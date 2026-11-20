ఐరోపాను విభజించాలన్న రష్యా ప్రయత్నాలు విఫలం- 2026 యుద్ధంలో గెలుపు మాదే : జెలెన్స్కీ
Zelensky Says Russia Lost 2026 War : రష్యా 2026 యుద్ధంలో ఓటమి చవిచూసిందని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వొలోదిమిర్ జెలెన్స్కీ అన్నారు. అలాగే ఐరోపా దేశాలన్నీ ఐక్యంగా ఉండాలని చెప్పారు.
Published : November 20, 2026 at 7:47 AM IST
ఉక్రెయిన్తో కొనసాగుతున్న యుద్ధంలో రష్యా 2026లో ఓటమి చవిచూసిందని ఆ దేశ అధ్యక్షుడు వొలోదిమిర్ జెలెన్స్కీ అన్నారు. యుద్ధరంగంలో ఉక్రెయిన్ చేతిలో ఎదురుదెబ్బలు తగలడంతోపాటు, ఐరోపా దేశాల మధ్య ఐక్యతను దెబ్బతీసే ప్రయత్నాల్లోనూ మాస్కో విఫలమైందని పేర్కొన్నారు. రష్యా బాలిస్టిక్ క్షిపణులతో పౌరులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటోందని ఆరోపించారు. యుద్ధం కొనసాగుతున్న తరుణంలో ఐరోపా దేశాలన్నీ ఐక్యంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని స్పష్టం చేశారు. 'కోయలిషన్ ఆఫ్ ది విల్లింగ్' సమావేశంలో మాట్లాడుతూ జెలెన్స్కీ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేేశారు.
యుద్ధరంగంలో రష్యా అనుసరిస్తున్న విధానాలను జెలెన్స్కీ తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. "నిస్సందేహంగా యుద్ధభూమిలో రష్యా ఉక్రెయిన్ చేతిలో ఓడిపోయింది. అంతేకాదు, బాలిస్టిక్ క్షిపణులతో పౌరులను హతమార్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది ప్రజల స్థైర్యానికి సంబంధించిన విషయం కాదు. యుద్ధానికి కూడా కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి. కానీ రష్యా అనుసరిస్తున్న తీరు పూర్తిగా అన్యాయం" అని వ్యాఖ్యానించారు. రష్యా దాడులను ఎదుర్కోవడంతోపాటు ఐరోపా ఐక్యతను కాపాడుకోవడం కూడా ప్రస్తుతం కీలకమని ఆయన పేర్కొన్నారు.