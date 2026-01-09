ETV Bharat / international

అమెరికా చర్యలు చట్టవిరుద్ధం- మరినెరా నౌకను వెంటనే విడిచిపెట్టాలి: రష్యా

అమెరికా చర్యలు అంతర్జాతీయ సముద్ర చట్టాలకు విరుద్ధం- అక్రమ చర్యలను నిలిపివేయాలని రష్యా విదేశాంగ శాఖ డిమాండ్

Russia Ship Captured
Russia Ship Captured (Photo/X@US_EUCOM)
Published : January 9, 2026 at 9:28 AM IST

Russia Ship Captured : అంతర్జాతీయ సముద్ర చట్టాల నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తూ అమెరికా వ్యవహరిస్తోందని రష్యా తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది. ఉత్తర అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో రష్యా జెండాతో ప్రయాణిస్తున్న చమురు నౌక మరినెరా (Marinera)పై అమెరికా సైన్యం బలప్రయోగం చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ, తక్షణమే ఇలాంటి అక్రమ చర్యలను నిలిపివేయాలని రష్యా విదేశాంగ శాఖ డిమాండ్ చేసింది.

అంతర్జాతీయ సముద్ర న్యాయ సూత్రాలకు అమెరికా తిరిగి రావాలని స్పష్టం చేసింది. గురువారం విడుదల చేసిన అధికారిక ప్రకటనలో, జనవరి 7న మరినెరా ఆయిల్ ట్యాంకర్‌పై అమెరికా సాయుధ దళాలు అక్రమంగా బలప్రయోగం చేశాయని రష్యా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (MFA) తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. అంతర్జాతీయ సముద్ర రవాణాకు వర్తించే నిబంధనలను అమెరికా పట్టించుకోవడం లేదని మండిపడింది.

