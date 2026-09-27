ఐరాసలో భారత్కు శాశ్వత సభ్యత్వం- మద్దతు ప్రకటించిన రష్యా
రష్యా విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లవ్రోవ్ కీలక ప్రకటన- జర్మనీ, జపాన్లకు సభ్యత్వం ఇవ్వొద్దని వెల్లడి
Published : September 27, 2026 at 9:41 AM IST
Russia Support For India Bid : ఐరాస భద్రతా మండలిలో శాశ్వత సభ్యత్వం కోసం భారత్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు రష్యా మద్దతు తెలిపింది. ఈ మేరకు న్యూయార్క్లో జరుగుతున్న 81వ ఐరాస సర్వప్రతినిధి సభ సమావేశాల్లో రష్యా విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లవ్రోవ్ కీలక ప్రకటన చేశారు. భద్రతా మండలిలో ఆసియా, ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా దేశాలకు ప్రాతినిధ్యం పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని సెర్గీ లవ్రోవ్ అన్నారు. భారత్తో పాటు బ్రెజిల్కు శాశ్వత సభ్యత్వం కల్పించాలన్న డిమాండ్ను తాము పూర్తిగా సమర్థిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. భద్రతా మండలిలో పశ్చిమ దేశాలకు అదనంగా స్థానాలు కల్పించాలన్న ప్రతిపాదనను ఆయన తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. ముఖ్యంగా జర్మనీ, జపాన్లకు సభ్యత్వం ఇవ్వొద్దని అన్నారు. ఆ రెండు దేశాలు ప్రస్తుతం సైనికీకరణ, ప్రతీకారేచ్ఛ మార్గంలో పయనిస్తున్నాయని ఆరోపించారు.
ఐరాస భద్రతా మండలిని ఆధునికీరించే క్రమంలో ప్రస్తుతం శాశ్వత సభ్య దేశాలకు ఉన్న విశేషాధికారాలను ఏమాత్రం తగ్గించకూడదని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచ వ్యవహారాల్లో భారత్ పోషిస్తున్న నిర్మాణాత్మక పాత్రకు గుర్తింపుగా భద్రతా మండలిలో శాశ్వత సభ్యత్వం కల్పించాలని మారిషస్ విదేశాంగ మంత్రి ధనంజయ్ రామ్ ఫుల్ అన్నారు. భద్రతా మండలిని సంస్కరించాలంటే ఐరాస సర్వప్రతినిధి సభలో మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీతో పాటు ఐదు శాశ్వత సభ్య దేశాలు ఆమోదం తెలపాలి. భారత్కు రష్యా అండగా నిలుస్తున్నా చైనా మాత్రం వ్యతిరేకిస్తోంది.