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించింది. తమ దేశంలోని చట్టాలకు అనుగుణంగా వాట్సప్ పనిచేయడం లేదని, నేరాలను అరికట్టడంలో సహకరించడం లేదని రష్యా ప్రభుత్వం ఆరోపించింది. చట్టాలకు అనుగుణంగా సర్వీసులు లేకపోతే సంపూర్ణ నిషేధం విధిస్తామని హెచ్చరించింది. వాట్సప్కు ప్రత్యామ్నాయంగా యూజర్లు దేశీయ యాప్లను ఎంచుకోవాలని సూచించింది. ఈ విషయంపై వాట్సప్ మాతృసంస్థ మెటా స్పందించింది. యూజర్ల డేటా, కమ్యూనికేషన్ను సురక్షితంగా ఉంచే హక్కును ఉల్లంఘించేలా రష్యా చర్యలు తీసుకుంటుందని, వాటిని తాము అడ్డుకుంటున్నందుకు మెసేజింగ్ యాప్పై నిషేధం విధించడానికి ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపించింది.
రష్యాలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన రెండు మెసేజింగ్ సేవలలో టెలిగ్రామ్, వాట్సప్ ఉన్నాయి. దేశంలో ఉగ్రవాద, మోసపూరిత కార్యకలాపాలను పరిశీలించేందుకు వీలుగా ఈ మెసెంజర్ యాప్ల్లోని ప్రజల డేటాను యాక్సెస్ చేసేందుకు సహకరించాలని రష్యా ప్రభుత్వం కొంతకాలంగా పట్టుబడుతోంది. ఇందులో భాగంగా వాట్సప్లో వినియోగదారులు కాల్స్ చేసుకోకుండా ఆగస్టులోనే నిషేధం విధించింది. ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ ఆప్షన్ లేని దేశీయ మెసేజింగ్ యాప్ 'మాక్స్'కు మారాలని ప్రజలకు సూచించింది. అయితే ప్రజల హక్కులు కాలరాయడానికి, దేశంలోని ఉక్రెయిన్ మద్దతుదారులను లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి పుతిన్ ప్రభుత్వం ఈ చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
రష్యా- ఉక్రెయిన్ దాడులు ఆగేదెప్పుడు?
రష్యా, ఉక్రెయిన్ల మధ్య శాంతి సాధనకు అమెరికా తీసుకుంటున్న చొరవ ఫలించే సూచనలు కనిపిస్తున్నా, రెండు దేశాల మధ్య దాడులు మాత్రం ఇంకా ఆగడంలేదు. ఉక్రెయిన్పై రష్యా సోమవారం రాత్రి 22 క్షిపణులు, 460 డ్రోన్లతో దాడులు చేసింది. ఈ దాడుల్లో ఆరుగురు మరణించారు. రష్యాలోని దక్షిణ రోస్తోవ్ ప్రాంతంపై ఉక్రెయిన్ జరిపిన డ్రోన్ దాడిలో ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రష్యా దాడిలో ఉక్రెయిన్ రాజధాని కీవ్లోని రేవులు, విద్యుత్, తాగునీటి సరఫరా వ్యవస్థలు చాలా వరకు దెబ్బతిన్నాయి. మరోవైపు మంగళవారం అబుధాబీలో అమెరికా సైన్య కార్యదర్శి డ్యాన్ డిస్క్రోలీ రష్యన్ అధికారులతో చర్చలు నిర్వహించారు. ఆదివారం స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవాలో అమెరికా- ఉక్రెయిన్ల మధ్య చర్చలు జరిగాయి. రష్యా-ఉక్రెయిన్ల మధ్య నాలుగేళ్ల నుంచి జరుగుతున్న యుద్ధాన్ని ముగించడానికి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ శాంతి ప్రణాళికను ప్రతిపాదించిన సంగతి తెలిసిందే. బహుశా ఈ నెలలోనే శాంతి ఒప్పందం ఖరారు అవుతుందనే ఆశాభావాన్ని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడి సీనియర్ సలహాదారు రుస్తుం ఉమెరోవ్ వ్యక్తం చేశారు.
