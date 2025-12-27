ఉక్రెయిన్పై భారీ క్షిపణి, డ్రోన్ దాడులు- ట్రంప్, జెలెన్స్కీ భేటీకి ముందురోజే రష్యా ఉగ్రదాడి
రష్యా-ఉక్రెయిన్ శాంతి చర్చల కోసం ట్రంప్, జెలెన్స్కీ ఆదివారం భేటీ కానున్నారు. వీరి సమావేశానికి ఒకరోజు ముందే కీవ్తో పాటు పరిసర ప్రాంతాలపై భారీ స్థాయిలో రష్యా క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడి చేసింది.
Published : December 27, 2025 at 10:57 AM IST
Russia Attack On Ukraine : ఉక్రెయిన్ రాజధాని కీవ్ మరోసారి రష్యా దాడులతో దద్దరిల్లింది. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం డిసెంబర్ 27వ తేదీన అర్ధరాత్రి సమయంలో కీవ్తో పాటు పరిసర ప్రాంతాలపై భారీ స్థాయిలో క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడి జరిగింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వొలొదిమిర్ జెలెన్స్కీ భేటీకి కేవలం ఒకరోజు ముందే ఈ దాడి జరగడం రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
నగరమంతా పేలుళ్ల శబ్దాలు
కీవ్ ఇండిపెండెంట్ కథనం ప్రకారం, రష్యా ఈ దాడుల్లో అత్యాధునిక ఆయుధాలను వినియోగించింది. కీవ్పై కింజాల్ హైపర్సోనిక్ క్షిపణులు, ఇస్కాండర్ బాలిస్టిక్ మిసైళ్లు, కాలిబర్ క్రూయిజ్ మిసైళ్లు ప్రయోగించింది. అదే సమయంలో అనేక డ్రోన్లను కూడా గగనతలంలోకి పంపింది. నగరమంతా పేలుళ్ల శబ్దాలు వినిపించాయని స్థానికులు తెలిపారు.
ప్రజలందరూ షెల్టర్లలో ఉండాలి!
కీవ్ పరిసర ప్రాంతమైన కీవ్ ఒబ్లాస్టోలో కూడా పేలుళ్లు చోటుచేసుకున్నాయి. రాజధానికి ఈశాన్యంగా 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న బ్రోవరీ పట్టణంలో దాడుల కారణంగా విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. ఆ ప్రాంతంతో పాటు సమీప గ్రామాల్లో కూడా చీకట్లు అలుముకున్నాయి. ఈ దాడిని ధ్రువీకరించిన కీవ్ మేయర్ విటాలి క్లిచ్కో, టెలిగ్రామ్లో స్పందించారు. "రాజధానిలో పేలుళ్లు జరుగుతున్నాయి. గగనతల రక్షణ దళాలు పనిచేస్తున్నాయి. ప్రజలందరూ షెల్టర్లలో ఉండాలి" అంటూ ఆయన ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు.
తక్షణమే ఆశ్రయ కేంద్రాల్లోకి వెళ్లండి!
ఇదిలా ఉండగా, ఉక్రెయిన్ వైమానిక దళం వరుస హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. కీవ్ నగరంపై నేరుగా డ్రోన్లు సంచరిస్తున్నాయని, అలాగే వెలికా డైమెర్కా, పెరేయస్లావ్ ప్రాంతాల సమీపంలో డ్రోన్ల కదలికలు ఉన్నాయని తెలిపింది. చెర్నిహివ్ ప్రాంతం నుంచి కూడా డ్రోన్లు కీవ్ వైపు వస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. "కీవ్ ప్రజలారా తక్షణమే ఆశ్రయ కేంద్రాల్లోకి వెళ్లండి. నగరంపై డ్రోన్ దాడి కొనసాగుతోంది" అని వైమానిక దళం హెచ్చరించింది. ఈ దాడి నేపథ్యంలో ఉక్రెయిన్లో భద్రతా పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఇదంతా జరుగుతున్న వేళ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో జెలెన్స్కీ భేటీపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది. ఫ్లోరిడాలో ఆదివారం జరగనున్న ఈ సమావేశం శాంతి చర్చలకు కీలకమవుతుందని ఉక్రెయిన్ ఆశిస్తోంది.
శాంతి ప్రణాళిక 90 శాతం సిద్ధం
జెలెన్స్కీ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ఈ భేటీ యుద్ధానికి ముగింపు దిశగా చర్చలను ముందుకు తీసుకెళ్లవచ్చని తెలిపారు. అయితే తక్షణమే ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం లేదని స్పష్టం చేశారు. ఉక్రెయిన్–అమెరికా సంయుక్తంగా రూపొందించిన 20 పాయింట్ల శాంతి ప్రణాళిక 90 శాతం సిద్ధమైందని, మిగిలిన అంశాలపై చర్చ జరగనుందని చెప్పారు. యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత ఉక్రెయిన్కు దీర్ఘకాల భద్రతా హామీలు ఎలా కల్పించాలన్నదానిపై కూడా చర్చ ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
ఏముందో చూద్దామంటున్న ట్రంప్
ఇదే సమయంలో ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. "నా ఆమోదం లేకుండా ఎలాంటి శాంతి ఒప్పందం ఉండదు. అతని దగ్గర ఏముందో చూద్దాం" అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. మరోవైపు, రష్యా రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ తమ దాడులను సమర్థించుకుంది. ఉక్రెయిన్ తమ దేశంలో పౌర లక్ష్యాలపై దాడులు చేస్తోందని ఆరోపించింది. దానికి ప్రతిస్పందనగానే ఉక్రెయిన్పై భారీ దాడులు చేపట్టామని తెలిపింది. జపోరిజ్జియా ప్రాంతంలో ఉన్న కోసోవ్త్సేవో గ్రామాన్ని తమ దళాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ప్రకటించింది. గత వారం రోజులలో ఒక భారీ దాడితో పాటు ఐదు సమూహ దాడులు నిర్వహించినట్లు వెల్లడించింది.
