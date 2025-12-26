పాక్ అణ్వాయుధాలపై పుతిన్ తీవ్ర ఆందోళన- 20ఏళ్ల తర్వాత వెలుగులోకి!
రెండు దశాబ్దాల తర్వాత వెలుగులోకి వచ్చిన పుతిన్, బుష్ సంభాషణ- అణు కార్యక్రమంపై అప్పుడు పలు కీలక చర్చలు!
Published : December 26, 2025 at 12:31 PM IST
Putin On Pakistan Nuclear Weapons : పాకిస్థాన్ అణ్వాయుధాల విస్తరణపై రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ రెండు దశాబ్దాల క్రితమే తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన విషయం తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. పాక్ను అణ్వాయుధాలు కలిగిన ఒక సైనిక కూటమిగా పేర్కొంటూ, ఆ దేశంపై పశ్చిమ దేశాలు ఎందుకు ఒత్తిడి తీసుకురావడం లేదని అప్పట్లో అమెరికాను ప్రశ్నించినట్లు పత్రాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
పాకిస్థాన్ అణు కార్యక్రమంపై పలు కీలక చర్చలు
అమెరికాకు చెందిన నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఆర్కైవ్స్ 2001 నుంచి 2008 మధ్య కాలానికి సంబంధించిన గోప్య పత్రాలను తాజాగా బహిర్గతం చేసింది. ఈ పత్రాల ప్రకారం, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్, అప్పటి అమెరికా అధ్యక్షుడు జార్జ్ డబ్ల్యూ బుష్ మధ్య పాకిస్థాన్ అణు కార్యక్రమంపై పలు కీలక చర్చలు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా పర్వేజ్ ముషారఫ్ నేతృత్వంలో కొనసాగిన పాక్ అణు కార్యక్రమాన్ని ఇద్దరూ తీవ్రమైన సమస్యగా పరిగణించినట్లు ఈ రికార్డులు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
పాకిస్థాన్ విషయంలో మాత్రం ఎందుకు మౌనం?
2001లో స్లోవేనియాలో జరిగిన ద్వైపాక్షిక సమావేశంలో పుతిన్, బుష్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పాకిస్థాన్ అణ్వాయుధాల అంశాన్ని పుతిన్ ప్రస్తావించారు. అణు నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన ఇతర దేశాలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్న పశ్చిమ దేశాలు, పాకిస్థాన్ విషయంలో మాత్రం ఎందుకు మౌనంగా ఉంటున్నాయని పుతిన్ ప్రశ్నించారు.
అక్కడ ప్రజాస్వామ్యం లేదు!
"పాకిస్థాన్ ఒక అణ్వాయుధాలు కలిగిన సైనిక కూటమి. అక్కడ ప్రజాస్వామ్యం లేదు. మిలిటరీ పాలన కొనసాగుతోంది. అయినా కూడా పశ్చిమ దేశాలు ఎలాంటి ఒత్తిడి తీసుకురావడం లేదు. దీనిపై మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది" అంటూ పుతిన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లు పత్రాల్లో ఉంది. పాకిస్థాన్ పట్ల అమెరికా వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై పుతిన్ పలు అనుమానాలు లేవనెత్తారు.
పాక్ అక్రమ అణు వ్యాపారానికి నిదర్శనమంటూ!
ఈ వ్యాఖ్యలపై బుష్ బహిరంగంగా విభేదించలేదని పత్రాలు చెబుతున్నాయి. పాక్ అక్రమ అణు వ్యాపారం అమెరికాకు కూడా ఆందోళన కలిగిస్తున్న విషయమేనని బుష్ అంగీకరించారు. 2005లో జరిగిన మరో భేటీలో, ఇరాన్ అణు కార్యక్రమంలో పాకిస్థాన్కు చెందిన యురేనియం ఆనవాళ్లు గుర్తించామని పుతిన్, బుష్ దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. ఇది పాక్ అక్రమ అణు వ్యాపారానికి నిదర్శనమని పుతిన్ పేర్కొన్నారు. ఈ ఉల్లంఘన నిజంగా కలవరపెట్టేదేనని బుష్ కూడా అంగీకరించినట్లు పత్రాల్లో నమోదైంది.
ఆ దేశంపై తీవ్ర ఒత్తిడి
అణు నియంత్రణ వ్యవస్థలను దాటి ప్రమాదకర అణు పదార్థాలు ఇతర దేశాలకు చేరడం ప్రపంచ భద్రతకు ముప్పుగా మారుతుందని ఇద్దరూ చర్చించారు. పాక్ అణుపితామహుడు అబ్దుల్ ఖాదిర్ ఖాన్ అక్రమ కార్యకలాపాలు బయటపడిన తర్వాత, ఆ దేశంపై తీవ్ర ఒత్తిడి తీసుకువచ్చామని బుష్ తెలిపారు. ఖాన్తో పాటు అతడి అనుచరులను గృహ నిర్బంధంలో ఉంచేలా చర్యలు తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు.
మరింత వ్యాప్తి చెందకుండా!
అయితే, ఆ అణు పదార్థాలు పాకిస్థాన్ నుంచి ఎవరెవరికీ చేరాయనే విషయంపై ఇప్పటికీ స్పష్టత లేదని బుష్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రజాస్వామ్య జవాబుదారీతనం లేని ప్రభుత్వాల చేతుల్లో అణ్వాయుధాలు ఉండటం అత్యంత ప్రమాదకరమని పుతిన్ పదేపదే హెచ్చరించినట్లు పత్రాలు పేర్కొంటున్నాయి. అణు పరిజ్ఞానం మరింత వ్యాప్తి చెందకుండా అడ్డుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్న పుతిన్ అభిప్రాయాన్ని బుష్ సమర్థించినట్లు తెలుస్తోంది.
భారత్ ఎన్నేళ్లుగానో
పాకిస్థాన్ అణ్వాయుధాలపై భారత్ ఎన్నేళ్లుగానో ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. ఎప్పటికప్పుడు ఆ విషయాన్ని పలు వేదికల్లో లేవనెత్తుతోంది. ఇప్పుడు అదే అంశం దశాబ్దాల క్రితమే రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ మాటల్లో కూడా ప్రతిబింబించింది. అప్పటి అమెరికా అధ్యక్షుడు జార్జ్ డబ్ల్యూ బుష్తో సంభాషణ ఇప్పుడు వెలుగులోకి రావడంతో ఆ విషయం బాహ్య ప్రపంచానికి తెలిసింది.
