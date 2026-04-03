భారత్కు ముడిచమురు, గ్యాస్ సరఫరా పెంచుతాం: రష్యా
భారత్కు శుభవార్త చెప్పిన రష్యా- ముడిచమురు, గ్యాస్ సరఫరాను పెంచేందుకు సిద్ధం- ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు సంక్షోభం తీవ్రమైన వేళ కీలక ప్రకటన- అణుఇంధన రంగంలో సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకోవాలని నిర్ణయం
Published : April 3, 2026 at 7:29 PM IST
Russia India Energy : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వేళ భారత్కు రష్యా శుభవార్త చెప్పింది. యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన సంక్షోభం తీవ్రం కావటంతో భారత్కు ముడిచమురు, గ్యాస్ సరఫరా పెంచగలమని ప్రకటించింది. భారత్లో పర్యటిస్తున్న రష్యా మొదటి ఉపప్రధాని డెనిస్ మంటురోవ్ ఈ మేరకు హామీ ఇచ్చారు. భారత్లోని రిఫైనరీలకు చమురు, ఎల్ఎన్జీ సరఫరాను పెంచే సామర్థ్యం రష్యా ఇంధన సంస్థలకు ఉందని చెప్పారు.
2025 చివరినాటికి భారత్కు ఎరువుల సరఫరాను 40శాతం పెంచినట్లు రష్యా ఉప ప్రధాని తెలిపారు. రాబోయే రోజుల్లో భారత్ అవసరాలను తీర్చడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు చెప్పారు. అణు ఇంధన రంగంలో సంబంధాలు బలోపేతం చేసుకోవాలని భారత్-రష్యాలు నిర్ణయించాయి. తమిళనాడులో కూడంకుళం అణువిద్యుత్ కేంద్రంలో కొత్త యూనిట్ల నిర్మాణాన్ని నిర్దేశిత గడువులోపు పూర్తి చేసేందుకు ఇరుపక్షాలు అంగీకరించాయి.
భారత్ పర్యటనలో మంతురోవ్
భారత్లో రెండు రోజుల పర్యటనలో ఉన్న మంతురోవ్ గురువారం ప్రధాని మోదీతో భేటీ అయ్యారు. వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, ఇంధనం, ఆర్థిక, పారిశ్రామిక సహకారం వంటి పలు కీలక రంగాలపై వీరద్దరూ ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. భారత్, రష్యా దైపాక్షిక సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసే మార్గాలపై చర్చించారు. అలాగే, విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి జైశంకర్, జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజీత్ డోభాల్తోనూ మంతురోవ్ చర్చలు జరిపారు.
గత ఏడాది డిసెంబరులో జరిగిన రష్యా-భారత్ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో కుదిరిన ఒప్పందాలను అమలుచేసేందుకు తీసుకోవాల్సిన నిర్దిష్ట చర్యలపై వారు సమాలోచనలు జరిపారని మాస్కో రాయబార కార్యాలయం ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. అదేవిధంగా, ప్రాంతీయ భద్రతా పరిస్థితులతో పాటు దైపాక్షిక రక్షణ సహకారంపై డోభాల్తో మంతురోవ్ చర్చలు జరిపారు. ఇటీవల, రష్యా నుంచి కొత్తగా ఐదు ఎస్-400 క్షిపణి వ్యవస్థల కొనుగోలుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. అయితే, ఇది జరిగిన కొన్ని రోజులకే మంతురోవ్ భారత్లో పర్యటించడం గమనార్హం.
అయితే, పశ్చిమాసియాలో ఏర్పడిన సంక్షోభం కారణంగా ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్పై తీవ్ర ప్రభావం పడుతున్న నేపథ్యంలో ఈ ప్రకటన ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. మరోవైపు, ఇరాన్ హర్మూజ్ జలసంధిని అడ్డుకోవడం వల్ల ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడింది. ప్రపంచ మొత్తం చమురు, ఎల్ఎన్జీ సరఫరాలో సుమారు 20 శాతం ఈ మార్గం ద్వారానే జరుగుతుంది. దీంతో గ్లోబల్ ధరలు భారీగా పెరిగాయి. భారత్ వంటి దిగుమతి ఆధారిత దేశాలకు ఇది ఆర్థికంగా సవాలుగా మారింది.
గమ్యస్థానాన్ని మార్చుకొని చైనా వైపు వెళ్తున్న నౌక
ఇదిలా ఉండగా, భారత్కు రావాల్సిన ఇరాన్ ముడి చమురు ట్యాంకర్ ఒకటి ఈ నెల 4న గుజరాత్లోని వడినార్ నౌకాశ్రయానికి చేరుకోవాల్సి ఉంది. అయితే, అది తన గమ్యస్థానాన్ని మార్చుకొని చైనా వైపు వెళ్తున్నట్లు షిప్ ట్రాకింగ్ వెబ్సైట్ కెప్లర్ పేర్కొంది. 'పింగ్ షున్' అనే నౌక చైనాలోని డోగియింగ్కు వెళుతున్నట్లు సంకేతాలు చూపిస్తున్నట్లు తెలిపింది. అయితే ఈ నౌక తన గమ్యస్థానానికి వెళ్లే దారులను మార్చుకొని ఉండే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
కెప్లర్ తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, మార్చి 4న ఖర్గ్ ద్వీపం వద్ద ట్యాంక్లోకి చమురు లోడింగ్ చేశారని, ఇందులో దాదాపు 6,00,000 బ్యారెళ్ల చమురు ఉండొచ్చని పేర్కొంది. అయితే, ఇరాన్ చమురు నౌక అనూహ్యంగా చైనా వైపు మళ్లడం గమనార్హం. గతంలో భారత్ ఇరాన్ చమురుకు ప్రధాన కొనుగోలుదారుగా ఉండేది. ఒకానొక సమయంలో మొత్తం చమురు దిగుమతుల్లో ఇరాన్ వాటా సుమారు 11.5 శాతంగా ఉండేది. 2018లో భారత్ రోజుకు సుమారు 5,18,000 బ్యారెళ్ల ఇరాన్ చమురును దిగుమతి చేసుకోగా, మే 2019 నాటికి అది రోజుకు 2,68,000 బ్యారెళ్లకు తగ్గింది. ఆ తర్వాత, ఇరాన్పై అమెరికా ఆంక్షల కారణంగా ఆ దేశం నుంచి చమురు దిగుమతులు పూర్తిగా తగ్గిపోయాయి.