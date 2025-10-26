ETV Bharat / international

Russia Nuclear Cruise Missile
Russia Nuclear Cruise Missile (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 26, 2025 at 7:42 PM IST

2 Min Read
Russia Nuclear Cruise Missile : అమెరికా నుంచి దీర్ఘశ్రేణి తోమహాక్‌ క్షిపణుల కోసం ఉక్రెయిన్ తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్న నేపథ్యంలో రష్యా కీలక ప్రకటన చేసింది. అణుశక్తితో నడిచే "బురెవెస్ట్‌నిక్" క్రూయిజ్ క్షిపణిని విజయవంతంగా పరీక్షించినట్లు ప్రకటించింది. ఈ క్రూయిజ్ క్షిపణికి అపరిమిత రేంజ్ ఉంటుందని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం ఉన్న ఏ రక్షణ వ్యవస్థ కూడా దీన్ని ఎదుర్కోలేదని తెలుస్తోంది. రష్యా ప్రకటన నేపథ్యంలో అమెరికా నిర్మించబోయే గోల్డెన్ డోమ్‌ సైతం ఈ క్రూయిజ్ క్షిపణిని అడ్డుకోలేదనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి.

రష్యాలోని లక్ష్యాలను సుదీర్ఘ క్షిపణులతో దాడి చేయాలని ఉక్రెయిన్ భావిస్తున్న క్రమంలో క్రెమ్లిన్ కీలక విషయాన్ని వెల్లడించింది. అణు-శక్తితో నడిచే, అపరిమిత శ్రేణి గల క్రూయిజ్ మిసైల్ పరీక్ష విజయవంతమైనట్టు ప్రకటించింది. ఈ విషయాన్ని రష్యా ఆర్మీ కమాండ్ పోస్ట్‌ను అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ సందర్శించిన సమయంలో జనరల్ స్టాఫ్ చీఫ్ వాలెరీ గెరాసిమోవ్ ప్రకటించారు. ఈ క్రూయిజ్ క్షిపణి 14 వేల కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించిందని నిర్దేశించిన అన్ని నిలువు, అడ్డం పరీక్షలను విజయవంతంగా పూర్తి చేసిందన్నారు. బురెవెస్ట్నిక్‌ క్రూయిజ్ మిస్సైల్ 15 గంటల పాటు గాలిలో ప్రయాణించిందని వివరించారు. ఈ క్షిపణిని అక్టోబర్ 21నే పరీక్షించినట్టు రష్యా తెలిపింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం ఉన్న అన్ని క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థలను తప్పించుకుని దాడి చేసే సామర్థ్యం దీనికి ఉందని తెలుస్తోంది.

గోల్డెన్ డోమ్​ కూడా అడ్డుకోలేని విధంగా తయారీ
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కొన్ని నెలల క్రితం ప్రకటించిన గోల్డెన్ డోమ్ రక్షణ వ్యవస్థ సైతం ఈ క్రూయిజ్ క్షిపణిని అడ్డుకోలేదనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. అణు-శక్తితో నడిచే, అపరిమిత శ్రేణి గల క్రూయిజ్ మిసైల్ కావడంతో గోల్డెన్ డోమ్‌ను సైతం దాటుకొని దాడి చేయగలదనే అంచనాలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో గోల్డెన్ డోమ్ రూపకల్పనలో అమెరికా మార్పులు చేయవచ్చని తెలుస్తోంది.

గోల్డెన్‌ డోమ్‌ నిర్మాణం కోసం ఇప్పటికే 25 బిలియన్‌ డాలర్లు కేటాయించారు. దీని మొత్తం నిర్మాణానికి 175 బిలియన్‌ డాలర్లు ఖర్చవుతుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్ట్​ను పర్యవేక్షించేందుకు అమెరికా స్పేస్‌ఫోర్స్‌కు చెందిన ఫోర్‌స్టార్‌ జనరల్‌ మైఖేల్‌ గుట్లిన్‌ నియమించారు ట్రంప్. గోల్డెన్‌ డోమ్‌ వ్యవస్థ భూమి, అంతరిక్షం నుంచి అమెరికా గగనతలంపై ఓ కన్నేసి ఉంచి రక్షణ కల్పిస్తుంది. అమెరికా వైపు వచ్చే క్షిపణులు, ఇతర ముప్పులను ముందుగానే పసిగడుతుంది. చాలావరకు అవి టేకాఫ్‌ అవ్వక ముందే లేదా మార్గమధ్యలోనే వాటిని ధ్వంసం చేసే సత్తా వీటికి ఉండనుంది. అయితే అణుశక్తితో నడిచే "బురెవెస్ట్‌నిక్" క్రూయిజ్ క్షిపణిని విజయవంతంగా పరీక్షించినట్లు రష్యా ప్రకటించిన నేపథ్యంలో గోల్డెన్ డోమ్‌ను ఏ తరహాలో నిర్మిస్తారనే విషయమై ఆసక్తి నెలకొంది.

అయితే అమెరికా గోల్డెన్​ డోమ్​ను నిర్మించడం అంత ఈజీ కాదు. యూఎస్ విశాలమైన దేశం కాబట్టి అన్ని నగరాలు గోల్డెన్‌ డోమ్‌ కింద కవర్‌ అవ్వాలంటే అంతరిక్షంలో ఇంటర్‌సెప్టర్లతో ఓ నెట్‌వర్క్‌నే సృష్టించాల్సి ఉంటుందని బ్రూకింగ్స్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో ఫారెన్‌ పాలసీ ప్రోగ్రామ్‌ పరిశోధన విభాగం డైరెక్టర్‌ మిషెల్‌ ఓ హన్‌లోన్‌ వెల్లడించారు. లేజర్లను అంతరిక్షంలోకి పంపడం అంత తేలికైన విషయం కాదని తెలిపారు. అందుకోసం భారీగా ఇంధనం, అద్దాలు, ఇతర సామగ్రిని భారీ మొత్తంలో అంతరిక్షంలోకి పంపాల్సి ఉంటుందన్నారు.

