రష్యా, ఉక్రెయిన్ చర్చల్లో కీలక పురోగతి- యుద్ధ ఖైదీలను అప్పగించేందుకు ఓకే!
Russia Ukraine Prisoners : బుధవారం రష్యా, ఉక్రెయిన్ మధ్య జరిగిన చర్చల్లో ఇరుపక్షాలు కీలక ఒప్పందానికి వచ్చాయి. భారీ సంఖ్యలో యుద్ధ ఖైదీలను అప్పగించేందుకు పరస్పర అంగీకారం కుదిరింది.
Published : November 11, 2026 at 7:34 PM IST
రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి ముగింపు పలికే దిశగా అబుదాబి వేదికగా అమెరికా మధ్యవర్తిత్వంతో జరిగిన చర్చల్లో కీలక ముందడుగు పడింది. రెండు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ చర్చల్లో భాగంగా భారీ స్థాయిలో యుద్ధ ఖైదీల మార్పిడికి ఇరు దేశాలు అంగీకరించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. మానవతా దృక్పథంతో అత్యంత భారీ స్థాయిలో యుద్ధ ఖైదీలను విడుదల చేసేందుకు అంగీకారం కుదరడం ఈ చర్చల్లో సాధించిన ప్రధాన సానుకూల పరిణామమని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అల్లుడు, యూఎస్ ప్రతినిధి జారెడ్ కుష్నర్ తెలిపారు. విడుదల చేయనున్న ఖైదీల సంఖ్యను రేపటికల్లా ఖరారు చేయనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. తదుపరి దౌత్యపరమైన చర్యల్లో భాగంగా కుష్నర్, అమెరికా రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్లు రేపు మాస్కో వెళ్లి రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్తో భేటీ కానున్నారు. ఆ తర్వాత ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీతో సమావేశమై, అబుదాబి చర్చల్లో ప్రస్తావనకు వచ్చిన కీలక అంశాలను ఆయనతో పంచుకోనున్నారు.