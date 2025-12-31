పుతిన్ నివాసంపై ఉక్రెయిన్ డ్రోన్ దాడి- వీడియో రిలీజ్ చేసిన రష్యా
పుతిన్ నివాసంపై దాడికి ఉక్రెయిన్ యత్నం- గగనతలంలోనే పేల్చేసిన రష్యా- వీడియో విడుదల
Published : December 31, 2025 at 7:06 PM IST
Ukraine Drone Attack At Putin House : రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్కు చెందిన వాల్దాయ్లోని నివాసంపై, ఉక్రెయిన్ దాదాపు 91 డ్రోన్లతో దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించిందని ఆ దేశ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ అధికారికంగా ప్రకటించింది. అంతేకాదు దీనికి సంబంధించిన ఓ వీడియోను బుధవారం రష్యా విడుదల చేసింది. అందులో రష్యా కూల్చేసిన ఉక్రెయిన్ డ్రోన్ దృశ్యాలు ఉన్నాయి. ఈ పరిణామం 2026లో ప్రారంభం కావాల్సిన శాంతి చర్చలపై నీలినీడలు కమ్ముకునేలా చేసింది. మరోవైపు ఉక్రెయిన్ దాడితో రష్యా తన అణ్వాయుధ సామర్థ్యం కలిగిన ఒరేష్నిక్ క్షిపణులను ఇప్పటికే బెలారస్లో మోహరించింది. దీనితో రష్యా, ఉక్రెయిన్ల మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది.
ఖండించిన ఉక్రెయిన్
అయితే ఇంతకు ముందు, రష్యా ఆరోపణలను ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ ఖండించారు. శాంతి చర్చలను దెబ్బతీయడానికే రష్యా ఇలాంటి కల్పిత కథలను సృష్టిస్తోందని ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ జోక్యం చేసుకున్నారు. దాడి ప్రయత్నం గురించి పుతిన్తో స్వయంగా మాట్లాడారు. ఇది అత్యంత సున్నితమైన సమయం అని వ్యాఖ్యానించారు. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, గత ఆదివారం రాత్రి ఫ్లోరిడా వేదికగా ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ జెలెన్స్కీతో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భేటీ అయ్యారు. రష్యా - ఉక్రెయిన్ 20 పాయింట్ల శాంతి ఒప్పందంపై వారు చర్చించారు. ఆ తర్వాత కొద్దిగంటల్లోనే (ఆదివారం అర్ధరాత్రి - సోమవారం తెల్లవారుజామున) రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్కు చెందిన ఓ నివాసంపై ఉక్రెయిన్ డ్రోన్ల దాడి జరిగింది.
ఉక్రెయిన్ను వదిలేదు లేదు- రష్యా డెడ్లీ వార్నింగ్
ఏదమైనా ఒకవేళ నిజంగానే పుతిన్ నివాసంపై ఉక్రెయిన్ డ్రోన్లతో దాడి చేసి ఉంటే, రష్యా - ఉక్రెయిన్ యుద్ధం రాబోయే రోజుల్లో తీవ్రరూపు దాల్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. దీనివల్ల రష్యా - ఉక్రెయిన్ శాంతి ఒప్పందానికి అమెరికా చేస్తున్న కసరత్తుకు భంగం కలుగుతుంది. డ్రోన్ల దాడి జరగడానికి కొన్ని గంటల ముందే పుతిన్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఉక్రెయిన్లో తాము ఆక్రమించుకున్న భూభాగాలను వదిలేది లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఉక్రెయిన్లోని జఫోరిజియా ప్రాంతంపై పూర్తి పట్టును సాధించాలని రష్యా సాయుధ బలగాలను పుతిన్ ఆదేశించారు. తమ భూభాగాలను రష్యా వదిలితేనే, శాంతి ఒప్పందంపై చర్చిస్తామని ఉక్రెయిన్ వాదిస్తోంది. ఈనేపథ్యంలో తదుపరిగా ఏం జరుగుతుంది అనే దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.
ఖండించిన యూఏఈ
రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ నివాసంపై ఉక్రెయిన్ దాడికి యత్నించడాన్ని యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ) ఖండించింది. దీనివల్ల ప్రపంచ భద్రత, సుస్థిరతకు విఘాతం కలుగుతుందని తెలిపింది. ఈ విషయంలో రష్యా దేశం, రష్యా ప్రజలకు యూఏఈ విదేశాంగ శాఖ సంఘీభావాన్ని ప్రకటించింది. ప్రపంచ భద్రత, సుస్థిరతకు భంగం కలిగించేలా ఉండే ఏ హింసాత్మక చర్యనైనా తమ దేశం వ్యతిరేకించి తీరుతుందని తేల్చి చెప్పింది.
మోదీ ఆందోళన
రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ నివాసంపై ఉక్రెయిన్ దళాలు డ్రోన్ దాడి చేశాయన్న వార్తలపై ప్రధాని నరేంద్రమోదీ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తంచేశారు. శాంతి ప్రయత్నాలను దెబ్బతీసే ఇలాంటి చర్యలను నివారించాలని అన్ని పక్షాలకు ప్రధాని ఎక్స్ వేదికగా విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న దౌత్య ప్రయత్నాలు శత్రుత్వాలను అంతం చేయడానికి, శాంతిని సాధించడానికి అత్యంత ఆచరణీయ మార్గాన్ని అందిస్తున్నాయని మోదీ గుర్తుచేశారు. ఈ శాంతి ప్రయత్నాలపైనే దృష్టి పెట్టాలని సంబంధిత వర్గాలకు మోదీ హితవు పలికారు. పుతిన్ నివాసంపై దాడిని ఖండిస్తున్నట్లు పాకిస్థాన్ ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా శాంతి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్న సమయంలో జరిగిన ఈ దాడి శాంతి, భద్రతలకు తీవ్ర బెదిరింపులు అని పాక్ ప్రధాని షహబాజ్ షరీఫ్ అన్నారు. రష్యా ప్రభుత్వం, ప్రజలకు సంఘీభావం తెలుపుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
Downed UAV with a 6kg explosive charge — Russian MOD publishes VIDEO PROOF of Ukrainian attack on Putin’s residence— RT (@RT_com) December 31, 2025
The attempt was carried out on the night of December 28 to 29
WATCH report by the unit who took down 41 of the 91 drones sent by Kiev https://t.co/J9Tgd8yAJx pic.twitter.com/b7Yv55OlxP