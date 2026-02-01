ETV Bharat / international

యుద్ధానికి ఎండ్ కార్డ్ పడేనా?- వచ్చే వారమే కీలక శాంతి చర్చలు- అబుదాబిలో భేటీ!

నాలుగేళ్ల యుద్ధానికి ముగింపు కోసం ముమ్మర ప్రయత్నాలు- ఫిబ్రవరి 4, 5 తేదీల్లో రష్యా, ఉక్రెయిన్, అమెరికా దౌత్యవేత్తల సమావేశం- సిద్ధంగా ఉన్నామని ప్రకటించిన జెలెన్‌స్కీ- ట్రంప్ చొరవతో కదులుతున్న పావులు

Russia Ukraine Peace Talks
Russia Ukraine Peace Talks (AP)
Published : February 1, 2026 at 8:48 PM IST

Russia Ukraine Peace Talks : దాదాపు నాలుగేళ్లుగా రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య జరుగుతున్న భీకర యుద్ధానికి ముగింపు పలికే దిశగా మరో కీలక అడుగు పడింది. వచ్చే వారం ఫిబ్రవరి 4, 5 తేదీల్లో అబుదాబి వేదికగా రష్యా, ఉక్రెయిన్, అమెరికా దేశాల మధ్య త్రైపాక్షిక శాంతి చర్చలు జరగబోతున్నాయని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ ఆదివారం అధికారికంగా ప్రకటించారు. అయితే ఒకవైపు చర్చల మాటలు వినిపిస్తున్నా, మరోవైపు రష్యా తన యుద్ధాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉంది. ఆదివారం ఉదయం ఉక్రెయిన్‌లోని జపోరిజియాలో ఉన్న ఒక ప్రసూతి ఆసుపత్రిపై రష్యా డ్రోన్లతో విరుచుకుపడటం ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది.

శాంతి చర్చల గురించి జెలెన్‌స్కీ తన టెలిగ్రామ్ ఛానల్‌లో వివరాలు వెల్లడించారు. "మా చర్చల బృందం నుంచి ఇప్పుడే నివేదిక వచ్చింది. తదుపరి విడత త్రైపాక్షిక సమావేశాలకు తేదీలు ఖరారయ్యాయి. ఫిబ్రవరి 4, 5 తేదీల్లో అబుదాబిలో ఈ చర్చలు జరుగుతాయి. యుద్ధానికి ఒక గౌరవప్రదమైన, నిజమైన ముగింపు పలకడమే మా లక్ష్యం. అర్ధవంతమైన చర్చలకు ఉక్రెయిన్ పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉంది" అని జెలెన్‌స్కీ స్పష్టం చేశారు.

అమెరికా చొరవ, ఫ్లోరిడాలో మంతనాలు
ఈ చర్చల వెనుక అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ యంత్రాంగం కృషి ఉంది. శనివారం మధ్యాహ్నం రష్యాకు చెందిన అగ్రశ్రేణి దౌత్యవేత్త కిరిల్ దిమిత్రీవ్, ఫ్లోరిడాలో అమెరికా శాంతి బృందంతో భేటీ అయ్యారు. ఆ సమావేశం చాలా నిర్మాణాత్మకంగా జరిగిందని ఆయన వెల్లడించారు. ట్రంప్ అధికారంలోకి వచ్చాక యుద్ధాన్ని ఆపడానికి ఏడాదిగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అయితే, ఈ చర్చలపై అమెరికా, రష్యా అధికారులు అధికారికంగా ఇంకా స్పందించలేదు.

శాంతి ఒప్పందానికి ఇరు దేశాలు సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించినప్పటికీ, అసలు సమస్య భూభాగం దగ్గరే ఉంది. రష్యా ఆక్రమించుకున్న ప్రాంతాలను వదులుకోవాలా? లేదా ఉంచుకోవాలా? అనేదే ప్రధాన వివాదం. ముఖ్యంగా ఉక్రెయిన్ పారిశ్రామిక ప్రాంతమైన డాన్‌బాస్ విషయంలో పీటముడి పడింది. రష్యా ఇంకా పూర్తిగా ఆక్రమించని ప్రాంతాలను కూడా తమకు ఇవ్వాలని కోరుతోంది. దీనికి ఉక్రెయిన్ అంగీకరించడం లేదు.

ప్రసూతి ఆసుపత్రిపై పైశాచికం
శాంతి వచనాలు పలుకుతూనే రష్యా మరోవైపు దాడులు కొనసాగిస్తోంది. ఆదివారం ఉదయం దక్షిణ ఉక్రెయిన్‌లోని జపోరిజియాలో ఘోరం జరిగింది. రష్యా ప్రయోగించిన అటాక్ డ్రోన్లు నేరుగా ప్రసూతి ఆసుపత్రిని ఢీకొట్టాయి. గైనకాలజీ రిసెప్షన్ ఏరియాలో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ దాడిలో ఆసుపత్రిలో ఉన్న ముగ్గురు మహిళలు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అత్యవసర సిబ్బంది వెంటనే మంటలను ఆర్పేశారు. యుద్ధంలో ఆసుపత్రులపై దాడులు చేయడం యుద్ధ నేరమని ఉక్రెయిన్ మండిపడుతోంది.

ట్రంప్ మాటకు విలువేది?
కొద్ది రోజుల క్రితం ట్రంప్ ఒక ప్రకటన చేశారు. ఉక్రెయిన్ రాజధాని కీవ్, ఇతర నగరాలపై దాడులను తాత్కాలికంగా ఆపడానికి పుతిన్ అంగీకరించారని ట్రంప్ చెప్పారు. కీవ్‌పై ఆదివారం వరకు దాడులు చేయమని క్రెమ్లిన్ కూడా చెప్పింది. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితి వేరుగా ఉంది. గత వారంలో ఒడెస్సా, ఖార్కివ్ నగరాల్లోని ఇంధన కేంద్రాలపై రష్యా విరుచుకుపడింది. బుధవారం కీవ్ ప్రాంతంపై జరిగిన దాడిలో ఇద్దరు మరణించారు. దీన్నిబట్టి రష్యా మాట తప్పిందని అర్థమవుతోంది.

రాత్రికి రాత్రే 90 డ్రోన్లు
శనివారం రాత్రి రష్యా ఉక్రెయిన్‌పై డ్రోన్ల వర్షం కురిపించింది. ఏకంగా 90 అటాక్ డ్రోన్లను రష్యా ప్రయోగించింది. ఇందులో 14 డ్రోన్లు తొమ్మిది ప్రాంతాలను తాకాయి. తూర్పు ఉక్రెయిన్‌లోని డీప్రో నగరంలో జరిగిన దాడిలో ఒక మహిళ, ఒక పురుషుడు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దక్షిణ ఉక్రెయిన్‌లోని ఖేర్సన్ నగరంలో ఆదివారం ఉదయం 7 గంటలకు రష్యా జరిపిన షెల్లింగ్‌లో 59 ఏళ్ల మహిళ తీవ్రంగా గాయపడింది.

