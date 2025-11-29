ETV Bharat / international

భారత్‌ పర్యటనకు పుతిన్‌- సైనిక ఒప్పందాన్ని ఆమోదించనున్న రష్యా పార్లమెంట్‌

డిసెంబర్‌ 4, 5 తేదీల్లో త్వరలో భారత్‌ పర్యటనకు రానున్న పుతిన్‌- సైనిక ఒప్పందాన్ని ఆమోదించనున్న రష్యా పార్లమెంట్‌- మోదీ, పుతిన్‌ల మధ్య ద్వైపాక్షిక భేటీ జరిగే అవకాశం

Published : November 29, 2025 at 2:23 PM IST

Putin India Visit : రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్‌ పుతిన్‌ మరికొన్ని రోజుల్లో భారత పర్యటనకు రానున్న వేళా మాస్కో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. భారత్‌తో చేసుకున్న సైనిక ఒప్పందాన్ని ఆ దేశ పార్లమెంట్‌లో ఆమోదించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఒప్పందంతో సైనిక రంగంలో రష్యా , భారత్‌ల మధ్య సహకారం బలోపేతం కానుంది. మాస్కో రక్షణ మంత్రి అలెగ్జాండర్‌ ఫోమిన్‌,భారత రాయబారి వినయ్‌కుమార్‌లు సంబంధిత పత్రాలపై సంతకాలు చేశారు. అంతేకాకుండా డిసెంబరు 4, 5 తేదీల్లో భారత్‌లో పుతిన్‌ పర్యటించనున్నట్లు రష్యా అధ్యక్ష కార్యాలయం క్రెమ్లిన్‌ తెలిపింది. ప్రధాని మోదీ ఆహ్వానం మేరకు ఆయన ఈ పర్యటన చేపట్టనున్నట్లు వెల్లడించింది.

దీంతో మోదీ, పుతిన్‌ల మధ్య ద్వైపాక్షిక భేటీ జరగనుంది. ఆయన గౌరవార్థం రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ప్రత్యేక విందు ఇవ్వనున్నారు. దీంతో ఇరుదేశాల మధ్య బలమైన సైనిక సహాకారం, పటిష్ఠమైన వాణిజ్య బప్పందాలకు మార్గం సుగమమం అవుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ఒప్పందం కేవలం ఇరు దేశాల అభివృద్ధికే కాకుండా ఇతర దేశాలతో పాటు చైనా ఆగడాలను కట్టడి చేయాడానికి కూడా ఈ ఒప్పంద ఉపయోగపడుతుందని నిపుణుల ఆభిప్రాయం. మరోవైపు పుతిన్‌ పర్యటనలో భాగంగా ఇరుదేశాల మధ్య పలు ఒప్పందాలు జరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. రష్యా ఆర్థిక వ్యవస్థకు భవన నిర్మాణం, జౌళి, ఇంజినీరింగ్‌, ఎలక్ట్రానిక్స్‌ రంగాల్లో నిపుణుల కొరత ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో 70వేల మందికి పైగా భారతీయ కార్మికులు, నిపుణులకు రష్యాలో ఉద్యోగాలు లభిస్తాయని అంచనా. ఈ మేరకు ఇరుదేశాలు ఒప్పందం కుదుర్చుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం.

ఎస్‌-400 క్షిపణుల కొత్త బ్యాచ్‌ కొనుగోలుపై సైతం చర్చలు
ఇదిలా ఉండగా, మోదీతో జరిగే భారత్‌, రష్యా 23వ వార్షిక శిఖరాగ్ర సదస్సులో వాణిజ్యం, రక్షణ తదితర అంశాలపై మోదీ, పుతిన్​ ప్రధానంగా చర్చించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా కొన్ని కీలక ఒప్పందాలూ కుదిరే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు భారత్‌పై అమెరికా 50 శాతం సుంకాలు విధించిన నేపథ్యంలో ఈ పర్యటన ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. రూపాయి-రూబుల్‌తో ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం బలోపేతం చేసే మార్గాలు, పాశ్చాత్యదేశాలు రష్యాపై విధించిన ఆంక్షల నేపథ్యంలో ఇంధన సహకారాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లడం, రక్షణ సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకోవడం, ఉక్రెయిన్‌ వివాదం, పౌర అణుశక్తి తదితర కీలక అంశాలు ఇరుదేశాధినేతల మధ్య చర్చకు రానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌లో అద్భుతంగా పనిచేసిన ఎస్‌-400 క్షిపణుల కొత్త బ్యాచ్‌ కొనుగోలుపై సైతం చర్చలు జరిగే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం ప్రారంభానికి కొన్ని నెలల ముందు 2021 డిసెంబరులో రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ భారత్‌లో పర్యటించారు. ఆ తర్వాత ఆయన మన దేశానికి రానుండడం ఇదే తొలిసారి. అంతకుముందు ప్రధాని మోదీ, పుతిన్‌లు గత ఏడాది రెండుసార్లు భేటీ అయ్యారు. జులైలో ఇరుదేశాల శిఖరాగ్ర సమావేశంలో భాగంగా మోదీ రష్యాకు వెళ్లారు. ఆ తర్వాత అక్టోబర్‌లో బ్రిక్స్‌ సదస్సు సందర్భంగా రష్యాలోని కజన్‌లో మరోసారి వీరిద్దరూ సమావేశమయ్యారు. ఇటీవల చైనాలో జరిగిన షాంఘై సహకార సంస్థ సదస్సులో పుతిన్‌-మోదీలు భేటీ అయి పలు అంశాలపై చర్చించారు.

