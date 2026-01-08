'అమెరికా పడవలను ముంచేస్తాం- అవసరమైతే టార్పిడోలతో దాడులు' : నౌక సీజ్పై రష్యా ఫైర్
రష్యా జెండాతో ఉన్న వెనెజువెలా చమురు నౌకను సీజ్ చేసిన అమెరికా- ఐస్లాండ్ దక్షిణ తీరానికి 190 మైళ్ల దూరంలో యూఎస్ కోస్ట్ గార్డ్ ఆపరేషన్
Published : January 8, 2026 at 11:47 AM IST
US Seizure Of Russia Vessel : రష్యా జెండాతో ప్రయాణిస్తున్న వెనెజువెలా చమురు నౌకను అమెరికా స్వాధీనం చేసుకోవడం ఉత్తర అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. ఈ ఘటనపై రష్యా ప్రభుత్వం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. అమెరికా అంతర్జాతీయ చట్టాలను ఉల్లంఘించిందని ఆరోపిస్తూ, అవసరమైతే సైనిక ప్రతీకార చర్యలకు కూడా వెనకాడబోమని రష్యా చట్టసభ్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఇలాంటి చర్యలకు గట్టి ప్రతిస్పందన అవసరం!
ఈ వ్యవహారంపై రష్యా పార్లమెంట్ సభ్యుడు అలెక్సీ జురావ్లెవ్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఏం చేసినా మాకు శిక్ష పడదు అన్న అహంకారంతో అమెరికా వ్యవహరిస్తోంది. ఇలాంటి చర్యలకు గట్టి ప్రతిస్పందన అవసరం. అంతర్జాతీయ చట్టాలను పదే పదే ఉల్లంఘిస్తే అమెరికా మిలిటరీ దాడులను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది" అని ఆయన హెచ్చరించారు. అవసరమైతే టార్పిడోలతో దాడులు చేయడం, అమెరికా కోస్ట్ గార్డ్ పడవలను ముంచివేయడం వంటి చర్యలు కూడా చేపట్టాల్సి వస్తుందని ఆయన వ్యాఖ్యానించడం సంచలనం రేపుతోంది.
ఆంక్షల ఉల్లంఘనలపై నిఘా
ఇదిలా ఉండగా, ఈ నౌక స్వాధీనానికి సంబంధించిన వీడియోను యూఎస్ కోస్ట్ గార్డ్ తాజాగా విడుదల చేసింది. అమెరికా రక్షణ శాఖ, తీర రక్షక దళం సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఆపరేషన్లో రష్యా నౌకను సీజ్ చేసినట్లు ఆ వీడియోలో వెల్లడించింది. ఈ నౌకకు ప్రస్తుతం మ్యారినెరా అనే పేరు ఉండగా, గతంలో బెల్లా-1గా పిలిచేవారు. అమెరికా భద్రతకు, అంతర్జాతీయ చట్టాల పరిరక్షణకు తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని యూఎస్ కోస్ట్ గార్డ్ పేర్కొంది. అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలు, ఆంక్షల ఉల్లంఘనలపై నిఘా కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేసింది.
ఐస్లాండ్ దక్షిణ తీరానికి సుమారు 190 మైళ్ల దూరంలో ఈ నౌకను అమెరికా దళాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. హెలికాప్టర్ ద్వారా అమెరికా మెరైన్లు నౌకపైకి దిగి, అందులోని సిబ్బందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఆపరేషన్లో బ్రిటన్ కూడా అమెరికాకు సహకరించినట్లు అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. ముఖ్యంగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకున్న సమయంలో రష్యా నౌకాదళానికి చెందిన ఓ యుద్ధ నౌక సమీప ప్రాంతంలోనే ఉన్నట్లు సమాచారం. అయినప్పటికీ అమెరికా ఈ ఆపరేషన్ను పూర్తి చేయడం గమనార్హంగా మారింది. ఇది రెండు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతను మరింత పెంచే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంతర్జాతీయ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
మరో నౌక కూడా సీజ్
ఇదే సమయంలో ఏ దేశపు జెండా లేని మరో నౌక సోఫియాను కూడా అమెరికా దళాలు సీజ్ చేసినట్లు వెల్లడైంది. ఈ నౌకల కార్యకలాపాలు అంతర్జాతీయ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయని అమెరికా వాదిస్తోంది. రష్యా-అమెరికా మధ్య ఇప్పటికే ఉక్రెయిన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో సంబంధాలు తీవ్రంగా దిగజారిన పరిస్థితుల్లో ఈ తాజా ఘటన కొత్త ఉద్రిక్తతలకు తెరలేపింది.