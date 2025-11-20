ETV Bharat / international

ఉక్రెయిన్- రష్యా శాంతి ప్రణాళికకు ట్రంప్ ఆమోదం- జెలెన్​స్కీకి షాకిచ్చిన అమెరికా

ఉక్రెయిన్, రష్యా శాంతి ప్రణాళికను ఆమోదించిన డొనాల్డ్ ట్రంప్- ఈ ప్లాన్ రష్యాకు అనుకూలమా?

Russia Ukraine Peace Plan
Russia Ukraine Peace Plan (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 20, 2025 at 10:00 AM IST

Russia Ukraine Peace Plan : ఉక్రెయిన్- రష్యా శాంతి ప్రణాళికను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆమోదించారు. మొత్తం 28 పాయింట్లతో ఈ ప్లాన్ సిద్ధమైంది. ఈ శాంతి ప్రణాళికలో రష్యాను అనుకూలంగా పలు డిమాండ్లను అమోదించాలని ఉక్రెయిన్ పై ట్రంప్ ఒత్తిడి చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే తమకు ఈ ప్లాన్ అనుకూలంగా ఉండడంతో రష్యా ఇప్పటికే దీన్ని ఆమోదించింది. ఈ మేరకు ఓ ప్రముఖ అంతర్జాతీయ వార్తాపత్రిక కథనం ప్రచురించింది.

