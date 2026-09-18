ఇరాన్పై ఆంక్షల కొనసాగింపునకు అగ్రరాజ్యం ప్లాన్- అమెరికాకు షాకిచ్చిన రష్యా, చైనా- తీర్మానంపై వీటో చేసిన ఇరు దేశాలు
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం వేళ కీలక పరిణామం- యూఎన్లో అమెరికాకు షాకిచ్చిన రష్యా, చైనాలు- ఇరాన్పై అంతర్జాతీయ ఆంక్షల అమలుపై యూఎస్కు వ్యతిరేకంగా నిలిచిన ఇరుపక్షాలు
Published : September 18, 2026 at 1:32 PM IST
China Russia Veto UN Resolution : పశ్చిమాసియా యుద్ధం వేళ అమెరికాకు రష్యా, చైనాలు షాక్ ఇచ్చాయి. యూఎస్ శత్రు దేశం ఇరాన్కు అండగా నిలిచాయి. ఇరాన్పై అంతర్జాతీయ ఆంక్షల అమలును పర్యవేక్షించేందుకు ఉద్దేశించిన ఐక్యరాజ్యసమితి నిపుణుల కమిటీ గడువును మరో ఏడాది పాటు పొడిగించాలనే అమెరికా ప్రతిపాదనను రష్యా, చైనాలు వీటో చేశాయి. ఐరాస భద్రతా మండలిలో శాశ్వత సభ్య దేశాలుగా వీటో అధికారాలు ఉన్న ఈ రెండు దేశాలు గురువారం జరిగిన ఓటింగ్లో అమెరికా తీర్మానాన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకించాయి. యూఎన్లో అమెరికా తీర్మానంపై ఓటింగ్ జరగ్గా, ఈ ప్రతిపాదన 11-2 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయింది. కాగా, రష్యా, చైనాల వీటో అధికారాన్ని వాడుకోగా, సోమాలియా, పాకిస్థాన్లు ఓటింగ్కు దూరంగా ఉన్నాయి. గత ఆర్నెల్లుగా ఇరాన్తో భీకరంగా యుద్ధం నేపథ్యంలో టెహ్రాన్ను ఆర్థికంగా ఏకాకిగా చేసేందుకు అగ్రరాజ్యం అమెరికా విస్తృతంగా ప్రయత్నిస్తున్న తరుణంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.