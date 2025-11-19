భారత్కు 'Su-57 ఫైటర్ జెట్స్ టెక్నాలజీ' అందిస్తాం- రష్యా కీలక ప్రకటన
భారత్లోనే 'ఎస్యూ-57' ఫైటర్ జెట్ల తయారీ- ఇంజిన్ల నుంచి రాడార్ల దాకా ఇండియాలోనే మేకింగ్- ఎస్యూ-57పై భారత్ డిమాండ్లు ఆమోదయోగ్యమేనని వెల్లడి
Published : November 19, 2025 at 3:46 PM IST
Russia Su 57 Technology To India : రష్యా కీలక ప్రకటన చేసింది. ఎలాంటి పరిమితులు లేకుండా 'ఎస్యూ-57' ఐదోతరం స్టెల్త్ యుద్ధ విమానాల తయారీ టెక్నాలజీని భారత్కు బదిలీ చేయడానికి తాము సిద్ధమని వెల్లడించింది. ఈ అంశంలో భారత్ వైపు నుంచి ఎలాంటి డిమాండ్లు వచ్చినా తప్పకుండా అంగీకారం తెలుపుతామని స్పష్టంచేసింది. భారతదేశ భావి యుద్ధ విమానాల అవసరాలను తీర్చేందుకు రష్యా సదా సిద్ధంగా ఉంటుందని పేర్కొంది. యూఏఈలోని దుబాయ్లో జరుగుతున్న 'దుబాయ్ ఎయిర్ షో 2025' సందర్భంగా రష్యా ప్రభుత్వ రక్షణ రంగ సంస్థ 'రోస్టెక్' సీఈఓ సెర్గీ చెమెజోవ్ ఈ వివరాలను మీడియాకు వెల్లడించారు. నవంబరు 18న (మంగళవారం) రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ భేటీ అయిన మరుసటి రోజే ఈ ప్రకటన వెలువడటం గమనార్హం.
సైనికపరంగా ఏం అవసరమైనా భారత్ మమ్మల్ని అడగొచ్చు
"చాలా ఏళ్లుగా భారత్, రష్యా మధ్య బలమైన రక్షణ సంబంధాలు ఉన్నాయి. భారత్పై ఆంక్షలు ఉన్న టైంలోనూ, మేం ఆ దేశ భద్రత కోసం ఆయుధాలను సప్లై చేశాం. గతంలోలాగే ఇప్పుడు కూడా మేం భారత్ పక్షాన నిలుస్తున్నాం. ఏ సైనిక సామగ్రి అవసరమైనా మేం భారత్కు అందిస్తున్నాం. ఇరుదేశాలు పరస్పర సహకారాన్ని పెంచుకుంటూ, ఉమ్మడి ప్రయోజనాల కోసం పనిచేస్తున్నాయి. ఇకపైనా సైనిక సామగ్రిపరంగా ఏ అవసరం పడినా రష్యాను భారత్ స్వేచ్ఛగా అడగొచ్చు. ఆ దేశానికి అన్ని రకాల సాయం చేయడానికి మేమున్నాం" అని రోస్టెక్ కంపెనీ సీఈఓ సెర్గీ చెమెజోవ్ పేర్కొన్నారు. "ఎస్-400 గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు లేదా ఎస్యూ-57 యుద్ధ విమానాలను భారత్ అడిగిందా?" అని విలేకరులు ప్రశ్నించగా ఈ విధంగా ఆయన బదులిచ్చారు.
ఎస్యూ-57పై భారత్ డిమాండ్లు ఆమోదయోగ్యమే
"ఎస్యూ-57 ఫైటర్ జెట్లకు సంబంధించి భారత్ వ్యక్తం చేస్తున్న ఆందోళనలు, సాంకేతిక డిమాండ్లను మేం సానుకూల కోణంలోనే చూస్తున్నాం. ఈ అంశంలో భారత్ వైపు నుంచి వ్యక్తమైన అన్ని డిమాండ్లు ఆమోదయోగ్యం అయినవే. మేం సంబంధిత భారత అధికారులతో టచ్లోనే ఉన్నాం" అని రోస్టెక్ కంపెనీ అనుబంధ సంస్థ యునైటెడ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కార్పొరేషన్ (యూఏసీ) డైరెక్టర్ జనరల్ వాదిమ్ బదేఖా తెలిపారు.
ఎస్యూ-57 ఫైటర్లను భారత్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు
"భావితరం యుద్ధ విమానాల తయారీ టెక్నాలజీని భారత్కు ఇచ్చేందుకు రష్యా సిద్ధమే. ఎస్యూ-57 ఫైటర్ జెట్ల టెక్నాలజీని కూడా విడతలవారీగా భారత్కు బదిలీ చేస్తాం. ఆ యుద్ధ విమానాలను భారత్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. భారత ఆయుధ వ్యవస్థలతో పొందికగా ఉండేలా వాటిలో మార్పులు, చేర్పులు చేసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం లైసెన్సులు మంజూరు చేస్తాం" అని రష్యా ప్రభుత్వ ఆయుధ ఎగుమతి సంస్థ 'రోసోబోర్ ఆన్ ఎక్స్పోర్ట్'కు చెందిన అధికార ప్రతినిధి వెల్లడించారు.
ఇంజిన్ల నుంచి రాడార్ల దాకా భారత్లోనే తయారీ
'రోసోబోర్ ఆన్ ఎక్స్పోర్ట్’' అధికార వర్గాల కథనం ప్రకారం, ఎస్యూ-57 ఫైటర్ జెట్ల టెక్నాలజీ బదిలీలో భాగంగా భారత్కు కీలకమైన విభాగాల సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని రష్యా అందించనుంది. ఆ యుద్ధ విమానాల ఇంజిన్లు, ఆప్టిక్స్, ఏఈఎస్ఏ రాడార్లు, ఏఐ ఎలిమెంట్స్, లో సిగ్నేచర్ టెక్నాలజీ, మోడర్న్ ఎయిర్ వెపన్స్ తయారీ ప్రక్రియతో ముడిపడిన సాంకేతికతను భారత్కు బదిలీ చేస్తుంది. ఎస్యూ-57ఈ లేదా ఎఫ్జీఎఫ్ఏ పేరుతో 2 సీట్లతో కూడిన ఎస్యూ-57 ఫైటర్ జెట్ అభివృద్ధి కోసం భారత్తో కలిసి పనిచేసేందుకు రష్యా రెడీగా ఉంది. సప్లై చైన్ వ్యవస్థకు ఆంక్షలు ఆటంకంగా మారుతాయనే బెంగ లేకుండా, ఈ యుద్ధ విమానాల విడిభాగాలను భారత్ నిశ్చింతగా స్వదేశంలో తయారు చేసుకోవచ్చని రష్యా అంటోంది. స్వదేశంలో ఎస్యూ-57 ఫైటర్ జెట్ల తయారీ కోసం ఇచ్చే లైసెన్సు లెవల్ను క్రమంగా పెంచుతామని చెబుతోంది. ఆ యుద్ధ విమానాల్లోని సాఫ్ట్వేర్, ఇతర వ్యవస్థల్లో చేసే కొత్తకొత్త ఇంప్రూవ్మెంట్లపైనా ఎప్పటికప్పుడు భారత్కు అప్డేట్స్ను అందిస్తామని రష్యా అంటోంది.