చంద్రునిపై న్యూక్లియర్ పవర్​ ప్లాంట్ నిర్మాణానికి రష్యా ప్లాన్​!

చంద్రునిపై పదేళ్లలో విద్యుత్‌ కేంద్రం నిర్మాణానికి రష్యా కసరత్తు- రష్యా-చైనా ఉమ్మడి పరిశోధనా కేంద్రానికి విద్యుత్‌ సరఫరా చేయటమే లక్ష్యం- ఏరోస్పేస్‌ కంపెనీ లావొచ్‌కిన్‌తో ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు వెల్లడి

Russia Nuclear Power Plant On Moon : చంద్రునిపై వచ్చే పదేళ్లలో అణు విద్యుత్‌ కేంద్రం నిర్మించేందుకు రష్యా ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టింది. తాము చేపడుతున్న లూనార్‌ మిషన్‌తోపాటు రష్యా-చైనా ఉమ్మడి పరిశోధనా కేంద్రానికి విద్యుత్‌ సరఫరా చేసే లక్ష్యంతో ఈ ప్రాజెక్టు చేపట్టనున్నట్లు వెల్లడించింది. 2036 నాటికి చంద్రుడిపై విద్యుత్‌ ప్లాంటును ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు రష్యా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ వెల్లడించింది. ఇందుకోసం ఏరోస్పేస్‌ కంపెనీ లావొచ్‌కిన్‌తో ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు తెలిపింది. రోవర్లు, అబ్జర్వేటరీ, రష్యా-చైనా సంయుక్త పరిశోధనా కేంద్రంతోపాటు తమ లూనార్‌ మిషన్‌కు విద్యుత్‌ను అందించడమే ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యమని రష్యా పేర్కొంది. అయితే అది అణు విద్యుత్‌ కేంద్రమని ప్రచారం జరుగుతున్నప్పటికీ ఆ విషయమై రష్యా స్పష్టత ఇవ్వాల్సి ఉంది.

