పుతిన్ ఇప్పటికే మూడో ప్రపంచ యుద్ధాన్ని ప్రారంభించారు : జెలెన్ స్కీ
మంగళవారంతో రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి నాలుగేళ్లు పూర్తి
Published : February 23, 2026 at 3:17 PM IST
Russia Ukraine War : నాలుగేళ్లుగా సాగుతున్న రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఇప్పటికే మూడో ప్రపంచ యుద్ధాన్ని ప్రారంభించినట్లు తాను భావిస్తున్నానని వెల్లడించారు. కానీ ఈ వివాదం పెరగకుండా ఉండేందుకు తాము ఎంతో కృషి చేస్తున్నామని వివరించారు. 2022 ఫిబ్రవరి 24న ప్రారంభమైన ఉక్రెయిన్పై రష్యా పూర్తి స్థాయి దండయాత్రకు నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తి కానున్న నేపథ్యంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉక్రెయిన్-రష్యా యుద్ధంపై చాలా మందికి భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉన్నాయని, కానీ తన దృష్టిలో ఈ ప్రక్రియ ఇప్పటికే ప్రారంభమైందన్నారు.
"మూడో ప్రపంచ యుద్ధంపై అందరికీ భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. అయితే, పుతిన్ ఇప్పటికే ప్రారంభించాడని నేను నమ్ముతున్నాను. ఆయన ఇంకా ఎంత భూభాగాన్ని స్వాధీనం చేసుకోగలరు. ఆయన్ని ఎలా నిలవరించాలి? అయితే, ఇక్కడ మనం రష్యాను గెలవకుండా నిరోధించడానికే కాదు. రష్యా మన ప్రజల జీవితాలను మార్చి తన స్వంత ప్రపంచాన్ని సృష్టించాలని అనుకుంటుంది. అందుకే పుతిన్ ఈ యుద్ధాన్ని ఇప్పటికే ప్రారంభించాడని నేను నమ్ముతున్నాను. దీనిని పూర్తి స్థాయి మూడో ప్రపంచ యుద్ధంగా మార్చకుండా మేము ఆయన్ని అడ్డుకుంటాము."
--జెలెన్ స్కీ, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు
ఉక్రెయిన్ వైమానిక, రక్షణ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడం తమ అత్యంత ముఖ్యమైన సవాళ్లలో ఒకటిగా ఉందని జెలెన్ స్కీ వెల్లడించారు. అయితే, ఉక్రెయిన్ దేశీయంగా అధునాతన వాయు, రక్షణ వ్యవస్థలను ఉత్పత్తి చేయడానికి అనుమతించే లైసెన్స్లను అంతర్జాతీయ భాగస్వాములు ఇంకా మంజూరు చేయకపోవడం పట్ల ఆయన నిరాశ వ్యక్తం చేశారు. రష్యా దాడులకు వ్యతిరేకంగా ఉక్రెయిన్ తన రక్షణను బలోపేతం చేయడంలో కొనసాగుతున్న సవాళ్లను జెలెన్ స్కీ వివరించారు.
"ప్రస్తుతం వైమానిక రక్షణ అత్యంత సవాలుతో కూడిన సమస్యగా మారింది. దురదృష్టవశాత్తు మా భాగస్వాములు ఇంకా ఈ వ్యవస్థలను మనమే ఉత్పత్తి చేసుకోవడానికి లేదా కనీసం మన వద్ద ఉన్న వ్యవస్థల కోసం క్షిపణులను తయారు చేయడానికి అనుమతించే లైసెన్స్లను మంజూరు చేయలేదు. ఇప్పటివరకు మేము ఆ విషయంలో విజయం సాధించలేదు. ఈ యుద్ధంలో ఉక్రెయిన్ను ఎలా బలోపేతం చేయగలం? గగనతలాన్ని మూసివేసి పౌరులను రక్షిస్తే మన దేశం సురక్షితంగా ఉంటుంది. మన ప్రజలు పని చేస్తున్నారు. పిల్లలు పాఠశాల్లో ఉన్నారు, ఆర్థిక వ్యవస్థ నడుస్తోంది. మన వద్ద పన్నుల ద్వార వచ్చిన డబ్బు ఉంది. వాటితో సైన్యాన్ని బలోపేతం చేస్తాము. అయితే, కనీసం క్షిపణులకైనా మాకు లైసెన్స్లు అవసరం. కానీ, దురదృష్టవశాత్తు ఇది ఇంకా జరగలేదు." అని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్ స్కీ అన్నారు.